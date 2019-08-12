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 Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в нескольких областях Украины

В некоторых областях Украины сегодня, 12 августа, ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом со ссылкой на синоптиков сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

Так, в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Ивано-Франковской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

По прогнозам синоптиков, сегодня на всей территории страны будет жаркая погода, ожидается переменная облачность. Осадки возможны только во Львовской и Волынской областях. Максимальная температура воздуха - 34 градуса тепла.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142381
 
 
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