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 Дети украинских бойцов прибыли на отдых в Тироль, - посольство Украины в Австрии

Группа украинских детей из семей воинов, которые погибли или были ранены на Донбассе, прибыла в австрийский Тироль на двухнедельный отдых.

"11 августа в Австрию на реабилитационные каникулы прибыла очередная группа детей наших воинов, которые погибли или были ранены на востоке Украины. В этот раз дети направляются в Тироль", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение Посольства Украины в Австрии.

В программе - городские экскурсии, прогулки по горам, посещение альпийских зоопарков, купание в озерах и бассейнах и многое другое.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дети пяти погибших защитников Украины отдохнут в Австрии, - Минобороны

"Мы желаем нашим детям интересного и приятного пребывания и сердечно благодарим Тироль!", - отметили в украинском диппредставительстве.

Дети украинских бойцов прибыли на отдых в Тироль, - посольство Украины в Австрии 01

Источник: https://censor.net.ua/n3142363
 
   
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