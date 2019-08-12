 МТБ БАНК открывает отделение во Львове

Независимое рейтинговое агентство "Кредит-Рейтинг" c 2009 года регулярно подтверждает рейтинг надежности депозитов на наивысшем уровне, с оценкой "5", долгосрочный кредитный рейтинг повышен до уровня uаАА- со стабильным прогнозом. А Национальное рейтинговое агентство "Рюрик" в октябре 2018 года присвоило ПАО "МТБ БАНК" долгосрочный кредитный рейтинг заемщика на уровне uaAA инвестиционной категории со стабильным прогнозом.

МТБ БАНК – это пять десятков отделений в 12 регионах Украины, более 11 тысяч корпоративных и 170 тысяч частных клиентов. В начале осени география присутствия МТБ БАНКа на финансовой карте Украины значительно расширится - в сентябре во Львове открывается новое Центральное отделение банка.

МТБ БАНК планомерно реализует стратегию расширения присутствия отделений на всей территории Украины. Осенью этого года приоритет мы отдаем западной части нашей страны – в сентябре откроется отделение нашего банка во Львове. Здесь бизнес развивается быстрыми темпами, растет спрос на банковские услуги, особенно со стороны IT-сферы - в 2015 во Львове начался бум в сфере информационных технологий и мы разработали специальные тарифные решения для специалистов этой отрасли, которые значительно облегчают им проведение финансовых операций, - говорит Оксана Полищук, начальник департамента координации отделений и обслуживания клиентов ПАО "МТБ БАНК. - После открытия отделения во Львове наш банк к середине осени появится и в Ивано-Франковске, и мы уверены в том, что сможем предоставить своим клиентам на западной Украине высокое качество обслуживания и максимальный спектр банковских сервисов.

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