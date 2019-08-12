 Турция рассматривает возможность покупки российских истребителей Су-35, - Yeni Şafak

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом сообщила турецкая газета Yeni Şafak.
Ранее в РФ заявляли о готовности продавать Турции Су-35. По данным газеты, к представителям минобороны Турции обратились ответственные за закупки для вооруженных сил страны с просьбой рассмотреть соответствующее предложение Москвы.
Если военные дадут положительную оценку возможной покупке российских истребителей, переговоры начнутся на официальном уровне, сообщило издание.
В июле 2017 года Турция договорилась с РФ о поставках систем С-400. По информации агентства Bloomberg, Анкара заплатит за четыре дивизиона ЗРК $2,5 млрд.
В начале июня 2019 года США предложили Турции варианты, которые позволили бы ей отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов.
Посол США в НАТО Кей Бэйли Хатчисон заявила, что покупка Турцией российских ЗРК может помочь Кремлю в его стремлении ослабить Альянс. По ее словам, Турция должна сделать выбор между российскими системами С-400 и американскими истребителями F-35.
Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что обсуждал тему закупок ЗРК С-400 с американским президентом в рамках саммита G20 в Осаке. По его словам, президент США Дональд Трамп заверил, что США не будут применять санкции.
12 июля на авиабазу Мюртед в турецкой провинции Анкара прибыла первая партия компонентов российских зенитно-ракетных комплексов С-400. По словам Эрдогана, процесс поставки российских ЗРК завершится в апреле 2020 года.
В Белом доме заявили, что поставки в Турцию истребителей F-35 невозможны, поскольку россияне с помощью С-400 смогут изучать их характеристики.
Эрдоган сказал, что Турция будет искать возможность покупки других истребителей, если США откажутся продавать ей самолеты F-35.
Если нужен красивый антиквариат, то можно было подешевле в Азии/Африке поискать шото из совковых залежей.
Розслабтесь, восьмипроцентні - "весьсвітзвами".............
- Слушай, а откуда все это?
- Эхо Холодной войны.
Эт примерно как на пьянке куда приглашены пару десятков гостей. Вся толпа всегда разбивается на маленькие группки.
Так что ниче удивительного, что Турция во многих случаях кладет болт на НАТО
эрдоган решил купить и броник и винтовку у кацапа...
Имхо не могут стихийные пожары возникнуть сами по себе в аккурат вдоль дороги
Здесь на это утверждение мало кто обидиться.
Ваты местной и запоребриковой здесь меньшинство.
Покупать Су-35, не доведенное дерьмо, под санкциями производителя авионики?
Старые, переделанные Израилем из Французских Миражей !!! купите. Больше толку.