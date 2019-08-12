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 31 октября Великобритания выйдет из состава ЕС без всяких "но" и "если", - Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что его страна абсолютно точно выйдет из состава Европейского Союза 31 октября 2019-го.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, соответствующее видео он опубликовал на странице в соцсети.

"Мы должны вернуть британской демократии доверие людей. Мы должны исполнить обещания, данные народу парламентом. 31 октября мы выйдем из состава ЕС без всяких "но" и "если". Работа над этим уже началась", - сказал премьер-министр Великобритании.

Он также заявил, что правительство приложит все усилия, чтоб вернуть государству то лидерство, на которое оно заслуживает.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Юнкер предупредил Джонсона: Brexit без соглашения с Евросоюзом будет иметь пагубные последствия

Ранее СМИ сообщали, что Джонсон запускает крупнейшую со времен Второй мировой войны правительственную рекламную кампанию, чтобы подготовить страну к "жесткому" Brexit - выходу Британии из состава Евросоюза без соглашения.

Предшественнице Джонсона на посту премьера, Терезе Мэй, не удалось провести соглашение с ЕС через парламент. Камнем преткновения стал вопрос о "запасном механизме" по Северной Ирландии.

Джонсон рассчитывает заключить с ЕС новое соглашение, которое не будет содержать этого пункта. Представители ЕС, в тоже время, неоднократно заявляли, что не готовы идти на новые изменения в соглашении. Если стороны не договорятся до 1 ноября, Великобритания покинет Евросоюз без соглашения.

Источник: https://censor.net.ua/n3142401
 
   
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Ага, точно, как Украина. Даже немного хуже....
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Вот так , граждане . Анличане зробили свой выбор . А шо скажет Украина 31 октября Великобритания выйдет из состава ЕС без всяких "но" и "если", - Джонсон - Цензор.НЕТ 4284
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глядя на действия пропарашинских евротолерастов в Британии многие сомневающиеся в необходимости выхода из ЕС сменили свое мнение на уверенность в том, что выйти нужно.
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Смотрите фото)))
Борис жестами рук позазывает Меркель и Макрон какой по размеру болт он ложит на их обеспокоенность!)))
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Этот Джонсон кремлевкому карлику сказал - чего ты понтуешься, у тебя 15% населения в сортир ходят - дырка в полу....
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Джонсон - враг Великобритании и вредитель! Путлер очень рад и аплодирует полезному идиоту.
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особенно он апплодирует скорому введению Британией закона Магнитского 31 жовтня Велика Британія вийде зі складу ЄС без будь-яких "але" і "якщо", - Джонсон - Цензор.НЕТ 2974
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Чем он вредит Великобритании?
Тем что отказывается слушать Путькиных шлюх Макрона и Меркель?
Да одна политика Италии это повод драпать с ЕС!)))
Богаты будут платить за бедных...
Этот принцип Борис крутанул на флейте!)))
+ тупорылая миграционная политика ЕС...
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Посмотрите как услужливо ведут себя гансы и жабоеды с кацапами.... Бритам в такой компании делать нечего. В компании с глубокообеспооенными беспринципными евроимпотентами им делать нечего.
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Мир семимильными шагами идет к мировой войне, - откровенный кретин Трамп, выживший из ума путин, пухляк Ким, националистическая Индия с ортодоксальным Пакистаном, аятолы открыто пиратствуют в Ормузской затоке, Джонсон, который правоцирует новое противостояние в Ирландии... Наш зеленый дурак мало на что влияет, но его капитулянтская позиция тоже добавляет вистов плешивому.. Года 1,5-2 осталось..
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ЕС це стара шлюха, яка смокче в рашкостана. Нашими стратегічними союзниками повинні бути Канада, США, Великобританія, країни Балтії, Японія, Австралія. Всі інші це тимчасові, або посіпаки рашкостана.
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