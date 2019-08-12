 Без направления семейного врача к узким специалистам можно будет обратиться в трех случаях, - Ковтонюк

Об этом чиновник сказал в интервью "Главкому", передает Цензор.НЕТ.
По словам чиновника, в общем без направления семейного врача к узким специалистам можно будет обратиться в трех случаях.
"Первый - это если речь идет о психиатре, стоматологе или гинекологе. Второй - если это экстренный случай и человек попадает в стационар по "скорой". Тогда Национальная служба здоровья оплатит все необходимые услуги, в таком случае никто не будет требовать декларацию, ведь здесь речь о спасенную жизнь. Третий - это по самообращению" , - отметил Ковтонюк.
В то же время, чиновник отметил, что Национальная служба здоровья Украины не будет платить за услуги, на получение которых пациент направил себя сам.
"В этом случае пациент самостоятельно оплачивает стоимость услуги по официально утвержденным в больнице или поликлинике тарифам в кассу", - сказал заместитель министра здравоохранения.
Поки не буде страхової медицини,буде повний бардак.
Без «не»
Для такої медицини нам треба витрачати 1 228 800 євро х 28 грн. х 42 млн. чол. = 1,45 квадрильйонів грн.
а как с бесплатной диагностикой (обещанной с 1 июля)? я не про "покакать-пописять в баночку" , а про УЗИ, МРТЭ, (мамограф для женщин), гастроскопию, рентген ...и прочее
даже по направлению семейного врача большинство из перечисленного - не бесплатно.
Я уже за все заплатил своим подоходным налогом.
В то же время, чиновник отметил, что Национальная служба здоровья Украины не будет платить за услуги, на получение которых пациент направил себя сам.Источник: https://censor.net.ua/n3142377
Попала соринка в глаз...надо идти к окулисту а не к гинекологу....и семейный врач отправит к окулисту...зачем он нужен в этой цепочке..??