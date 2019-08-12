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 Турция рассматривает возможность покупки российских истребителей Су-35, - Yeni Şafak

Турция интересуется покупкой российских истребителей Су-35 после приостановки участия в американской программе истребителей F-35.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом сообщила турецкая газета Yeni Şafak.

Ранее в РФ заявляли о готовности продавать Турции Су-35. По данным газеты, к представителям минобороны Турции обратились ответственные за закупки для вооруженных сил страны с просьбой рассмотреть соответствующее предложение Москвы.

Если военные дадут положительную оценку возможной покупке российских истребителей, переговоры начнутся на официальном уровне, сообщило издание.

В июле 2017 года Турция договорилась с РФ о поставках систем С-400. По информации агентства Bloomberg, Анкара заплатит за четыре дивизиона ЗРК $2,5 млрд.

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В начале июня 2019 года США предложили Турции варианты, которые позволили бы ей отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов.

Посол США в НАТО Кей Бэйли Хатчисон заявила, что покупка Турцией российских ЗРК может помочь Кремлю в его стремлении ослабить Альянс. По ее словам, Турция должна сделать выбор между российскими системами С-400 и американскими истребителями F-35.

Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что обсуждал тему закупок ЗРК С-400 с американским президентом в рамках саммита G20 в Осаке. По его словам, президент США Дональд Трамп заверил, что США не будут применять санкции.

12 июля на авиабазу Мюртед в турецкой провинции Анкара прибыла первая партия компонентов российских зенитно-ракетных комплексов С-400. По словам Эрдогана, процесс поставки российских ЗРК завершится в апреле 2020 года.

В Белом доме заявили, что поставки в Турцию истребителей F-35 невозможны, поскольку россияне с помощью С-400 смогут изучать их характеристики.

Эрдоган сказал, что Турция будет искать возможность покупки других истребителей, если США откажутся продавать ей самолеты F-35. 

Источник: https://censor.net.ua/n3142374
 
 
 Топ комментарии
 
- Ну, что могу предложить, господа. "Буки" - старые-проверенные. Все отстреляно, даже по "Боингам", все в полном боекомплекте. Ракеты, "Булава"... Дают осечки - примерно 50/50. Комплексы С-400 - извини, не проверял. Вот танки есть - Т-72, один неработающий "Армата" - клинит его подлеца.. сыроват. Есть советский, брутальный, отечественный производитель. АК с вечного хранения - считай в масле. Есть МиГ-29, Су-34 и 24, ещё Ту-95 - машинки одноразовые.. но тяжелые - надежно падают, убойно.. Батут Рогозина, он же БР. Сегодня один - извини, очень быстро разбирают. Вот есть ракеты космические и спутники "Прогрессы" да "Союзы" с "Протонами", но совсем ненадежные - время. Стащило и сточило ударные механизмы. Есть ещё ядерные ракеты - резиновые, быстроразвертываемые.. 40 штук. Очень удобны в надувании. Винтовки Мосина, я думаю, вас не заинтересуют.
- Слушай, а откуда все это?
- Эхо Холодной войны.
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расслабься, зебил -зекретин удачно сьездил, правда кроме как названия -клоун и стеб Эдоргана-ничего для Украины не получил)
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Ідійоти...

Если нужен красивый антиквариат, то можно было подешевле в Азии/Африке поискать шото из совковых залежей.
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Сьогодні річниця "она утонула, 20-ти долларовьіе шлюхи", а воно катається по Криму на мациклєткє.
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По кремль-тв сказали, что Х**ло ехал на отечественном "Урале"(BMW R72).
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Турция рассматривает возможность покупки российских истребителей Су-35, - Yeni Şafak - Цензор.НЕТ 5184

Розслабтесь, восьмипроцентні - "весьсвітзвами".............
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расслабься, зебил -зекретин удачно сьездил, правда кроме как названия -клоун и стеб Эдоргана-ничего для Украины не получил)
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Приколы из-за поребрика: https://www.facebook.com/Shtirlitz69/videos/2095720410737823/
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Единственное что росия умеет делать то это фейки.
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Не сильно вони й вміють їх робити... Якість ніяка
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а куда им деваться.. без американцев F15 постепенно превратятся в летающие гробы
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ага... а руСкие гробы без руСких превратятся в самолеты...
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пусть производят турецкие.. и будет им счастье
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Удачно ссыкун в Турцию сьездил. Посмотрел Эрдоган на этот обмылок и понял что будет дружить с расеей.
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да.. так и сказал.. Крым - украинский и точка.. хорошо начал дружить Турция рассматривает возможность покупки российских истребителей Су-35, - Yeni Şafak - Цензор.НЕТ 4052
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а язык без костей. Вон ссыкун чего только не лепит и много результата?
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Ты ЧМО подзаборное, а Зеленский Президент, ощутил разницу.
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а ты кто ... затычка для зеАнусов... что не так ... про результаты давай расскажи
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таки да.. Мародёра в брехне и воровстве зЕленский никогда не переплюнет..никакого результата.. вот Барыга крал результативно.. а как врал.. все брехуны мира завидовали Туреччина розглядає можливість придбання російських винищувачів Су-35, - Yeni Şafak - Цензор.НЕТ 2347
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Эдорган это шестой год говорит) зебилы такие дебилы -намазали хлеб дерьмом и довольные))))
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Буднік, в тебе абсолютно відсутній причинно-наслідковий звязок. На жаль для тебе, це не лікується) Пиши свою хню надалі
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Турецкие " шахтёры" будут теперь с кремлёвским оружием
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- Ну, что могу предложить, господа. "Буки" - старые-проверенные. Все отстреляно, даже по "Боингам", все в полном боекомплекте. Ракеты, "Булава"... Дают осечки - примерно 50/50. Комплексы С-400 - извини, не проверял. Вот танки есть - Т-72, один неработающий "Армата" - клинит его подлеца.. сыроват. Есть советский, брутальный, отечественный производитель. АК с вечного хранения - считай в масле. Есть МиГ-29, Су-34 и 24, ещё Ту-95 - машинки одноразовые.. но тяжелые - надежно падают, убойно.. Батут Рогозина, он же БР. Сегодня один - извини, очень быстро разбирают. Вот есть ракеты космические и спутники "Прогрессы" да "Союзы" с "Протонами", но совсем ненадежные - время. Стащило и сточило ударные механизмы. Есть ещё ядерные ракеты - резиновые, быстроразвертываемые.. 40 штук. Очень удобны в надувании. Винтовки Мосина, я думаю, вас не заинтересуют.
- Слушай, а откуда все это?
- Эхо Холодной войны.
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Большие организации или сообщества не могут быть монолитными. Эт нивазможна. Если в ЕС 28 стран, многие из которых ненавидят друг друга, то эта стурктура не может быть моголитной. В НАТО то же самое. Эффективны союзы из небольшого количества учасников. Немцы презирают чехов, например, и никогда не будут их поддерживать. А для скандинаских стран свои узкоскандинавские события намного важнее остального мира, для них даже Скандинавские Игры важнее Олимпиады.
Эт примерно как на пьянке куда приглашены пару десятков гостей. Вся толпа всегда разбивается на маленькие группки.

Так что ниче удивительного, что Турция во многих случаях кладет болт на НАТО
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Рассматривала, рассматривает и рассматривать будет до бесконечности.
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что лучше купить броник у кацапа или винтовку у амера.
эрдоган решил купить и броник и винтовку у кацапа...
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Раша нащупала в НАТО слабое звено. Турция и Венгрия. Если венгров можно во многих случаях игнорить, то Турция для Украины один из важнейших союзников по НАТО.
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Такое очучение, что Эрдоган хочет, чтоб его "выгнали" из НАТО
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турки все наработки ВПК РФ сольют спец. органам НАТО.
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Скорее всего в этом и весь смысл этих сделок, по сути Турции с - 400 не нужен, нет угрозы для них ни с одной стороны, разве что от раши. Потом ландшафт горный, применение комплексов будет сильно затруднено, и опять же против кого?
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Пожары в Сибири, жесть легкая, короткое видео, радующее глаз
Имхо не могут стихийные пожары возникнуть сами по себе в аккурат вдоль дороги

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Не в обиду будет сказано - только у американцев самолёты лучше чем у россиян.
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Не в обиду кому?)
Здесь на это утверждение мало кто обидиться.
Ваты местной и запоребриковой здесь меньшинство.
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Турки, это вам не Украинцы. Не разбираются они ещё в картонных декоративных самолётах. Не только лишь все могут смотреть в завтрашний день. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.
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Туркам понравилась цифра 35. Если не Ф-35, то СУ - 35
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Просто по любому, два СУ-35, лучше одного Ф-35.
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а два Жигуля лучше чем один Мерседес . да ? Туреччина розглядає можливість придбання російських винищувачів Су-35, - Yeni Şafak - Цензор.НЕТ 7325
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вижу турки конкретно взялись за кацапский оборонпром
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раньше надо было угонять самолеты противника, а щас просто купил и всё
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Розміняли ************* F35 на «унилоє говно».
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там все механическоре на перфокартах как оно еще летает..
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Так пущай ещё и "СупперЖОТ" купят ежели "ФАК-па" хотят купить.
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Разница небольшая F-35 или СУ - 35, приблизительно, такая как Мерседес и Москвич 412. Может дальше большая. Если необходимо хоронить летчиков и разбирать обломки, то лучше конечно СУ - 35. Но дело даже не в этом. Удивляет другое, как Турция легко меняет демократическую США на страну агрессора Россию, кидается с одной стороны в другую. Очень оказывается Турция ненадежный партнер. Плохого себе партнера выбрали США и страны НАТО. На такую страну нельзя положиться. Даже к лучшему, если Турция сблизится с Россией.
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Лучше купить МиГ-23 МЛД. (больше эффективности от работы в тройке).
Покупать Су-35, не доведенное дерьмо, под санкциями производителя авионики?
Старые, переделанные Израилем из Французских Миражей !!! купите. Больше толку.
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