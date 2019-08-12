 Сотрудники ДТЭК прервут отпуск из-за следственных действий НАБУ по делу "Роттердам+"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ДТЭК в Facebook.

"Компания полностью исключает какие-либо незаконные действия своих сотрудников и сообщает о намерении сотрудников ДТЭК ответить на все вопросы следствия и суда. Сотрудники прервут отпуск и для установления истины вернутся в Киев. Они будут четко выполнять свои процессуальные обязанности в соответствии с установленными юридическими процедурами", - говорится в сообщении ДТЭК.

"Компания готова всесторонне способствовать установлению истины, предоставить результаты экспертиз и заключений международных аудиторских компаний. Эти документы доказывают беспочвенность выдвинутых против ее сотрудников подозрений", - добавили в ДТЭК.

Напомним, 8 августа детективы НАБУ уведомили о подозрении в злоупотреблении служебным положением шестерых человек, причастных к введению так называемой формулы "Роттердам+", в том числе экс-главу Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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