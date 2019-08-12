 Дети украинских бойцов прибыли на отдых в Тироль, - посольство Украины в Австрии

"11 августа в Австрию на реабилитационные каникулы прибыла очередная группа детей наших воинов, которые погибли или были ранены на востоке Украины. В этот раз дети направляются в Тироль", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение Посольства Украины в Австрии.

В программе - городские экскурсии, прогулки по горам, посещение альпийских зоопарков, купание в озерах и бассейнах и многое другое.

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"Мы желаем нашим детям интересного и приятного пребывания и сердечно благодарим Тироль!", - отметили в украинском диппредставительстве.