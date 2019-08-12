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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
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Все про:Житомирщина (713) Зеленский (2448) Президент (4280)

 Зеленский сегодня едет на Житомирщину - будет разбираться с незаконной добычей янтаря

Президент Владимир Зеленский сегодня, 12 августа, будет находиться с рабочей поездкой в Житомирской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

Отмечается, что Зеленский примет участие в совещании по вопросам незаконной добычи янтаря.

Также президент представит новоназначенного главу Житомирской областной государственной администрации.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142387
 
   
 Топ комментарии
 
Богдана решил что денежные потоки с янтаря..не должны проходить мимо его рук....
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Рейтинги Зеленского растут, значит все правильно делает.
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афигенный рост. с 73% до 42%. через пару месяцев ждать 11%?
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ага и 2/3 парламента то так, фигня, случайно хахахахах все хотели за петра с бойко
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Шо у зеленского растет ????
Рейтинги ???? Зеленський сьогодні їде на Житомирщину - розбиратиметься з незаконним видобутком бурштину - Цензор.НЕТ 7587
По пробуйте иногда что то кроме 95 кв смотреть
откроете много нового
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у київського князя ігора тоже рейтинги були високими...але поїхав до древлян навести свої порядки у зборі податків і все закінчилось плачевно - розіпнули між двох беріз...
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- Я всех вас переживу. Вы не знаете Паниковского. Паниковский вас всех еще продаст и купит. Отдайте мои деньги.
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зачем нам эти представления?
он пусть показывает реально что сделано для Украины полезного, а не то, какого нового вора к власти привёл
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за прошлый месяц закарпатская таможня дала +80% сборов, но тебе ж это не интересно??? просто насрать щоколадом нужно?
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Это явно Стефанчук.
Вообще пора вводить медицинские обследования прежде чем когото подпускать к власти. Таким толстым надо здоровьем заниматься- а то инсульт инфаркт догонит
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ВР еще старая
ей осталось меньше месяца
с какой стати ей что то менять ???
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Опять чертей будет гонять .Это у него получается на ура ! Так бы путина погонял бы..
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Правильно делает, что просит. Может жизни людей сохранит.
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Богдана решил что денежные потоки с янтаря..не должны проходить мимо его рук....
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мимо лапотника рошеновского проходили ??? не верю, то жлоб топовый был
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***
понедельник офис
за окошком хмарь
хоть бы шеф на море
обыкался тварь
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народ - представить он таки представить - от вы мне скажите - хоть кто то почувствовал, шо жизнь у него изменилась(ну кроме зебилов с ксивами) в лучшую сторону - я так смотрю ,только чеки на продукты увеличились,доллар припал ,а цена выросла - может только я не чего не вижу? вот в чем вопрос - обрадуйте меня - хоть чем то
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Колись купував у бабки на базарі сигарети, а вони вже подорожчали. Кажу шотакоє? Долар подорожчав. Потім доляр подешевшав, а ціна знов піднялась. Знов питаю чому так. У відповідь - а прічом тут долар?)))
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Домашні огірки по 20 грн, помідори - 30 грн, перець - 40 грн, виноград 35 грн... Це все значно дорожче, ніж на цей період у 2018 році.
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Реально ціни на продукти піднялися. Останній раз я сьогодні купував на ринку і в АТБ.
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Урря! Узеленських стало більше. Ето вам нє ето.
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То не війна, а гражданскій конфлікт. (Бєня)
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Щас прикажет прекратить это безобразие, потом "догворится" аэропорт построить. Ну и нахамит кому-нибудь конечно.
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ой это будет весело, бурштын, стой, раз-два
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не здивуюсь, якщо там по проводах ще й струм пустили

Зеленський сьогодні їде на Житомирщину - розбиратиметься з незаконним видобутком бурштину - Цензор.НЕТ 4252
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тю. мог бы просто позвонить тому чёрту - Баканову. или надо мафию возглавить? Зеленський сьогодні їде на Житомирщину - розбиратиметься з незаконним видобутком бурштину - Цензор.НЕТ 7474
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Эх потоки , потоки , потоки, денежные, незаконные, преступные......... Куда они бегут? Не туда они бегут! Но пусть бегут. Но только уже к нам!.....
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Представление зебобы оказалось туфтой - из тех, таможенников, которых так лихо он заставлял писать заявления так никто и не уволился.

https://www.rbc.ua/ukr/styler/stala-izvestna-sudba-tamozhennikov-kotoryh-1565344950.html
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З корупцією вже розібрався??? З ааалігархами??? Війну закінчив???
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Зеленский молодец. У другого уже давно бы руки опустились.
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максимум до декабря нужно каким-то образом показать узеленскому положительную динамику - а ноябрьские повішения цен на газ и єлектроєнергию не особо поспособствуют єтой самой положительной динамике - так что сейчас важно оседлать денежніе потоки правдами и неправдами - Каломойский денях хочет!
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***
Стоят дворцы...
Стоят вокзалы
И заводские корпуса
Могу назвать вам адреса
А без меня, а без меня
тут ничего бы не стояло
Тут ничего бы не стояло...
когда бы не было меня....


А без меня а без меня
И солнце б утром не вставало
И солнце б утром не вставало
Когда бы не было меня
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с незаконной вырубкой лесов уже покончено?
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Ні, вирубка продовжується. Я сам бачив це на Чернігівщині. Цю рубщиків охороняють бандити із зброєю і місцеві бояться протестувати.
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С вырубкой покончат с последним поваленым деревом.
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свиноботы соевые, какое же вы гавно...
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вот наследство Зеленскому досталось, ему не позавидуешь..
а насчет янтаря - так там ментовская мафия, ну что он против ОПГ, где менты слились с криминалом - сделает? ничего..
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Як це нічого? Так чого він Авакова тримає?
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ПЕТИНА ЗАСЛУГА..

Одиозный пророссийский блогер Анатолий Шарий не смог принять участие в выборах. ЦИК при поддержке Верховного суда отказала пропагандисту в регистрации, поскольку он не проживал в Украине последние пять лет.
Однако результат Партии Шария оказался главным сюрпризом среди не прошедших в Раду сил. Политсила финишировала десятой и набрала 2,23%. При этом новосозданная Партия Шария оставила позади гораздо более опытные политические движения. Среди них - объединенный список националистов (ВО Свобода - 2,16%), Гражданская позиция экс-министра обороны Анатоля Гриценко (1,05%), Самопомич львовского мэра Андрея Садового (0,62%) и Рух новых сил Михеила Саакашвили (0,46%).
Теперь Партия Шария будет получать финансирование из госбюджета - около 12 млн грн в год. Согласно украинскому законодательству, на бюджетные средства может рассчитывать каждая партия, набравшая на выборах более 2% голосов - даже если в Раду она не проходит.
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тоесть шобла дебилов голосует за клоунов и педофилов,а виноват Порошенко)))мимо,кацап -все уже давно обсудили эту твою "новость"
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интересно,есть еще где-нибудь государства,живущие сами по себе,как мы ?
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значит,Владимеру нужно создать с ними мощный альянс...
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Будет грозно вращать глазенками ,копируя бацьку и сучить ножками, копируя пуйла -а на деле полный пшик,но зебилы от цирка опять оргазм получат - на то они и дебилы
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Зачем етот анонс? Типо прячьте все помпы Зеленский едет с проверкой?
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ЦИРК блаЗЕня продолжается!
После предыдущих его поездок, что поменялось?
А НИЧЕГО!
В Одесском порту вообще еще больше стали воровать, типа "проверку и чистку преЗЕдента прошли - можно ничего не бояться".

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Щас поедет и по проверенной схеме даст спектакль, в котором сыграет роль грозного начальника. После этого копать бурштын не перестанут, просто эту тему перестанут упоминать в СМИ. Таким же образом уже побеждена коррупция, окончена война, построены дороги. Результат феноменальный: мудрый народ бьется в экстазе от такого крутого президента, который всё порешал!
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