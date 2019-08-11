 Санкции против России в рамках "закона Магнитского" Великобритания введет после Brexit, - Рааб

Об этом написал глава британского МИД Доминик Рааб в колонке для The Sunday Telegraph, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Так, речь идет о положении закона "О санкциях и борьбе с отмыванием денег", которые касаются нарушений прав человека.

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"Это означает, что нарушители прав человека, где бы в мире они ни были, столкнутся с последствиями своих действий: их активы в Великобритании будут заморожены, а на поездки сюда будет введен запрет. Мы гарантируем, что Великобритания, которая станет глобальной, не является безопасным убежищем для тех, кто получает выгоду от мук других", - отметил министр.

Ранее основатель инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, в котором работал юрист Сергей Магнитский, осудил Великобританию за то, что она не ввела санкции в отношении нарушителей прав человека в России в соответствии с "Актом Магнитского".

"Акт Магнитского" разработали в 2012 году в США - он определял людей, причастных к гибели в следственном изоляторе юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Документ вводил запрет на въезд в США и финансовые санкции ряду российских чиновников. Впоследствии свои "акты Магнитского" одобрили Канада и страны Балтии.

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Великобритания одобрила первую часть документа в 2017 году, также в 2018 году "поправку Магнитского" включили в законопроект по борьбе с отмыванием денег после отравления в марте 2018 года бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Напомним, что согласно договоренности между Лондоном и Брюсселем, выход Британии из ЕС должен состояться до 31 октября.

Премьер Британии Джонсон одной из своих приоритетных задач считает осуществление Brexit до установленного срока "любой ценой" - либо с соглашением с Брюсселем, либо без него.