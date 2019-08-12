 МТБ БАНК открывает отделение во Львове

Независимое рейтинговое агентство "Кредит-Рейтинг" c 2009 года регулярно подтверждает рейтинг надежности депозитов на наивысшем уровне, с оценкой "5", долгосрочный кредитный рейтинг повышен до уровня uаАА- со стабильным прогнозом. А Национальное рейтинговое агентство "Рюрик" в октябре 2018 года присвоило ПАО "МТБ БАНК" долгосрочный кредитный рейтинг заемщика на уровне uaAA инвестиционной категории со стабильным прогнозом.
МТБ БАНК – это пять десятков отделений в 12 регионах Украины, более 11 тысяч корпоративных и 170 тысяч частных клиентов. В начале осени география присутствия МТБ БАНКа на финансовой карте Украины значительно расширится - в сентябре во Львове открывается новое Центральное отделение банка.
МТБ БАНК планомерно реализует стратегию расширения присутствия отделений на всей территории Украины. Осенью этого года приоритет мы отдаем западной части нашей страны – в сентябре откроется отделение нашего банка во Львове. Здесь бизнес развивается быстрыми темпами, растет спрос на банковские услуги, особенно со стороны IT-сферы - в 2015 во Львове начался бум в сфере информационных технологий и мы разработали специальные тарифные решения для специалистов этой отрасли, которые значительно облегчают им проведение финансовых операций, - говорит Оксана Полищук, начальник департамента координации отделений и обслуживания клиентов ПАО "МТБ БАНК. - После открытия отделения во Львове наш банк к середине осени появится и в Ивано-Франковске, и мы уверены в том, что сможем предоставить своим клиентам на западной Украине высокое качество обслуживания и максимальный спектр банковских сервисов.
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" 15 марта 2019 г "МТБ Банк" (ранее назывался "Марфин Банк", "Морской Транспортный Банк") уволил члена набсовета Константина Гоя.
В апреле 2019 г стало известно, что НБУ оштрафовал "МТБ Банк" на 4,3 млн грн за отмывание грязных денег.
Банк проводил рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга. Проверка НБУ обнаружила, что с 21.02.2018 по 13.04.2018 г семь юрлиц клиентов банка перечислили безналичные средств в сумме 1,18 млрд грн на счета другого банка. В дальнейшем средствами инкассации другого банка деньги доставлялись наличными в подразделения указанных клиентов.
"Характер и последствия указанных финансовых операций дают основания полагать, что они могут быть связаны, в частности, с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные", - утверждают в Нацбанке.
Константин Гой до назначения в набсовет "МТБ Банка" много лет работал председателем правления этого финучреждения. Он, пожалуй, как никто другой разбирался в операционной деятельности банка. Скорее всего, был в курсе схемных операций.
Гой досрочно уволен на внеочередном собрании акционеров. "В связи с необходимостью приведения состава набсовета банка в соответствие с действующим законодательством", - говорится в сообщении банка.
Основные акционеры "МТБ Банка" Михаил Партикевич (68,5% акций), Хамед Алихани (31,4%), Игорь Згуров (6,1%).
Игорь Згуров и Михаил Партикевич бизнес-партнеры Игоря Учителя, президента "Одессагаз" и депутата Одесского облсовета."
"Печерский районный суд Киева избрал председателю правления банка "Центр" Илье Климовичу меру пресечения в виде личного обязательства. Об этом свидетельствуют материалы суда, передают Українські Новини.
Следователь Национальной полиции обратился в суд относительно применения к председателю правления банка "Центр" меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
В применении данной меры пресечения следователю было отказано.
6 февраля суд избрал по отношению к Климовичу меру пресечения в виде личного обязательства и обязал последнего прибывать по каждому требованию следователя, прокурора и суда.
Также на него возложены обязанности уведомлять следователя, прокурора и суд об изменении своего места жительства и/или работы.
Кроме того, Климович обязан сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой загранпаспорт.
Срок действия обязанностей, возложенных судом на предправления банка, определен до 31 марта.
В определении суда не уточняется, по какой причине избрана данная мера пресечения.
При этом Национальная полиция проводит расследование, в котором фигурирует счет, открытый в банке "Центр".
Следствием установлено, что в октябре 2015 неустановленные лица организовали незаконные поставки психотропных веществ в особо крупных размерах из Китая в Украину.
Сбыт веществ проходил бесконтактным путем.
"Члены организованной группы раскладывали пакеты с наркотиками и психотропными веществами в тайники на территории городов Украины и делали фотографию тайника; в дальнейшем наркозависимые лица, желающие купить наркотики осуществляли зачисление денежных средств на счета электронной платежной системы Wallet One, которые указаны на сайтах по распространению наркотических средств, и получали от членов организованной группы с помощью мобильных приложений фотографию тайника", - сказано в определении суда.
Данные средства зачислялись на счет платежной системы Wallet One, который был открыт в банке "Центр".
2 февраля по иску председателя правления банка "Центр" суд отменил наложенный в сентябре 2016 арест данного счета.
Как сообщали Українські Новини, 100% акций банка "Центр" владеет гражданин Франции Хамед Алихани"
Молодец Цензор, хорошим ребятам рекламу делает......