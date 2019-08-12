 Зеленский сегодня едет на Житомирщину - будет разбираться с незаконной добычей янтаря

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.
Отмечается, что Зеленский примет участие в совещании по вопросам незаконной добычи янтаря.
Также президент представит новоназначенного главу Житомирской областной государственной администрации.
Рейтинги ????
По пробуйте иногда что то кроме 95 кв смотреть
откроете много нового
он пусть показывает реально что сделано для Украины полезного, а не то, какого нового вора к власти привёл
Вообще пора вводить медицинские обследования прежде чем когото подпускать к власти. Таким толстым надо здоровьем заниматься- а то инсульт инфаркт догонит
ей осталось меньше месяца
с какой стати ей что то менять ???
понедельник офис
за окошком хмарь
хоть бы шеф на море
обыкался тварь
https://www.rbc.ua/ukr/styler/stala-izvestna-sudba-tamozhennikov-kotoryh-1565344950.html
Стоят дворцы...
Стоят вокзалы
И заводские корпуса
Могу назвать вам адреса
А без меня, а без меня
тут ничего бы не стояло
Тут ничего бы не стояло...
когда бы не было меня....
А без меня а без меня
И солнце б утром не вставало
И солнце б утром не вставало
Когда бы не было меня
а насчет янтаря - так там ментовская мафия, ну что он против ОПГ, где менты слились с криминалом - сделает? ничего..
Одиозный пророссийский блогер Анатолий Шарий не смог принять участие в выборах. ЦИК при поддержке Верховного суда отказала пропагандисту в регистрации, поскольку он не проживал в Украине последние пять лет.
Однако результат Партии Шария оказался главным сюрпризом среди не прошедших в Раду сил. Политсила финишировала десятой и набрала 2,23%. При этом новосозданная Партия Шария оставила позади гораздо более опытные политические движения. Среди них - объединенный список националистов (ВО Свобода - 2,16%), Гражданская позиция экс-министра обороны Анатоля Гриценко (1,05%), Самопомич львовского мэра Андрея Садового (0,62%) и Рух новых сил Михеила Саакашвили (0,46%).
Теперь Партия Шария будет получать финансирование из госбюджета - около 12 млн грн в год. Согласно украинскому законодательству, на бюджетные средства может рассчитывать каждая партия, набравшая на выборах более 2% голосов - даже если в Раду она не проходит.
После предыдущих его поездок, что поменялось?
А НИЧЕГО!
В Одесском порту вообще еще больше стали воровать, типа "проверку и чистку преЗЕдента прошли - можно ничего не бояться".