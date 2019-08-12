 Погоня полиции за нарушителем в Харькове закончилась тройным ДТП, пострадали двое патрульных

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает UA: Харків в Facebook.
По словам пресс-секретаря патрульной полиции Харькова Карины Курбановой, столкновение трех автомобилей - Opel Astra, Daewoo Lanos и Toyota Prius - произошла 11 августа в 22:40.
"В больницу доставили двух пассажиров Toyota Prius. Это патрульные, которые ехали в служебном автомобиле. Предварительный диагноз врачей - ушибы. Также у одного из полицeйских - рваная рана подбородка", - рассказала Курбанова.
По предварительной информации, водитель авто Opel Astra нe рeагировал на требования полицeйских об остановке и продолжал движение. Во время преследования произошло ДТП. Пресс-секретарь сообщила, что служебный автомобиль Toyota Prius двигался со звуковыми и проблесковыми спeцсигналами.
Обстоятельства аварии в настоящее время выясняет следственно-оперативная группа.
Даже вроде бы умный Гриценко высрал стандарт для совкового быдла - фошисте напале на мирный совочек. Воронченко - такое же быдло.
А что уж говорить об "не элите"? Если те кто должен тянуть вперед - одной ногой в совковом гробу, а второй "в корыте".
Ехал как-то через Харьков на Славянск, то меня очень сильно удивило что пешеходы не привыкли что их пропускают на переходе, останавливаешься их пропустить, а они смотрят с удивлением и опасаются переходить) в Киеве так наоборот под колеса прыгают)
В будь-яку секунду можна померти бо хто права купив, а на решту - забив
Київське "кладовище поліцейських "Пріусів". ФОТОрепортаж
Що йому хз-які знаки якогось "точила" позаду?
А потім настав час втечі.
І ось маємо.