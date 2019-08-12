 Российское рыболовецкое судно загорелось и затонуло в Черном море

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщают росСМИ.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю отметили, что, по предварительным данным, причиной стало возгорание двигателя.
"От оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы Туапсинского района поступила информация о том, что в акватории Черного моря, на удалении 1,5 км от береговой линии поселка Джубга, по предварительным данным, произошло загорание двигателя рыболовецкого судна", - сказали в пресс-службе.
В управлении добавили, что судно затонуло.