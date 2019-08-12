 Если удастся завершить децентрализацию быстрее, то тянуть до срочных местных выборов нет смысла, - Корниенко

Нужно завершить реформу децентрализации, а затем проводить досрочные местные выборы. Об этом заявил глава избирательного штаба партии Слуга народа Александр Корниенко в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Я очень поддерживаю Андрея Иосифовича (Богдана, главу офиса президента. - Ред.) в той позиции, и это также позиция нашей группы в комитете по вопросам государственного строительства, что нужно завершить реформу децентрализации, а затем проводить местные выборы. Если нам удастся завершить эту реформу чуть быстрее, соответственно, с завершенной реформой тянуть до срочных выборов, возможно, нет смысла", - отметил Корниенко.

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По его словам, этот вопрос нужно рассматривать в комплексе.

"Люди точно хотят, во-первых, завершение этой реформы, потому что половина находится в подвешенном состоянии – половина в общинах, половина не в общинах. Кому-то нужен районный уровень, а кому-то он уже не нужен, там, где община объединяла весь район. Есть дублирование функций – районные государственные администрации как распорядители средств пытаются давить на общины, люди на это жалуются", - объяснил Корниенко.

Отвечая на вопрос, что под завершением реформы децентрализации имеется ли в виду принятие соответствующих изменений в Конституцию, Корниенко сказал: "Есть несколько моделей, как можно ее завершить. Одна из моделей предусматривает принятие изменений в Конституцию. Мы это сейчас изучаем, потому что там не обязательно по всем позициям делать изменения в Конституции. В Конституции достаточно широко это все выписано и несколько моделей, которые можно урегулировать законами, под это подходят".

"Думаю, мы разведем эти вопросы – децентрализацию и особый статус (ОРДЛО. - Ред.), поскольку в вопросе оккупированных территорий нужно отдельно тщательно разбираться", - добавил он.

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"Мы сейчас дискутируем, на каком уровне должны быть префекты, сколько их должно быть и какие должны быть их полномочия – контролируя законность решений, они должны останавливать или не останавливать их, приостанавливать или останавливать и передавать в суд. Возможно, их нужно наделить еще так называемыми стратегическими полномочиями, чтобы они фактически продолжали линию президента, например, могли влиять на стратегию социально-экономического развития региона, если мы говорим про областной уровень. Так же есть вопрос по поводу их представительства на местах – чтобы префект не был оторван от области, ему нужен какой-то инструментарий, возможно, какие-то приемные в общинах. Это сейчас дискутируется", - констатировал Корниенко.