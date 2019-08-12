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 Политика Украины
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Все про:местные выборы (1208) децентрализация (429) Корниенко (15)

 Если удастся завершить децентрализацию быстрее, то тянуть до срочных местных выборов нет смысла, - Корниенко

Глава избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко прокомментировал возможность проведения досрочных местных выборов.

Нужно завершить реформу децентрализации, а затем проводить досрочные местные выборы. Об этом заявил глава избирательного штаба партии Слуга народа Александр Корниенко в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Я очень поддерживаю Андрея Иосифовича (Богдана, главу офиса президента. - Ред.) в той позиции, и это также позиция нашей группы в комитете по вопросам государственного строительства, что нужно завершить реформу децентрализации, а затем проводить местные выборы. Если нам удастся завершить эту реформу чуть быстрее, соответственно, с завершенной реформой тянуть до срочных выборов, возможно, нет смысла", - отметил Корниенко.

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По его словам, этот вопрос нужно рассматривать в комплексе.

"Люди точно хотят, во-первых, завершение этой реформы, потому что половина находится в подвешенном состоянии – половина в общинах, половина не в общинах. Кому-то нужен районный уровень, а кому-то он уже не нужен, там, где община объединяла весь район. Есть дублирование функций – районные государственные администрации как распорядители средств пытаются давить на общины, люди на это жалуются", - объяснил Корниенко.

Отвечая на вопрос, что под завершением реформы децентрализации имеется ли в виду принятие соответствующих изменений в Конституцию, Корниенко сказал: "Есть несколько моделей, как можно ее завершить. Одна из моделей предусматривает принятие изменений в Конституцию. Мы это сейчас изучаем, потому что там не обязательно по всем позициям делать изменения в Конституции. В Конституции достаточно широко это все выписано и несколько моделей, которые можно урегулировать законами, под это подходят".

"Думаю, мы разведем эти вопросы – децентрализацию и особый статус (ОРДЛО. - Ред.), поскольку в вопросе оккупированных территорий нужно отдельно тщательно разбираться", - добавил он.

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"Мы сейчас дискутируем, на каком уровне должны быть префекты, сколько их должно быть и какие должны быть их полномочия – контролируя законность решений, они должны останавливать или не останавливать их, приостанавливать или останавливать и передавать в суд. Возможно, их нужно наделить еще так называемыми стратегическими полномочиями, чтобы они фактически продолжали линию президента, например, могли влиять на стратегию социально-экономического развития региона, если мы говорим про областной уровень. Так же есть вопрос по поводу их представительства на местах – чтобы префект не был оторван от области, ему нужен какой-то инструментарий, возможно, какие-то приемные в общинах. Это сейчас дискутируется", - констатировал Корниенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3142396
 
 
 Топ комментарии
 
Как же им хочется получить абсолютную власть в Украине!
Які ж ви жадібні до влади, суки зелені!
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а хрен там вы сначала порешайте с новыми тер громадами идиоты раньше мая следующего года хрен зато все спишите за провал отопительного сезона на папиредникав Если удастся завершить децентрализацию быстрее, то тянуть до срочных местных выборов нет смысла, - Корниенко - Цензор.НЕТ 6397
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хотя можно сыграть как на рояле по избирательному законодательству зрителей до хрена Если удастся завершить децентрализацию быстрее, то тянуть до срочных местных выборов нет смысла, - Корниенко - Цензор.НЕТ 8509
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а хрен там вы сначала порешайте с новыми тер громадами идиоты раньше мая следующего года хрен зато все спишите за провал отопительного сезона на папиредникав Если удастся завершить децентрализацию быстрее, то тянуть до срочных местных выборов нет смысла, - Корниенко - Цензор.НЕТ 6397
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хотя можно сыграть как на рояле по избирательному законодательству зрителей до хрена Если удастся завершить децентрализацию быстрее, то тянуть до срочных местных выборов нет смысла, - Корниенко - Цензор.НЕТ 8509
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Все правильно делают. Поэтапно вычишают воров во власти и ломают схемы. Поэтому такой вой стоит.
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І скількох злодюг вже вичистили? Які схеми поломали? Покищо все планірують і Манілують.
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Как же им хочется получить абсолютную власть в Украине!
Які ж ви жадібні до влади, суки зелені!
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хочешь филиал кацапстана здесь? нормальное желание для кацапы.
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Для того, чтобы проводить местные выборы вначале нужно предусмотретьфинансмрование в бюджете. И сумма там, как отметил Клчко, нге маленькая. Где деньги, Зин?
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Точно. Як справу буде зроблено (клятими "баригами") і можна буде переходити до "розпилювання", то чого тягнути? Пиляти мають слуги...
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регионализм, децентрализация, федерализация, феодализация, развал.... Записывайте "руководители" последовательность плана работы на следующие 5-10 лет.
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Вообще то децентрализация - это именно то, что придумал и начал Порошенко.))
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Да я знаю!!!! Но знают это кто то еще кроме нас двух?
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Просматривается через 39 лет Правобережная Украина, Новороссия от Кубани до Приднестровья,Московия как отдельное образование возле которой образуется Белорусско северо украинское образование, а на востоке от Московии образование 13 независимых от Московии государств , к которым вплотную будет с Дальнего востока примыкать Новокитай и не говорите ,что я за что то агитирую, просто это нужно всему Миру и от меня это не зависит.
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«12 серпня Президент України Володимир Зеленський перебуватиме з робочою поїздкою у Житомирській області. Глава держави візьме участь у нараді з питань незаконного видобутку бурштину. Також Президент представить новопризначеного голову Житомирської обласної державної адміністрації», - йдеться у повідомленні.Станом на 11:00 біля приміщення Олевської райдержадміністрації зібралося кількасот людей. У залі, де має відбутися представлення, присутні новобрані народні депутати від партії «Слуга народу», мери міст та «актив» області.Житомир.info | В райцентрі Житомирської області кількасот людей очікують на приїзд президента Зеленського
..Якщо вдасться завершити децентралізацію швидше, то тягнути до строкових місцевих виборів немає сенсу, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 6517
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А чего они хотят от него ? Он же уже сказал что ничего им не должен.
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