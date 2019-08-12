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Все про:Винницкая область (559) отравление (1281)

 11 человек, в том числе трое детей, госпитализированы после отравления в церкви на Виннитчине, - ГСЧС

В Винницкой области госпитализированы 11 человек (из них 3 ребенка), которые 9 августа употребляли еду на территории Крестовоздвиженского Храма в с. Довжок Ямпольского района

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"11 августа в ГСЧС поступила информация, что в течение 10 - 11 августа в Ямпольскую ЦРБ с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит госпитализированы 11 человек (из них 3 ребенка), которые 9 августа употребляли еду на территории Крестовоздвиженского Храма в с. Довжок Ямпольского района (всего находилось 70 человек)", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что в настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Источник: https://censor.net.ua/n3142371
 
 
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Винницкая область - какого там ещё может быть вида церковь, кроме московской?
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Дня не проходит, то там, то там массовые отравления. Страна отравителей.
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единственная церковь несущая людям свет это та,которая горит...
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санитарные нормы никто не отменял... даже, пардон, в церкви (или скорее наоборот... именно в церкви при массовом скоплении верующих особенно важно соблюдать санитарный регламент для общественных мест, правила гигиены и условия хранения-приготовления продуктов) ... на Бога надейся, а сам не плошай!!!
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