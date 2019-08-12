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 Киевские новости
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 Из-за ремонта частично ограничено движение по Парковому пешеходному мосту на Труханов остров в Киеве, - "Киевавтодор"

Ближайшие несколько дней на столичном Парковом пешеходном мосту будет частично ограничено движение из-за ремонта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает пресс-служба "Киевавтодора".

"На Парковом пешеходном мосту на Труханов остров мы будем выполнять противоаварийные работы (укреплять конструкцию плитами). Ремонт будем выполнять ночью. Объем работ - большой, поэтому работы будут продолжаться несколько ночей (вторник, среда и четверг)", - говорится в сообщении.

Как уточняют в "Киевавтодор",  движение ограничат сегодня вечером, с 23:00 и до 10:00 вторника. Аналогичные ограничения будут действовать завтра и послезавтра.

Напомним, в Киеве обвалилась часть железобетонной конструкции на опоре №3 пешеходного моста на Труханов остров. Городские власти утверждают, что мост по-прежнему безопасен.

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Из-за ремонта частично ограничено движение по Парковому пешеходному мосту на Труханов остров в Киеве, - Киевавтодор 01

Источник: https://censor.net.ua/n3142408
 
 
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Там дебіли на машинах катались, на відео це знімали і викладали в соцмережах - тепер потрібно знайти цих дебілів і примусити оплатити ремонт моста!
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Я вибачаюсь, поправочка."Парковий міст на Труханів"-це не той міст Кличка який новий. Це пішохідний міст з набережної Дніпра за Поштовою площею дозони відпочинку о.Труханів
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Так це інший міст, але його нещодавно ремонтували і відкривали для пішоходів і по ньому теж катались на автівках місцеві дебіли!
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Мои французы - парижане были в отпуске в гостях в Киеве и резюмировали: "Очень красивый город!". Гордитесь, украинцы, но пусть местные власти и периферию не запускают.
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не вижу смысла гордиться и слушать мнение приезжих. Живем как есть, плюсы и минусы города знаем лучше других.
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