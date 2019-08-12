 Потураев объяснил, почему Разумков дал интервью росСМИ: Мы должны общаться с изданиями, где можно продвинуть не искаженную украинскую точку зрения

Новоизбранный депутат и советник команды президента Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев не считает, что интервью, которое глава партии Дмитрий Разумков дал российскому Коммерсанту вредит имиджу Слуги народа. Об этом он сказал в интервью Детектор медиа, передает Цензор.НЕТ.

"Нет, не считаю. Я сам общался с Владимиром Соловьевым (журналист Коммерсанта. - Ред.). Он родился в Одессе, вырос в Кишиневе, только потом переехал работать в Москву. Мы должны общаться с теми изданиями, где можно продвинуть не искаженную украинскую точку зрения. И правду о том, что происходит в Украине", - отметил Потураев.

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Отвечая на вопрос, дал бы Разумков интервью российской пропагандистке Ольги Скабеевой, Потураев сказал: "Это надо у него спросить. Я бы ему не советовал этого делать. Я, кстати, отказываюсь... Ноги моей не будет там ни в коем случае. Много раз давал комментарии, включался в эфиры канала Дождь. Думаю, Коммерсант тоже не будет перекручивать".

Потураев признал, что в России почти не осталось профессиональных СМИ.

"Конечно, в России почти не осталось медиа, которые можно считать профессиональными: Новая газета, Дождь, с определенными вопросами Коммерсант и Эхо Москвы, но точно не федеральные каналы", - объяснил он.

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Вместе с тем,Потураев заявил, что слова главы Офиса президента Андрея Богдана о ненужности журналистов как посредников в общении политиков с электоратом - это его личное мнение.

В то же время он добавил, что прямое общение с обществом - это запрос общества. "Журналисты тоже перестали слышать людей, потому что хотят получить просмотры, рекламу", - сказал Потураев.

Отвечая на вопрос, как он относится к заявлению медиадвижения, где предостерегают команду президента от провокаций, направленных против СМИ и к заявлению Богдана о СМИ, Потураев сказал: "Заявление не читал, но не согласен, потому что в действительности заявление (Богдана об увольнении, - ред.) было, президент его наличие подтвердил. Андрей время от времени высказывает такие яркие мысли, но это его личная позиция".

Он не считает, что распространение заявления Богдана об увольнении в СМИ была сознательная манипуляция. "Думаю, что утечка информации из ОП, вообще не понимаю, от кого", - добавил Потураев.

Напомним, ранее Богдан, отвечая на вопрос о возможном подрыве доверия к СМИ в результате его неудачной шутки с заявлением об увольнении, сказал, что команде Зеленского не нужны журналисты для общения с обществом.