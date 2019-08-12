 Зеленский сегодня едет на Житомирщину - будет разбираться с незаконной добычей янтаря

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

Отмечается, что Зеленский примет участие в совещании по вопросам незаконной добычи янтаря.

Также президент представит новоназначенного главу Житомирской областной государственной администрации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский поздравил мусульман Украины с праздником Курбан-Байрам