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 Общество
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Все про:НАБУ (2828) ДТЭК (88) Роттердам+ (27)

 Сотрудники ДТЭК прервут отпуск для участия в следственных действиях НАБУ

Сотрудники ДТЭК, которым было адресовано сообщение о подозрении от Национального антикоррупционного бюро, будут своевременно участвовать в проведении следственных действий в НАБУ 14 августа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ДТЭК в Facebook.

В ДТЭК подчеркнули, что исключают возможность незаконных действий со стороны своих сотрудников, и заявляют об их готовности ответить на все вопросы следствия.

"Компания полностью исключает любые незаконные действия своих сотрудников и сообщает о намерении сотрудников ответить на все вопросы следствия и суда. Сотрудники прервут отпуск и для установления истины вернутся в Киев. Они будут четко выполнять свои процессуальные обязанности в соответствии с установленными юридическими процедурами", - заявили в ДТЭК.

В компании также добавили, что работают исключительно в правовом поле и готовы предоставить следствию результаты исследований и заключений международных аудиторов, доказывающих ошибочность предъявленных сотрудникам обвинений.

"Энергетическая компания ДТЭК ведет свой бизнес исключительно в правовом поле. Компания готова оказать всестороннее содействие установлению истины, предоставить результаты экспертиз и заключений международных аудиторских компаний. Эти экспертизы доказывают несостоятельность выдвинутых против ее сотрудников подозрений", - говорится в сообщении.

Напомним, 8 августа  детективы НАБУ уведомили о подозрении в злоупотреблении служебным положением шестерых человек, причастных к введению так называемой формулы "Роттердам+", среди которых два менеджера компании ДТЭК.

Ранее Европейская ассоциация угля и лигнита (Euracoal) подтвердила экономическую обоснованность украинской методологии ценообразования на уголь. "Выбор маркерной цены является правильным, индекс API-2 является прозрачным и соответствует показателям цены импортного паритета для угля в Украине", - говорится в пресс-релизе Euracoal, опубликованном на ее веб-сайте 21 сентября 2018 года.

Законность и экономическая обоснованность формулы "Роттердам+" была также подтверждена экспертизой Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. В декабре 2017 года экспертиза была назначена судом. Экспертиза подтвердила обоснованность формулы, а также установила, что методика расчета была законной. Формула является следствием Директивы ЕС 2009/72/ЕС от 13 июля 2009 года, договора о членстве Украины в Энергетическом сообществе, Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, рекомендаций Антимонопольного комитета Украины от 17 сентября 2015 года.

Директор Института экономики и прогнозирования НАН Украины, академик Валерий Геец в интервью газете "Украина молодая" утверждал, что проведенное Институтом по заказу НАБУ исследование не подтвердило, что частные угледобывающие предприятия получали сверхприбыль в результате использования формулы "Роттердам+".

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Источник: https://censor.net.ua/n3142405
 
 
 Топ комментарии
 
отчего они отдыхают? от повышения тарифов населению? устали бедолаги у людей деньги отбирать
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От бідні... Порушили їх право на відпочинок.. Головне,що Ахмєткє як соловью. І ніхто до ньогоі не думає дотягнутися.
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без поросенко, ахметову не удалось бы организовать это ОПГ по тотальному грабежу Украины
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отчего они отдыхают? от повышения тарифов населению? устали бедолаги у людей деньги отбирать
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От бідні... Порушили їх право на відпочинок.. Головне,що Ахмєткє як соловью. І ніхто до ньогоі не думає дотягнутися.
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А сам Ринат Леонидович что пожертвует? Часом не те самые отпускные и з/п сотрудников ДТЭК, чтобы отмазаться и быть белым и пушистым?
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Вже пожертвував гроші на купівлю своїх депутатів, тепер ваших будуть бити по холуйській морді. Я вже купив попкорн і з задоволенням спостерігатиму це шоу Співробітники ДТЕК перервуть відпустку через слідчі дії НАБУ у справі "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 9151
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Немає в тебе часу на попкорн, ты в рабстві у мародера, пишешь коменти за їжу.
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Є час, бо я вільна людина. А твій комент брехливий, тому тебе у спам. Співробітники ДТЕК перервуть відпустку через слідчі дії НАБУ у справі "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 4241
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Мені не цікавить, що у тебе відсутній розум.
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двоемыслие и шизофрения завсягдатый попутчик клуба любителей свыночолых марадёро-реформаторов. Співробітники ДТЕК перервуть відпустку через слідчі дії НАБУ у справі "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 2671
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Да вы шо? Во дожились :Прервут отпуск. Простого смертного уже бы в кайданках с отбитой печенью приволокли.
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ДТЕК Засновник(и) Ахметов Рінат Леонідович. Тепер після цього Слуги і депутати Ренати будуть бити один одного. Ви цього хотіли, зебіли?
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без поросенко, ахметову не удалось бы организовать это ОПГ по тотальному грабежу Украины
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Ахметов багатший за Порошенка і сам собі хазяїн. Тому не пиши дурниць.
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за финансирование сепаратизма, его при условиях военного времени можно было к стенке поставить, тому нэ пышы дурныць курка
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ДТЭК - это мафиозно-рэкетирское предприятие. Это знают все, кто сталкивался с подключением к сети. На ровном месте требуют неадекватные суммы.
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