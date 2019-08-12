 За прошедшие сутки ранен один украинский воин, наемники РФ восемь раз нарушили режим тишины на Донбассе, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил пять обстрелов:
- вблизи Старогнатовки - из ручных противотанковых гранатометов;
- неподалеку от Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Новотроицкого - из крупнокалиберного пулемета;
- в районе Павлополя - с применением гранатометов различных систем;
- неподалеку от Гнутово - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских сил были обстреляны 3 раза:
- неподалеку от Крымского - из стрелкового оружия;
- вблизи Майорска - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- в районе Золотого-4 - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", - сказано в сообщении.
Отмечается также, что с начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.
Одужання пораненому воїну.
Горіть у пеклі москалі !!!