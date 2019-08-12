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 Правозащитники просят отправлять письма поддержки украинскому политзаключенному Балуху

Правозащитники просят всех неравнодушных отправлять письма поддержки украинскому политзаключенному Владимиру Балуху, ему очень нужна поддержка украинского народа и международного сообщества.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook пишет "Крымская правозащитная группа".

"Украинский активист Владимир Балух, находясь в тяжелых условиях российской колонии, борется за свободу, человеческое достоинство и Украину, но у него уже почти не осталось сил бороться за свою жизнь. Владимир Балух незаконно содержится в колонии РФ, в которой к нему относятся крайне предвзято и нетерпимо, зная его украинскую позицию и борьбу с российской репрессивной системой", - говорится в сообщении.

После того, как Балуха много раз по надуманным поводам отправляли в ШИЗО, его на полгода перевели в помещении камерного типа (ПКТ). В данное время он очередной раз помещен в ШИЗО на 15 суток. Украинцу очень нужна поддержка украинского народа и международного сообщества!

"Мы просим всех неравнодушных людей отправлять Владимиру Балуху письма. Это можно сделать через российскую систему ФСИН-письмо. Для этого нужно перейти по ссылке. В графе "Выбрать регион" нужно отметить "Тверская область". В графе "Выберите учреждение" указать "ИК-4 Торжок". Отправляйте, пожалуйста, письма на имя Балуха Владимира Григорьевича, 1971 г.р. Обязательно указывайте в письме функцию, которая дает возможность отправить обратный ответ", - просят правозащитники.

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Для того, чтобы украинец получил ваши письма, рекомендуем писать их на русском языке и избегать предложений и фраз, которые российская власть может трактовать как "экстремистские".

Напомним, подконтрольный Кремлю "Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел.

25 января подконтрольный России "Керченский городской суд" отказал украинскому активисту Владимиру Балуху в условно-досрочном освобождении.

Украинский политзаключенный Владимир Балух с 29 марта 2019 года находится в ИК-4 г. Торжок Тверской области (ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тверской области). Владимир Балух своего согласия на перевод в РФ не давал. Крымская правозащитная группа заявила, что этапирование Владимира Балуха в РФ нарушает ст. 49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта.

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Правозащитники просят отправлять письма поддержки украинскому политзаключенному Балуху 01

Источник: https://censor.net.ua/n3142379
 
 
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А остальным узникам?
Как-то не понятен такой выборочный подход.
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