 За прошедшие сутки ранен один украинский воин, наемники РФ восемь раз нарушили режим тишины на Донбассе, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил пять обстрелов:

- вблизи Старогнатовки - из ручных противотанковых гранатометов;

- неподалеку от Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

- вблизи Новотроицкого - из крупнокалиберного пулемета;

- в районе Павлополя - с применением гранатометов различных систем;

- неподалеку от Гнутово - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских сил были обстреляны 3 раза:

- неподалеку от Крымского - из стрелкового оружия;

- вблизи Майорска - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- в районе Золотого-4 - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", - сказано в сообщении.

Отмечается также, что с начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.