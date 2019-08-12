EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Происшествия, За рубежом
  108  2
Все про:пожар (3608) Россия (73595) Черное море (561)

 Российское рыболовецкое судно загорелось и затонуло в Черном море

В Черном море в районе Туапсе (Россия) на рыболовецком судне 11 августа произошел пожар.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщают росСМИ.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю отметили, что, по предварительным данным, причиной стало возгорание двигателя.

"От оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы Туапсинского района поступила информация о том, что в акватории Черного моря, на удалении 1,5 км от береговой линии поселка Джубга, по предварительным данным, произошло загорание двигателя рыболовецкого судна", - сказали в пресс-службе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черном море почти вдвое больше мусора, чем в Средиземном, которое считается самым грязным в Европе, - экологи

В управлении добавили, что судно затонуло.

Источник: https://censor.net.ua/n3142368
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
підводні човни правого сектору іпашуть полорогіх...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх