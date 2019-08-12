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Все про:НАБУ (2828) ДТЭК (88) Роттердам+ (27)

 Сотрудники ДТЭК прервут отпуск из-за следственных действий НАБУ по делу "Роттердам+"

Сотрудники ДТЭК прервут отпуск и примут участие в запланированных на 14 августа следственных действиях по делу "Роттердам+". Ранее им было адресовано уведомление Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ДТЭК в Facebook.

"Компания полностью исключает какие-либо незаконные действия своих сотрудников и сообщает о намерении сотрудников ДТЭК ответить на все вопросы следствия и суда. Сотрудники прервут отпуск и для установления истины вернутся в Киев. Они будут четко выполнять свои процессуальные обязанности в соответствии с установленными юридическими процедурами", - говорится в сообщении ДТЭК.

"Компания готова всесторонне способствовать установлению истины, предоставить результаты экспертиз и заключений международных аудиторских компаний. Эти документы доказывают беспочвенность выдвинутых против ее сотрудников подозрений", - добавили в ДТЭК.

Напомним, 8 августа  детективы НАБУ уведомили о подозрении в злоупотреблении служебным положением шестерых человек, причастных к введению так называемой формулы "Роттердам+", в том числе экс-главу Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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Источник: https://censor.net.ua/n3142405
 
 
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отчего они отдыхают? от повышения тарифов населению? устали бедолаги у людей деньги отбирать
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От бідні... Порушили їх право на відпочинок.. Головне,що Ахмєткє як соловью. І ніхто до ньогоі не думає дотягнутися.
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А сам Ринат Леонидович что пожертвует? Часом не те самые отпускные и з/п сотрудников ДТЭК, чтобы отмазаться и быть белым и пушистым?
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Да вы шо? Во дожились :Прервут отпуск. Простого смертного уже бы в кайданках с отбитой печенью приволокли.
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ДТЕК Засновник(и) Ахметов Рінат Леонідович. Тепер після цього Слуги і депутати Ренати будуть бити один одного. Ви цього хотіли, зебіли?
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