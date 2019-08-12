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 "Дорого и небезопасно", - экс-министр АРК Лиев объяснил, почему россияне не хотят ехать в оккупированный Крым

Итоги туристического сезона в оккупированном Россией Крыму 2019 года не будут существенно отличаться от итогов 2018 года.

"Никаких оснований для роста или падения нет. Ситуация там стабилизировалась", - рассказал в блоге OBOZREVATEL экс-министр курортов и туризма АР Крым Александр Лиев, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в мирное время Крым принимал ежегодно порядка 1,2-1,3 миллиона россиян. "Это тот потолок, который был достигнут в результате напряженной работы в очень привлекательных для россиян условиях", – сказал он.

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И пояснил: "Сейчас Крым дороже почти в 2 раза, сейчас Крым менее безопасный – сами же российские СМИ рассказывают про "украинских террористов" в Крыму. Полуостров напичкан военными – это меняет ощущение. И сейчас в Крыму гораздо меньше качественных украинских продуктов питания, которыми Крым славился. А приезжать из Сургута и пить порошковое молоко в крымской здравнице смысла большого нет".

По оценкам Лиева, в 2019 году оккупированный полуостров посетят порядка 1,2 миллиона россиян, 450 тысяч из которых – люди, которые воспользовались социальными путевками, или "отправляемые бюджетники".

Источник: https://censor.net.ua/n3142402
 
 
 Топ комментарии
 
Vіtаuskаs 🇱🇹 🇺🇦‏ @Vitauskas_A 8 ч.8 часов назад

А помните, россияне, как вас в 2014-м предупреждали, что это в ваших городах скоро будут маршировать фашисты, это вас каратели будут избивать на улицах, это к вам придут с ночными обысками и арестами? Но вы не верили. Ну, как теперь в 2019-м с "Крымнашем" и "Беркутом" живется?

"Дорого и небезопасно", - экс-министр АРК Лиевобъяснил, почему россияне не хотят ехать в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 3089
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И вот это правильно. Главное, чтобы почаще, чтобы не забывали, что "крымнаш!". Торговля Родиной не должна пройти для них зря.))
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Vіtаuskаs 🇱🇹 🇺🇦‏ @Vitauskas_A 8 ч.8 часов назад

А помните, россияне, как вас в 2014-м предупреждали, что это в ваших городах скоро будут маршировать фашисты, это вас каратели будут избивать на улицах, это к вам придут с ночными обысками и арестами? Но вы не верили. Ну, как теперь в 2019-м с "Крымнашем" и "Беркутом" живется?

"Дорого и небезопасно", - экс-министр АРК Лиевобъяснил, почему россияне не хотят ехать в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 3089
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Теперь уже их никто не спрашивает, а если что, дубинкой по рылу...
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И вот это правильно. Главное, чтобы почаще, чтобы не забывали, что "крымнаш!". Торговля Родиной не должна пройти для них зря.))
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І шо приємно, по рилу дає український Беркут.
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)))) видать там камень очень крупный начал с неба падать.
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Новый зенистр это дело выправит в момент.
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пральна там же ж за кожним паваротом біндєри з діхлафосом...
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) это толстый фейк. для стирки вода нужна )))))) ну разве может бздо из своих тряпок освежают? )
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Та пох сколько свиней из эрефии туда попадёт и что они там будут жрать.
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В годы войны какой дурак будет посещать военную базу Крым Только кремлёвский Фюрер нервно разъезжает на моцике со своей охраной и смотрит на настрой крысчан
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