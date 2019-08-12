 Экс-мер Белогорска Кангиев, не признавший "референдум" оккупантов в Крыму, стал коллаборантом и возглавил избирательный штаб "Единой России"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Депутат Госдумы России Руслан Бальбек на своей странице в сети Facebook написал: "С председателем Госкомнац Ленуром Абдурамановым и членом Совета крымских татар при Главе РК Энвером Эмираджиевым встретились с активными жителями Белогорска, которых пригласил уважаемый представитель региона Альберт Кангиев. Активисты недаром выбрали Альберта Османовича своим руководителем в избирательный штаб Белогорска - он грамотный управленец, с большим опытом работы в госструктурах, поэтому стал, образно говоря, знаменем избирательного процесса в регионе".

В посте Facebook Руслана Бальбека не уточняется, штаб какой партии возглавил Кангиев, однако в тэгах проставлено #ЕдинаяРоссияКрым.

По мнению заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова, Кангиев согласился стать коллаборантом из корыстных целей.

"Давно не общался с Альбертом, не знаю где он теперь, чем занимается. Но если он занялся выборами Бальбека и возглавил районный штаб, наверное, надо думать о корысти. Это может быть как материальное вознаграждение, так и обещания какой-то серьезной должности после выборов. То, что Кангиев не работает "ради идеи" все давно знают. Поэтому о "любви" к оккупантам, речь, конечно же, не идет. Перед коллаборционистами из числа крымских татар поставлена задача: выдвинуть как можно больше кандидатов в депутаты местного масштаба, особенно в местах, где крымские татары живут компактно. Эти депутаты нужны нынешней власти для статистики и для отчетов", – прокомментировал известие о Кангиеве зампред Меджлиса.

Напомним, в 2014 году мэр крымского города Белогорск (находится в 42 км от Симферополя) Альберт Кангиев отказался вести подготовку референдума, который назначила крымская "власть".

Тогда Кангиев заявил, что "это действие ничего общего, кроме названия, с референдумом не имеет".

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