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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:здравоохранение (248) медицина (1837) Ковтонюк (43)

 Без направления семейного врача к узким специалистам можно будет обратиться в трех случаях, - Ковтонюк

Заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк обещает, что украинцам позволят ходить к психиатру, стоматологу или гинекологу без направления.

Об этом чиновник сказал в интервью "Главкому", передает Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, в общем без направления семейного врача к узким специалистам можно будет обратиться в трех случаях.

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"Первый - это если речь идет о психиатре, стоматологе или гинекологе. Второй - если это экстренный случай и человек попадает в стационар по "скорой". Тогда Национальная служба здоровья оплатит все необходимые услуги, в таком случае никто не будет требовать декларацию, ведь здесь речь о спасенную жизнь. Третий - это по самообращению" , - отметил Ковтонюк.

В то же время, чиновник отметил, что Национальная служба здоровья Украины не будет платить за услуги, на получение которых пациент направил себя сам.

"В этом случае пациент самостоятельно оплачивает стоимость услуги по официально утвержденным в больнице или поликлинике тарифам в кассу", - сказал заместитель министра здравоохранения.

Источник: https://censor.net.ua/n3142377
 
   
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Раз дохтор сказав в морг - значить в морг. І нічого тут хворому випєндріваться
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В морг теперь не выгодно!!! Пациент должен быть всегда больной, но живой! Патологоанатомы теперь откаты давать будут остальным докторам.
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Якість лікування добре видно на прийомі пацієнта в паталогоанатома. Так що ще не відомо хто там кому повинен башляти
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Пацієнт завжди у наших лікарів,був ,є і буде хворий і живий. Виключення родичі , медики і власть імущі. Решта нехай довічно працюють на ліки.
Поки не буде страхової медицини,буде повний бардак.
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Этой Национальной службе здоровья Украины выделяется немного больше 4 млрд. долларов на год. Добровольная медстрахование ( в розницу!!!) стоит от 50 долларов до 250 (полный фарш со скорой, стационаром, инсультом, инфарктом и т.п., также медикаменты, лечение в частных клиниках). Может стоит просто застраховать ВСЕХ украинцев! И разогнать всех этих чертей нахрен!!!
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Так это вы не хотите платить отчисления сразу в больничную кассу и лишить чинуш такого дохода? Агенткремля
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В Німеччині середня зарплата брутто складає десь 4000 євро, медстрахування - 8%, сума оплат на людину за рік складає 4000х0,08х12=1 228 800 євро.
Для такої медицини нам треба витрачати 1 228 800 євро х 28 грн. х 42 млн. чол. = 1,45 квадрильйонів грн.
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Хех! Відкрили Гамерику. Так було завжди і є по цей день.
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До сімейного лікаря треба записуватись за 2-3 дні, до деяких вузьких спеціалістів теж треба чекати 2 дні. Сам стикався з ситуацією коли треба швидко попасти до вузького спеціаліста, але для початку треба було б ще якось попасти до сімейного лікаря. Сімейні лікарі не завжди дають направлення до необхідного вузького спеціаліста, втрачаєш час і ситуація погіршується.
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Можно подумать...что к стоматологу кто-то...когда-то ходил по направлению семейного или другого врача....
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ладно!
а как с бесплатной диагностикой (обещанной с 1 июля)? я не про "покакать-пописять в баночку" , а про УЗИ, МРТЭ, (мамограф для женщин), гастроскопию, рентген ...и прочее
даже по направлению семейного врача большинство из перечисленного - не бесплатно.
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Как человека, практически не болеющего и проходящего периодический осмотр на соответствие занимаемой должности по роду службы, третий вариант - "по самообращению" меня вполне устраивает.
Я уже за все заплатил своим подоходным налогом.
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Самообращение подразумевает заплатить еще раз...
В то же время, чиновник отметил, что Национальная служба здоровья Украины не будет платить за услуги, на получение которых пациент направил себя сам.Источник: https://censor.net.ua/n3142377
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Заболело к примеру ухо....даже ежу понятно...что надо идти к лор-врачу.....а не к проктологу....зачем в данной цепочке нужен семейный врач...если он все одно сам ни диагноза не поставит..ни лечения не назначит...и все одно отправит к лор-врачу...??

Попала соринка в глаз...надо идти к окулисту а не к гинекологу....и семейный врач отправит к окулисту...зачем он нужен в этой цепочке..??
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Ну, по здоровому уху можно лапши подвесить, здоровый глаз замылить. Все при деле. Ходи, болезный, сиди в очередях. К моменту посещения "специалиста" или вылечишься или сдохнешь. Но бабло за тебя семейный получит. Всё посчитано. Ходи!
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Коли у кишені є грощі))Супрун тупорила санітарка зі Штатів))
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Так было и раньше. Даже если попал в больницу "бесплатно" должен тратиться на лекарства и всё необходимое. Теперь только это официально узаконили я так понимаю. Но мне кажется что даже с направлением семейного доктора пациент будет платить за всё .
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теперь каждая больница официально стала бизнес-проектом.. также как выши.. хочешь жить - лечись.. нема грошей - сдыхай.. вот и вся философия современной украинской медицины
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