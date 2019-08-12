 "Дорого и небезопасно", - экс-министр АРК Лиев объяснил, почему россияне не хотят ехать в оккупированный Крым

"Никаких оснований для роста или падения нет. Ситуация там стабилизировалась", - рассказал в блоге OBOZREVATEL экс-министр курортов и туризма АР Крым Александр Лиев, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в мирное время Крым принимал ежегодно порядка 1,2-1,3 миллиона россиян. "Это тот потолок, который был достигнут в результате напряженной работы в очень привлекательных для россиян условиях", – сказал он.

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И пояснил: "Сейчас Крым дороже почти в 2 раза, сейчас Крым менее безопасный – сами же российские СМИ рассказывают про "украинских террористов" в Крыму. Полуостров напичкан военными – это меняет ощущение. И сейчас в Крыму гораздо меньше качественных украинских продуктов питания, которыми Крым славился. А приезжать из Сургута и пить порошковое молоко в крымской здравнице смысла большого нет".

По оценкам Лиева, в 2019 году оккупированный полуостров посетят порядка 1,2 миллиона россиян, 450 тысяч из которых – люди, которые воспользовались социальными путевками, или "отправляемые бюджетники".