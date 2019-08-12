 11 человек, в том числе трое детей, госпитализированы после отравления в церкви на Виннитчине, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"11 августа в ГСЧС поступила информация, что в течение 10 - 11 августа в Ямпольскую ЦРБ с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит госпитализированы 11 человек (из них 3 ребенка), которые 9 августа употребляли еду на территории Крестовоздвиженского Храма в с. Довжок Ямпольского района (всего находилось 70 человек)", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
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