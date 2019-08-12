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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
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 Возможно кто-то лично общается, на уровне партии мы не обсуждали, - Корниенко об отсутствии переговоров с "Голосом" о коалиции

Глава избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил об отсутствии переговоров о коалиции с партией "Голос".

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Мне неизвестно о таких системных переговорах. Возможно, кто-то лично общается. У меня есть личное общение с отдельными депутатами от "Голоса". На уровне партии мы не обсуждали", - рассказал Корниенко.

На вопрос о том, будет ли одна фракция, которая сформирует большинство, он ответил: "Это вероятный вариант развития событий".

Также он сообщил, что к "Слуге народа" обращаются мажоритарщики-самовыдвиженцы с тем, чтобы войти в состав фракции.

"Такие разговоры постоянно ведутся, буквально с момента, когда были объявлены первые результаты выборов. В принципе, мы рассматриваем различные предложения с их стороны. Мы сейчас не готовы называть фамилии", - отметил глава избирательного штаба.

Напомним, ранее лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что партия "Слуга народа" не проводит коалиционные переговоры с другими политическими силами, прошедшими в Верховную Раду. Также он отметил, что "Слуга народа" может самостоятельно создать большинство в парламенте.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142383
 
 
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одна страна - один народ - одна партия - где то уже это было)))
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Не велика радость "Голосу" измазаться ЗЕлёным дерьмом
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Про Голос ЗЕкоманда вспомнит, когда нужны будут голоса конституцию менять, не раньше.
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