 Без направления семейного врача к узким специалистам можно будет обратиться в трех случаях, - Ковтонюк

Об этом чиновник сказал в интервью "Главкому", передает Цензор.НЕТ.



По словам чиновника, в общем без направления семейного врача к узким специалистам можно будет обратиться в трех случаях.

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"Первый - это если речь идет о психиатре, стоматологе или гинекологе. Второй - если это экстренный случай и человек попадает в стационар по "скорой". Тогда Национальная служба здоровья оплатит все необходимые услуги, в таком случае никто не будет требовать декларацию, ведь здесь речь о спасенную жизнь. Третий - это по самообращению" , - отметил Ковтонюк.



В то же время, чиновник отметил, что Национальная служба здоровья Украины не будет платить за услуги, на получение которых пациент направил себя сам.



"В этом случае пациент самостоятельно оплачивает стоимость услуги по официально утвержденным в больнице или поликлинике тарифам в кассу", - сказал заместитель министра здравоохранения.