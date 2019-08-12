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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
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Все про:пропаганда (2298) СМИ (3208) Потураев (12)

 Потураев объяснил, почему Разумков дал интервью росСМИ: Мы должны общаться с изданиями, где можно продвинуть не искаженную украинскую точку зрения

Советник президента по политическим вопросам Никита Потураев считает, что в стране-агрессоре России есть медиа, которые не искажают события в Украине

Новоизбранный депутат и советник команды президента Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев не считает, что интервью, которое глава партии Дмитрий Разумков дал российскому Коммерсанту вредит имиджу Слуги народа. Об этом он сказал в интервью Детектор медиа, передает Цензор.НЕТ.

"Нет, не считаю. Я сам общался с Владимиром Соловьевым (журналист Коммерсанта. - Ред.). Он родился в Одессе, вырос в Кишиневе, только потом переехал работать в Москву. Мы должны общаться с теми изданиями, где можно продвинуть не искаженную украинскую точку зрения. И правду о том, что происходит в Украине", - отметил Потураев.

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Отвечая на вопрос, дал бы Разумков интервью российской пропагандистке Ольги Скабеевой, Потураев сказал: "Это надо у него спросить. Я бы ему не советовал этого делать. Я, кстати, отказываюсь... Ноги моей не будет там ни в коем случае. Много раз давал комментарии, включался в эфиры канала Дождь. Думаю, Коммерсант тоже не будет перекручивать".

Потураев признал, что в России почти не осталось профессиональных СМИ.

"Конечно, в России почти не осталось медиа, которые можно считать профессиональными: Новая газета, Дождь, с определенными вопросами Коммерсант и Эхо Москвы, но точно не федеральные каналы", - объяснил он.

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Вместе с тем,Потураев заявил, что слова главы Офиса президента Андрея Богдана о ненужности журналистов как посредников в общении политиков с электоратом - это его личное мнение. 

В то же время он добавил, что прямое общение с обществом - это запрос общества. "Журналисты тоже перестали слышать людей, потому что хотят получить просмотры, рекламу", - сказал Потураев.

Отвечая на вопрос, как он относится к заявлению медиадвижения, где предостерегают команду президента от провокаций, направленных против СМИ и к заявлению Богдана о СМИ, Потураев сказал: "Заявление не читал, но не согласен, потому что в действительности заявление (Богдана об увольнении, - ред.) было, президент его наличие подтвердил. Андрей время от времени высказывает такие яркие мысли, но это его личная позиция".

Он не считает, что распространение заявления Богдана об увольнении в СМИ была сознательная манипуляция. "Думаю, что утечка информации из ОП, вообще не понимаю, от кого", - добавил Потураев.

Напомним, ранее Богдан, отвечая на вопрос о возможном подрыве доверия к СМИ в результате его неудачной шутки с заявлением об увольнении, сказал, что команде Зеленского не нужны журналисты для общения с обществом.

Источник: https://censor.net.ua/n3142372
 
 
 Топ комментарии
 
Зебіл херов,"считает," він.
З москалями можна розмовляти лише через приціл.
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Угу, идет легализация "гражданской войны", чего и добиваются зебилы, выбрав этот позор для Украины
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=сдєлалі-саміх-сєбя-вмєстє=.
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Зебіл херов,"считает," він.
З москалями можна розмовляти лише через приціл.
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ага, коцапы не исказят... а наличие наших официальных лиц легализует это искажение
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Це підготовка до дощу... легалізація доща...зелени всходи потребуют дощу...такого собі пуделячого дощу
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******** это тоже альтернативная точка зрения на секс
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Угу, идет легализация "гражданской войны", чего и добиваются зебилы, выбрав этот позор для Украины
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Російський кореспондент:

-Особый статус для Донбасса, о котором столько спорят и говорят, он насколько реален? Это ведь как раз законодательная часть.
Разумков:
-- Это законодательная часть. Этот момент обсуждения в стенах Верховной рады явно тоже будет, но в этой проблеме, в войне это не вопрос законов. Это вопрос желания. Желания закончить эту войну. И у украинской стороны оно есть.
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Особый статус записан в Минских договоренностях
Только тупой не знает
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там много чего записано. не стоит выдергивать те пункты, котроые тебе нравятся и забывать про неудобные. что там пунктом первым? ась?
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Не стоит упоминать что в Минских договорняках указан особый статус, потому что это не даёт возможности покричать о зраде Зеленского 😁
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Про обязательства Украины в Минских соглашениях с полым замалчиванием обязательств другой стороны всегда напоминают представители той, другой стороны. Совпадение?
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Брехня
Сейчас обсуждаются обязательства которые взяла на себя Украина при Плрошенко

Кроме того, какие обязательства возложены на рашку Минском? Никакие. Там сплошь «боевики» и представители «молодых республик»

Рашка не участник конфликта по Минским договорнякам

Вот уж этот Зе! Наподписывал
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Вот это обязательство что, на Китай возложено?:

10. Вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех незаконных групп.

Да и большая часть тяжелых вооружений со стороны ОРДЛО, которые надо отводить - под российским контролем.
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Ну где там РФ признаётся участником конфликта?
Иностранных
Так русня орет что в Украине войска НАТО воюют

И да почему ж Петя принял закон об ОРДЛО разрешив там русский как региональный если остальные пункты Минска не выполнены
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Я женщина должна была бросить семью и маленьких детей и приехать из Германии и воевать за вас? Хорошо я буду иметь это в виду

Как и то что те мужчины в возрасте за 50 которые пошли на фронт, мне показались
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Зе тогда ничего не подписывал. А вдруг повестку подсунут?
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Вы на свой флаг давно смотрели? Как агитатор писания с передовой Вы мало годитесь. Ну, сделаем скидку на Ваш пол.
А цифра в моем нике ничего не говорит? Я в 2015 восстановился на учете в военкомате, тк в 45 лет был с него снят. Но призывники моего возраста пока военкомату неинтересны. Да и по ВУС я ПВОшник.
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Я женщина должна была бросить семью и маленьких детей и приехать из Германии и воевать вместо вас? Хорошо я буду иметь это в виду

Как и то что те мужчины в возрасте за 50 которые пошли на фронт, мне показались
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НЕМА в Мінських угодах забов'язань України впроваджувати на нашій території (ДОНБАС ЦЕ УКРАЇНА) фашистського пропукінського режима щоб окупантам було"харашо"!! Потураєв пояснив, чому Разумков дав інтерв'ю РосЗМІ: Ми маємо спілкуватися з виданнями, де можна просунути не викривлену українську точку зору - Цензор.НЕТ 3936

так що НЕ ДУРКУЙ і НЕ БРЕШИ Потураєв пояснив, чому Разумков дав інтерв'ю РосЗМІ: Ми маємо спілкуватися з виданнями, де можна просунути не викривлену українську точку зору - Цензор.НЕТ 278
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;... Все мы хотели бы, чтобы наступил мир, чтобы Донбасс и Крым вернулись в Украину. ...;
Крим та Донбас не окупувала РФ! Вони самі ;ушлі;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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ИМПИЧМЕНТ
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Все правильно, надо доносить свою позицию.
Перекрутят - подавать в суд и требовать компенсации
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так подавай, кто мешает? басманный суд готов рассмотреть твои претензии Мы должны общаться с изданиями, где можно продвинуть не искаженную украинскую точку зрения, - Потураев объяснили, почему Разумков дал интервью росСМИ - Цензор.НЕТ 3111
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А ты представитель басманного суда?
Не удивляет
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в суд подают по месту нахождения ответчика, если договором не предусмотрено иное.
твоя идея - пшик. признай это.
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Да-да, ничего нельзя сделать, путенвсехпереиграл
Слышали уже
Выбор суда за истцом
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интересная (если не сказать хитрожоп@я) позиция у "слуг". если что-то пошло не так, то "это его личное мнение". только, к примеру, почему-то никто никогда не говорит в самом начале, мол так и так, это мое личное мнение, что нужно люстрировать всех чиновников времен Порошенко. нет, всегда "у Зеленского", "в офисе президента" и т.д. отмазки уже потом...
и на этих людей возлагают надежды 73% проголосовавших избирателей... мдааа...
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Они ж сами пишут статьи и делают из них сенсации
Не журналисты

Как с увольнением Богдана
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В советские времена было классическое: "Есть мнение..." и по реакции зала смотреть как закончить либо "Я рад, что вы все поддержали это мое мнение" либо "Мы будем и вредь нещадно искоренять такие заблуждения отдельных несознательных членов партии".
Разумков все подобрал от пророссийского прокоммунистичечского папаши.
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за шмарклю проголосувало 44% виборців.. а за його "партію" ЛИШЕ ""%!! Потураєв пояснив, чому Разумков дав інтерв'ю РосЗМІ: Ми маємо спілкуватися з виданнями, де можна просунути не викривлену українську точку зору - Цензор.НЕТ 970
ти тупий і цього не знаєшь.. чи то така у тебе методичка з лахти??? Потураєв пояснив, чому Разумков дав інтерв'ю РосЗМІ: Ми маємо спілкуватися з виданнями, де можна просунути не викривлену українську точку зору - Цензор.НЕТ 6917
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Дурачок.
На рабсии нет независимых ресурсов.
И ваша правда там никому не нужна.
Шуты - аматоры.
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В годы войны с Россией мы ничего не должны,пока не освободим свои земли, я не пойму Никита Потураев больше гибридничает перед оккупантами или заигрывает им? Мы должны общаться с изданиями, где можно продвинуть не искаженную украинскую точку зрения, - Потураев объяснил, почему Разумков дал интервью росСМИ - Цензор.НЕТ 1075
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Всё это похоже на тех казачков , которые Мазепу сдали Петру1 ,а когда Мазепа воевал с Московией ,то они сидели в засаде и следили кто кого Потураєв пояснив, чому Разумков дав інтерв'ю РосЗМІ: Ми маємо спілкуватися з виданнями, де можна просунути не викривлену українську точку зору - Цензор.НЕТ 9949
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Вообще-то пуля в башку оккупанта доносит точку зрения быстрее и доходчивей
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СМИ в России - это всеравно, что в дурдоме вести стенгазету...
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Представил интервью Молотова газете "Völkischer Beobachter" в 1941 году.
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его нароТ пригласил -прикацапленные зеграждане Украины
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Народ объединяет война, потому Хутин создаёт иллюзию гражданского конфликта на Донбассе да плюс оттяжкой наступательных операций, что бы вымотать , засадить через СМИ российскую дурь в головы ну и самое главное рассорить Украинский народ с Гражданами Украины.Слабость Зеленского в наступательных операций к прежним границам,приводит к тому , что всё вернётся к 2013 году, только у нас не будет Крыма и прикацапленное население будет тянуть независимую Украину на дно
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Явное вмешательство пуйловской мрази никак не умаляет подлость подонка зели, который слаб далеко не только в наступательных операциях, влезшего в президенты воюющей страны, и шоблы дебилов, проголосовавших за это непотребство и гибель страны
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И на мове оно говорить тоже назло кацапам не хочет... зебилы с утра до вечера пьют мочу, закусывая лайном, и при этом требуют уважения к себе и своему дебильному выбору)))))
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Одно из двух. Или дебил. Или манипулятор.
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Потому что он вата, а вата к вате тянется.
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ЗЄмалороси так і просяться в кацапстан...
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«Фёлькишер беобахтер» (нем. Völkischer Beobachter, «Народный обозреватель») - немецкая газета. С 1920 года печатный орган НСДАП. Газета издавалась сначала еженедельно, с 8 февраля 1923 года ежедневно в издательстве Franz-Eher-Verlag. Последний номер вышел 30 апреля 1945 года.
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почему сралин не донес «Фёлькишер беобахтер» Потураєв пояснив, чому Разумков дав інтерв'ю РосЗМІ: Ми маємо спілкуватися з виданнями, де можна просунути не викривлену українську точку зору - Цензор.НЕТ 8858
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Потому что война не была гибридной
Но сбрасывали листовки тоже: немцы, сдавайтесь, вы окружены
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А еще лучше им туда мультики продавать....тоже для донесения позиции...да?.. Потураєв пояснив, чому Разумков дав інтерв'ю РосЗМІ: Ми маємо спілкуватися з виданнями, де можна просунути не викривлену українську точку зору - Цензор.НЕТ 9385
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воно не ватяне дурко... воно пропукінська хуцпата гніда, яка потурає ґебельсам пукіна
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Не "дурко" ни разу , в отличие от большинства порохоботов...
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Дивує інше відсутність будь якої реакції на всякі вибрики команди Зе, від політичних лідерів ,інтелегенції і так званих патріотів.
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и не будет, поросенко уничтожил надежду украинцев на справедливость в Украине..
граждане Украины наблюдают, сравнивают, Зеленский в сравнении с мародером поросенко, выглядит намного лучше..
в любом случае, даже, если Зеленский не справится, украинцы будут выбирать нового лидера, а поросенко - сбитый торт..
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Во-первых: НЕИСКАЖЕННУЮ.
Во-вторых: поговорили с рос.журнашлюшками? -- почитайте как они подадут ваши слова в своих пропагандонсми. А потом уже можете говорить о НЕИСКАЖЕННОЙ информации.
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Шість питань, які Зеленський свого часу поставив на дебатах Порошенко і відповіді на них.



Потураєв пояснив, чому Разумков дав інтерв'ю РосЗМІ: Ми маємо спілкуватися з виданнями, де можна просунути не викривлену українську точку зору - Цензор.НЕТ 183

Шість питань, які Зеленський свого часу поставив на дебатах Порошенко і відповіді на них.
Тактика Зеленського полягала в тому, щоб задавати дуже багато питань, і опонент навіть технічно не має часу відповісти на них. До того ж, абсолютно всі питання є чистою маніпуляцією, брехнею або якимось абсурдом. Я вирішив на деякі з них дати відповіді в форматі "як було ТОДІ" і "як стало СЕЙЧАС".
1) Чи пам'ятаєте ви таке слово як люстрація?
2) Чому не покарані поплічники Януковича?
ТОДІ. Дивно думати, що Порошенко не пам'ятає такого слова) При ньому якраз все оточення Януковича ховалися за кордоном, сиділи нижче трави, тихіше води і проти багатьох були відкриті кримінальні справи.
ЗАРАЗ. Ми всі бачимо повернення поплічників Януковича у владу. Робиться спроба скасувати через Конституційний суд закон про люстрацію. Про що говорити якщо по мажоритарці намагалися протягнути в парламент одіозного Клюєва-главу адміністрації Януковича. Порошенко ж робить всі зусилля щоб перешкодити реваншу.
3) Скільки особисто вам занесли з "Роттердам +"?
4) Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися?
ТОДІ. Абсурдні питання, що складаються з голослівних звинувачень в корупції і крадіжці. За весь час Росія і противники Пороха так і не змогли знайти на нього не одного компромату. Довелося вигадувати дурниці на кшталт поїздки на Мальдіви (мільярдер раз за 5 років поїхав на острови за свій рахунок) офшори (легальний і невикористаний рахунок в Панамі) Укроборонпром (з таким же успіхом можна звинуватити будь-якого бізнесмена що він злодій, бо є підозри, що у нього краде комірник.
Особливо безглуздо в розрізі того що Петро Олексійович жертвував в 100 разів більші суми на потреби армії)
Роттердам плюс був тимчасовим заходом і все йшло до того щоб впровадити вільний ринок електроенергії. У той час як Порошенко голослівно звинувачували, Зеленський декларував збиткову діяльність імперії «95 квартал», хоча просто ухилявся від податків і виводив гроші в офшор. 41 млн usd були незаконно виведені з рахунків Приватбанку на рахунки його підприємства. Отримував фінансування з російського бюджету на зйомку пропагандистських фільмів. Його дружина оформляла субсидії, але при цьому купувалися дорогі машини і дачі по всьому світу.
ЗАРАЗ. На заміну Роттердам плюс повинен прийти вільний ринок електроенергії, але Зе робить відчайдушні зусилля зберегти схему Роттердам, так як електрика - це основні витрати для феросплавних заводів Коломойського і Ігор Валерійович намагається обдурити Україну не тільки по Приватбанку і Укрнафти.
5) Чому Гонтарева ховається в Лондоні?
Тоді і зараз. Знову брехня. Вона працює і живе в Лондоні. І маніпуляція полягає в тому, що в суспільній свідомості змогли домогтися негативного сприйняття Гонтаревої, хоча вона дуже ефективний менеджер і просто лікувала ракового хворого -Банківську систему України. А зростання курсу долара, масові банкрутства банків - це наслідок дій Януковича, Коломойського і всієї прогнилої системи.
6) Як так вийшло, що Україна майже найбідніша країна при найбагатшому президенті за всю історію?
Тоді і зараз. Порошенко не найбагатший президент за всю її історію і до того ж він збіднів за час президентства. Про це говорять авторитетні міжнародні організації-ті ж Блумберг і Форбс. З приводу бідної України, то до такого стану доводили Україну попередники Порошенко, в тому числі і Ігор Валерійович Коломойський основний спонсор Зеленського.
У 2014 році стався обвал економіки України, почалася війна, розірвалися економічні зв'язки з Росією. І в цих умовах Порошенко зміг зберегти Україну, стабілізувати лінію фронту, створити коаліцію проти Росії, залучити інвестиції, провести всеосяжні реформи, домогтися прискореного зростання економіки, проводити українізацію, отримати Томос і без віз і продовжувати можна дуже довго.
Просто один факт. У 2019 номінальна середня з / п в доларах досягла піку за всю історію незалежності України, а якщо порахувати за паритетом купівельної спроможності (правильно враховувати рівень цін), то і перевершила попередній пік і стала максимальною.
Попереду був важкий шлях непопулярних реформ і боротьби. Але не такий страшний зовнішній ворог, як свій народ повірив солодким промовам популістів.
На жаль більшість українців обрали шлях відкату, корупції, контрабанди, реваншу самі не розуміючи цього. Зараз вони починають прозрівати і рейтинги Зеленського незабаром обваляться, і нам знову потом і кров'ю рятувати Україну. Але ж потрібно просто аналізувати, думати і не вірити популістам. Хоча, про що я. Якби ми це вміли, то були б Голландією або Німеччиною. Але це наша рідна Україна і ми будемо боротися за своє майбутнє. Ми захистили Україну в 2004, зберегли в 2014 і повернемо її в Європейську сім'ю народів зараз!https://startko.co.ua/8694/irinka/
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Усе йде до громадянського протистояння народу між собов. І тому воною ЗЕ і Ко.
Якщо по першому туру були сподівання, то другий вкрай прибив усе.
Вже писав і не раз, в моєму колі знайомих упоротих ЗЕбілів реально 9 з 10. А дехто з них, мною поважна людина була, на Майдані був, на війні... Чому за ЗЕ, питаю? А что мне этот барыга порох дал?.
Доказувати далі, що він не те що не дав, а не дозволив орді продвинутись подалі зайве. У них куча своїх мильних аргументів супротив. Особливо Іловайськ і так далі.
Господи, спаси Україну від цієї Зеленої напасті. Дай нашому люду міск.
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Нація,яка в першу чергу думає про особисту вигоду,яка пристосовується до любих урядів--не може зрозуміти,що таке гідність для держави.Це люди ніколи не будуть захищати нас українців,якщо це для них не приносить прибуток..
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Слуга Московії просто зобовязаний давати інтервю своїм хазяям.
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"Потураев объяснил, почему Разумков дал интервью росСМИ: Мы должны общаться с изданиями, где можно продвинуть не искаженную украинскую точку зрения" - Любое преступное или позорное деяние можно попытаться оправдать словами.
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бешеной собаке не возможно донести свою точку зрения...
ее надо отстреливать-усыплять, пока она не перекусала вас и ваших детей...
бешенство у собак не лечится.. ни лекарствами, ни заговорами, ни уговорами...
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ПОТУРАЕВ, РОЗУМКОВ- НЕ украинцы готовятся продать украинскую землю. Гнать их в шею , в Сибирь
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Кто будет их гнать если в стране 73 % зебилов, то есть таких как они ?
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Уточню, 73% от 62% пришедших на выборы президента. Революции не делаются широкими массами. Это аксиома. Достаточно для революции и 25% от 53% пришедших на выборы в ВР. Потураєв пояснив, чому Разумков дав інтерв'ю РосЗМІ: Ми маємо спілкуватися з виданнями, де можна просунути не викривлену українську точку зору - Цензор.НЕТ 7047
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Еще и обрезанные ЗЕ и БЕ приготовились забрать землю у украинцев. Вы видели еврея с лопатой? Или около коровы?
НО УКРАИНЦЫ- потомки земледельцев трипольцев скоро останутся без своей земли
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Короче пора размещать картинку- Гитлер склонился над картой Украины С ВИЛКОЙ И НОЖОМ
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Я не понимаю вашего не довольствия ! Если в стране 73 % зебилов, то что вы ждёте от их слуги народа ?
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это кто Разумков будет определять, работает рос СМИ на кремль или нет ? ))))

Наивняк.

Помоему в рф , как в ссср, свободных сми уже нет. Есть только те, что создают видимость свободных , как напр. Эхо Мск. Есть мнение что Кремлю такие сми нужны как витрина перед западом, а также чтобы держать на коротком поводке "либералов"...
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Народ , по чем будет еврей зеленский и компания продавать украинку землю ?
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иногда , когда представители команды Зе открывают рот, я понимаю, какие лохи (в некоторых вопросах) пришли к власти... ((
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Не поздно пришло прозрения ? Я этого чорта Зелю и компанию не терплю когда он сказал в Латвии, что Украина , это проститутка !
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а ґебельси пукіна тут вперто дуркують що за шмарклю голосувало 73%
А РЕАЛЬНО голосували лише 44% а 38% на вибори не ходили... А за "партію" шмарклі голосувало 23%виборців Потураєв пояснив, чому Разумков дав інтерв'ю РосЗМІ: Ми маємо спілкуватися з виданнями, де можна просунути не викривлену українську точку зору - Цензор.НЕТ 4906
поци з ольгіно НЕ ТРЕБА ТУТ УКРАЇНЦЯМ ЛАЙНО НА ВУХА ВІШАТИПотураєв пояснив, чому Разумков дав інтерв'ю РосЗМІ: Ми маємо спілкуватися з виданнями, де можна просунути не викривлену українську точку зору - Цензор.НЕТ 4906
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Такое ощущение что у сои сейчас 2014 год на Календаре

Уже давно понятно, что война идёт за сознание. Чем больше россиян придут до тями, тем быстрее прогонят *****
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ти собі зашморг купуй... Потураєв пояснив, чому Разумков дав інтерв'ю РосЗМІ: Ми маємо спілкуватися з виданнями, де можна просунути не викривлену українську точку зору - Цензор.НЕТ 4444

прігожин "вашим"платити відмовляється
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Место вот таких потураевых и розумковых в Параше.

Ростов. Непременно в бывший украинский Ростов шо таки на том Дону. И чем скорее тем лучше для страны. Если конечно сдрыснуть у них получится.
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"Радник президента з політичних питань Микита Потураєв" - який преЗЕдент такий і радник. Два зебіла пара.
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