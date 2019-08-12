 Потураев объяснил, почему Разумков дал интервью росСМИ: Мы должны общаться с изданиями, где можно продвинуть не искаженную украинскую точку зрения

Новоизбранный депутат и советник команды президента Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев не считает, что интервью, которое глава партии Дмитрий Разумков дал российскому Коммерсанту вредит имиджу Слуги народа. Об этом он сказал в интервью Детектор медиа, передает Цензор.НЕТ.
"Нет, не считаю. Я сам общался с Владимиром Соловьевым (журналист Коммерсанта. - Ред.). Он родился в Одессе, вырос в Кишиневе, только потом переехал работать в Москву. Мы должны общаться с теми изданиями, где можно продвинуть не искаженную украинскую точку зрения. И правду о том, что происходит в Украине", - отметил Потураев.
Отвечая на вопрос, дал бы Разумков интервью российской пропагандистке Ольги Скабеевой, Потураев сказал: "Это надо у него спросить. Я бы ему не советовал этого делать. Я, кстати, отказываюсь... Ноги моей не будет там ни в коем случае. Много раз давал комментарии, включался в эфиры канала Дождь. Думаю, Коммерсант тоже не будет перекручивать".
Потураев признал, что в России почти не осталось профессиональных СМИ.
"Конечно, в России почти не осталось медиа, которые можно считать профессиональными: Новая газета, Дождь, с определенными вопросами Коммерсант и Эхо Москвы, но точно не федеральные каналы", - объяснил он.
Вместе с тем,Потураев заявил, что слова главы Офиса президента Андрея Богдана о ненужности журналистов как посредников в общении политиков с электоратом - это его личное мнение.
В то же время он добавил, что прямое общение с обществом - это запрос общества. "Журналисты тоже перестали слышать людей, потому что хотят получить просмотры, рекламу", - сказал Потураев.
Отвечая на вопрос, как он относится к заявлению медиадвижения, где предостерегают команду президента от провокаций, направленных против СМИ и к заявлению Богдана о СМИ, Потураев сказал: "Заявление не читал, но не согласен, потому что в действительности заявление (Богдана об увольнении, - ред.) было, президент его наличие подтвердил. Андрей время от времени высказывает такие яркие мысли, но это его личная позиция".
Он не считает, что распространение заявления Богдана об увольнении в СМИ была сознательная манипуляция. "Думаю, что утечка информации из ОП, вообще не понимаю, от кого", - добавил Потураев.
Напомним, ранее Богдан, отвечая на вопрос о возможном подрыве доверия к СМИ в результате его неудачной шутки с заявлением об увольнении, сказал, что команде Зеленского не нужны журналисты для общения с обществом.
З москалями можна розмовляти лише через приціл.
-Особый статус для Донбасса, о котором столько спорят и говорят, он насколько реален? Это ведь как раз законодательная часть.
Разумков:
-- Это законодательная часть. Этот момент обсуждения в стенах Верховной рады явно тоже будет, но в этой проблеме, в войне это не вопрос законов. Это вопрос желания. Желания закончить эту войну. И у украинской стороны оно есть.
Только тупой не знает
Сейчас обсуждаются обязательства которые взяла на себя Украина при Плрошенко
Кроме того, какие обязательства возложены на рашку Минском? Никакие. Там сплошь «боевики» и представители «молодых республик»
Рашка не участник конфликта по Минским договорнякам
Вот уж этот Зе! Наподписывал
10. Вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех незаконных групп.
Да и большая часть тяжелых вооружений со стороны ОРДЛО, которые надо отводить - под российским контролем.
Иностранных
Так русня орет что в Украине войска НАТО воюют
И да почему ж Петя принял закон об ОРДЛО разрешив там русский как региональный если остальные пункты Минска не выполнены
Как и то что те мужчины в возрасте за 50 которые пошли на фронт, мне показались
А цифра в моем нике ничего не говорит? Я в 2015 восстановился на учете в военкомате, тк в 45 лет был с него снят. Но призывники моего возраста пока военкомату неинтересны. Да и по ВУС я ПВОшник.
Как и то что те мужчины в возрасте за 50 которые пошли на фронт, мне показались
так що НЕ ДУРКУЙ і НЕ БРЕШИ
Крим та Донбас не окупувала РФ! Вони самі ;ушлі;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Перекрутят - подавать в суд и требовать компенсации
Не удивляет
твоя идея - пшик. признай это.
Слышали уже
Выбор суда за истцом
и на этих людей возлагают надежды 73% проголосовавших избирателей... мдааа...
Не журналисты
Как с увольнением Богдана
Разумков все подобрал от пророссийского прокоммунистичечского папаши.
ти тупий і цього не знаєшь.. чи то така у тебе методичка з лахти???
На рабсии нет независимых ресурсов.
И ваша правда там никому не нужна.
Шуты - аматоры.
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почему сралин не донес «Фёлькишер беобахтер»
Но сбрасывали листовки тоже: немцы, сдавайтесь, вы окружены
граждане Украины наблюдают, сравнивают, Зеленский в сравнении с мародером поросенко, выглядит намного лучше..
в любом случае, даже, если Зеленский не справится, украинцы будут выбирать нового лидера, а поросенко - сбитый торт..
Во-вторых: поговорили с рос.журнашлюшками? -- почитайте как они подадут ваши слова в своих пропагандонсми. А потом уже можете говорить о НЕИСКАЖЕННОЙ информации.
Шість питань, які Зеленський свого часу поставив на дебатах Порошенко і відповіді на них.
Тактика Зеленського полягала в тому, щоб задавати дуже багато питань, і опонент навіть технічно не має часу відповісти на них. До того ж, абсолютно всі питання є чистою маніпуляцією, брехнею або якимось абсурдом. Я вирішив на деякі з них дати відповіді в форматі "як було ТОДІ" і "як стало СЕЙЧАС".
1) Чи пам'ятаєте ви таке слово як люстрація?
2) Чому не покарані поплічники Януковича?
ТОДІ. Дивно думати, що Порошенко не пам'ятає такого слова) При ньому якраз все оточення Януковича ховалися за кордоном, сиділи нижче трави, тихіше води і проти багатьох були відкриті кримінальні справи.
ЗАРАЗ. Ми всі бачимо повернення поплічників Януковича у владу. Робиться спроба скасувати через Конституційний суд закон про люстрацію. Про що говорити якщо по мажоритарці намагалися протягнути в парламент одіозного Клюєва-главу адміністрації Януковича. Порошенко ж робить всі зусилля щоб перешкодити реваншу.
3) Скільки особисто вам занесли з "Роттердам +"?
4) Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися?
ТОДІ. Абсурдні питання, що складаються з голослівних звинувачень в корупції і крадіжці. За весь час Росія і противники Пороха так і не змогли знайти на нього не одного компромату. Довелося вигадувати дурниці на кшталт поїздки на Мальдіви (мільярдер раз за 5 років поїхав на острови за свій рахунок) офшори (легальний і невикористаний рахунок в Панамі) Укроборонпром (з таким же успіхом можна звинуватити будь-якого бізнесмена що він злодій, бо є підозри, що у нього краде комірник.
Особливо безглуздо в розрізі того що Петро Олексійович жертвував в 100 разів більші суми на потреби армії)
Роттердам плюс був тимчасовим заходом і все йшло до того щоб впровадити вільний ринок електроенергії. У той час як Порошенко голослівно звинувачували, Зеленський декларував збиткову діяльність імперії «95 квартал», хоча просто ухилявся від податків і виводив гроші в офшор. 41 млн usd були незаконно виведені з рахунків Приватбанку на рахунки його підприємства. Отримував фінансування з російського бюджету на зйомку пропагандистських фільмів. Його дружина оформляла субсидії, але при цьому купувалися дорогі машини і дачі по всьому світу.
ЗАРАЗ. На заміну Роттердам плюс повинен прийти вільний ринок електроенергії, але Зе робить відчайдушні зусилля зберегти схему Роттердам, так як електрика - це основні витрати для феросплавних заводів Коломойського і Ігор Валерійович намагається обдурити Україну не тільки по Приватбанку і Укрнафти.
5) Чому Гонтарева ховається в Лондоні?
Тоді і зараз. Знову брехня. Вона працює і живе в Лондоні. І маніпуляція полягає в тому, що в суспільній свідомості змогли домогтися негативного сприйняття Гонтаревої, хоча вона дуже ефективний менеджер і просто лікувала ракового хворого -Банківську систему України. А зростання курсу долара, масові банкрутства банків - це наслідок дій Януковича, Коломойського і всієї прогнилої системи.
6) Як так вийшло, що Україна майже найбідніша країна при найбагатшому президенті за всю історію?
Тоді і зараз. Порошенко не найбагатший президент за всю її історію і до того ж він збіднів за час президентства. Про це говорять авторитетні міжнародні організації-ті ж Блумберг і Форбс. З приводу бідної України, то до такого стану доводили Україну попередники Порошенко, в тому числі і Ігор Валерійович Коломойський основний спонсор Зеленського.
У 2014 році стався обвал економіки України, почалася війна, розірвалися економічні зв'язки з Росією. І в цих умовах Порошенко зміг зберегти Україну, стабілізувати лінію фронту, створити коаліцію проти Росії, залучити інвестиції, провести всеосяжні реформи, домогтися прискореного зростання економіки, проводити українізацію, отримати Томос і без віз і продовжувати можна дуже довго.
Просто один факт. У 2019 номінальна середня з / п в доларах досягла піку за всю історію незалежності України, а якщо порахувати за паритетом купівельної спроможності (правильно враховувати рівень цін), то і перевершила попередній пік і стала максимальною.
Попереду був важкий шлях непопулярних реформ і боротьби. Але не такий страшний зовнішній ворог, як свій народ повірив солодким промовам популістів.
На жаль більшість українців обрали шлях відкату, корупції, контрабанди, реваншу самі не розуміючи цього. Зараз вони починають прозрівати і рейтинги Зеленського незабаром обваляться, і нам знову потом і кров'ю рятувати Україну. Але ж потрібно просто аналізувати, думати і не вірити популістам. Хоча, про що я. Якби ми це вміли, то були б Голландією або Німеччиною. Але це наша рідна Україна і ми будемо боротися за своє майбутнє. Ми захистили Україну в 2004, зберегли в 2014 і повернемо її в Європейську сім'ю народів зараз!https://startko.co.ua/8694/irinka/
Якщо по першому туру були сподівання, то другий вкрай прибив усе.
Вже писав і не раз, в моєму колі знайомих упоротих ЗЕбілів реально 9 з 10. А дехто з них, мною поважна людина була, на Майдані був, на війні... Чому за ЗЕ, питаю? А что мне этот барыга порох дал?.
Доказувати далі, що він не те що не дав, а не дозволив орді продвинутись подалі зайве. У них куча своїх мильних аргументів супротив. Особливо Іловайськ і так далі.
Господи, спаси Україну від цієї Зеленої напасті. Дай нашому люду міск.
ее надо отстреливать-усыплять, пока она не перекусала вас и ваших детей...
бешенство у собак не лечится.. ни лекарствами, ни заговорами, ни уговорами...
НО УКРАИНЦЫ- потомки земледельцев трипольцев скоро останутся без своей земли
Наивняк.
Помоему в рф , как в ссср, свободных сми уже нет. Есть только те, что создают видимость свободных , как напр. Эхо Мск. Есть мнение что Кремлю такие сми нужны как витрина перед западом, а также чтобы держать на коротком поводке "либералов"...
А РЕАЛЬНО голосували лише 44% а 38% на вибори не ходили... А за "партію" шмарклі голосувало 23%виборців
поци з ольгіно НЕ ТРЕБА ТУТ УКРАЇНЦЯМ ЛАЙНО НА ВУХА ВІШАТИ
Уже давно понятно, что война идёт за сознание. Чем больше россиян придут до тями, тем быстрее прогонят *****
прігожин "вашим"платити відмовляється
Ростов. Непременно в бывший украинский Ростов шо таки на том Дону. И чем скорее тем лучше для страны. Если конечно сдрыснуть у них получится.