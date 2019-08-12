 31 октября Великобритания выйдет из состава ЕС без всяких "но" и "если", - Джонсон

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, соответствующее видео он опубликовал на странице в соцсети.

"Мы должны вернуть британской демократии доверие людей. Мы должны исполнить обещания, данные народу парламентом. 31 октября мы выйдем из состава ЕС без всяких "но" и "если". Работа над этим уже началась", - сказал премьер-министр Великобритании.

Он также заявил, что правительство приложит все усилия, чтоб вернуть государству то лидерство, на которое оно заслуживает.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Юнкер предупредил Джонсона: Brexit без соглашения с Евросоюзом будет иметь пагубные последствия

Ранее СМИ сообщали, что Джонсон запускает крупнейшую со времен Второй мировой войны правительственную рекламную кампанию, чтобы подготовить страну к "жесткому" Brexit - выходу Британии из состава Евросоюза без соглашения.

Предшественнице Джонсона на посту премьера, Терезе Мэй, не удалось провести соглашение с ЕС через парламент. Камнем преткновения стал вопрос о "запасном механизме" по Северной Ирландии.

Джонсон рассчитывает заключить с ЕС новое соглашение, которое не будет содержать этого пункта. Представители ЕС, в тоже время, неоднократно заявляли, что не готовы идти на новые изменения в соглашении. Если стороны не договорятся до 1 ноября, Великобритания покинет Евросоюз без соглашения.