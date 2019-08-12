EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Происшествия
  191  6
Все про:пожар (3608) ГСЧС (2202) вода (290)

 В течение прошедшей недели на водоемах Украины погибли 28 человек, во время пожаров - 17, - ГСЧС

В течение прошедшей недели (с 05.08 по 11.08) во время пожаров погибли 17 человек, на водных объектах - 28.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным ГСЧС, с начала недели зарегистрировано 1 тыс. 931 чрезвычайное происшествие. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 53 человека.

Ликвидированы 1 тыс. 530 пожаров, на пожарах спасен 31 человек и не допущено уничтожение огнем 371 здания 45 ед. техники. На пожарах погибли 17 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 3 млн. 726 тыс. грн.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве на проспекте Бажана ударился в отбойник и сгорел автомобиль BMW X5. ВИДЕО

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 225 выездов, в ходе которых обнаружены, изъяты и уничтожены 1 тыс 263 взрывоопасных предмета.

В течение недели на водных объектах погибли 28 человек.

Как сообщалось ранее, с начала года на водоемах в Украине погибли 850 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3142386
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Давайте як на дрогах.Введіть обмеження на купання у воді. Заходити у воду не глибше пупця. Упродовж минулого тижня на водоймах України загинуло 28 осіб, під час пожеж - 17, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7977
 показать весь комментарий
 
А от кори, от кори сколько там???!!!!!! Упродовж минулого тижня на водоймах України загинуло 28 осіб, під час пожеж - 17, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1962 Слушайте, а от пяного купания, курения в постели, превышения скорости прививки есть?! Упродовж минулого тижня на водоймах України загинуло 28 осіб, під час пожеж - 17, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8820
 показать весь комментарий
 
Цитата со статьи:"В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 225 выездов, в ходе которых обнаружены, изъяты и уничтожены 1 тыс 263 взрывоопасных предмета"
Потом будет новость что кто-то где-то пьяный в виде шутки заминировал, а оно , оказывается, не шутка ? Или установки подавать материал именно так ?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх