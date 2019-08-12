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 Погоня полиции за нарушителем в Харькове закончилась тройным ДТП, пострадали двое патрульных

Двое патрульных получили травмы в результате ДТП на пр. Науки, 66.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает UA: Харків в Facebook.

По словам пресс-секретаря патрульной полиции Харькова Карины Курбановой, столкновение трех автомобилей - Opel Astra, Daewoo Lanos и Toyota Prius - произошла 11 августа в 22:40.

"В больницу доставили двух пассажиров Toyota Prius. Это патрульные, которые ехали в служебном автомобиле. Предварительный диагноз врачей - ушибы. Также у одного из полицeйских - рваная рана подбородка", - рассказала Курбанова.

По предварительной информации, водитель авто Opel Astra нe рeагировал на требования полицeйских об остановке и продолжал движение. Во время преследования произошло ДТП. Пресс-секретарь сообщила, что служебный автомобиль Toyota Prius двигался со звуковыми и проблесковыми спeцсигналами.

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Обстоятельства аварии в настоящее время выясняет следственно-оперативная группа.

Погоня полиции за нарушителем в Харькове закончилась тройным ДТП, пострадали двое патрульных 01

Источник: https://censor.net.ua/n3142409
 
 
 Топ комментарии
 
В Харькове очень много нарушают: часто игнорируют пешеходные переходы, ездят на красный свет, скорость превышают. Вообще, слишком много крутых машин, водители которых думают, что они цари жизни. А потом имеем такие судебные процессы, как по Зайцевой. Да и мотоциклистов неадекватных развелось, которые вообще ни о чем не думают. Летают по городу, как по пустынной трассе. Сколько нужно лет, чтобы вдолбить нашему народу, что без уважения водителю к водителю, трагедий не избежать? А самое страшное то, что после смертельных аварий виновники ведут себя так, как будто не человека жизни лишили, а курицу раздавали: "Ну что ж, с кем не бывает!"
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зайцева повэчэрять додому їздила?
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У нас одного часу (рока півтора назад) на одному місці протягом одного тижня МАРШРУТКИ попали. В одному випадку молодій дівчині руку відірвали, в другому - дві смерті. Та а скільки випадків з тими гробами на колесах зі смертіми.
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всё как всегда!!!! здесь ничего не меняется....каждые 10 мин. неужели не о чем больше писать????????????
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В Харькове очень много нарушают: часто игнорируют пешеходные переходы, ездят на красный свет, скорость превышают. Вообще, слишком много крутых машин, водители которых думают, что они цари жизни. А потом имеем такие судебные процессы, как по Зайцевой. Да и мотоциклистов неадекватных развелось, которые вообще ни о чем не думают. Летают по городу, как по пустынной трассе. Сколько нужно лет, чтобы вдолбить нашему народу, что без уважения водителю к водителю, трагедий не избежать? А самое страшное то, что после смертельных аварий виновники ведут себя так, как будто не человека жизни лишили, а курицу раздавали: "Ну что ж, с кем не бывает!"
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А Вы действительно считаете, что нашему народу можно что-либо **вдолбить**? Сколько лет живу - глубоко убежден, что это бесполезно... тут уже ничего не поможет...благо, на том свете мест немерено - принимают всех. только это и радует..
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Просто красножопые большинству как вдолбили, так и это не "выдолбишь".
Даже вроде бы умный Гриценко высрал стандарт для совкового быдла - фошисте напале на мирный совочек. Воронченко - такое же быдло.
А что уж говорить об "не элите"? Если те кто должен тянуть вперед - одной ногой в совковом гробу, а второй "в корыте".
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две недели тому, был просто вынужден киев два раза пересекать. даже йа не знаю таких нецензурных слов, шоб выразить отношение к тому, шо там на дорогах делается!!!
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Траса раллі в Україні адреса: місто Харків.... все.... усе місто - траса для перегонів.
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Скажу вам по моим наблюдениям в Киеве, самые обезбашенные гонщики на дороге с номерами Ах и Ам ( Харьков и Житомир)
Ехал как-то через Харьков на Славянск, то меня очень сильно удивило что пешеходы не привыкли что их пропускают на переходе, останавливаешься их пропустить, а они смотрят с удивлением и опасаются переходить) в Киеве так наоборот под колеса прыгают)
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Це не Харьківська панацея, це діагноз всїєї України. Це таке покоління водятлів, я вже писав нещодавно.
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То їздити треба як Антиколорадос - на метро і маршрутках)
В будь-яку секунду можна померти бо хто права купив, а на решту - забив Погоня поліції за порушником у Харкові закінчилася потрійною ДТП, постраждало двоє патрульних - Цензор.НЕТ 9852
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У нас одного часу (рока півтора назад) на одному місці протягом одного тижня МАРШРУТКИ попали. В одному випадку молодій дівчині руку відірвали, в другому - дві смерті. Та а скільки випадків з тими гробами на колесах зі смертіми.
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О, знайшов клондайк битого мотлоху поліцейського.
Погоня поліції за порушником у Харкові закінчилася потрійною ДТП, постраждало двоє патрульних - Цензор.НЕТ 6728

Київське "кладовище поліцейських "Пріусів". ФОТОрепортаж
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Хлопак їхав собі за навігатором, слухаючи його команди та дивлячись на дисплей.
Що йому хз-які знаки якогось "точила" позаду?
А потім настав час втечі.
І ось маємо.
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Гонок в многолюдных городах не должно быть, должны тихо спокойно приходить домой квитанции на уплату штрафов и так же тихо и вяло уплачиваться
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На Научном, вечером менты сами не прочь погонять, им там скучно. Думаю окажется в итоге что "нарушитель" за которым они гнались, не включил поворот перестраиваясь в другой ряд, на пустой дороге. О чем у них будет "видиофиксация" сделанная на карманный iphone.
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