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 Присланный на Донбасс Путиным в мае 2014-го бандит Козицын пытал местных потоком в угоду своему страху и ради грабежа, - российский наемник Морозов

Глава "Союза Добровольцев Донбасса" террорист Александр Бородай заявил "российским добровольцам", прибывшим на Донбасс в первой половине 2014 года, что они должны быть благодарны лично Владимиру Путину.

Об этом пишет в своем блоге российский наемник Андрей Морозов (Бойцовый кот Мурз, kenigtiger), информирует Цензор.НЕТ.

"Александр Юрьевич сообщает нам, всем российским добровольцам, которые пришли на Донбасс "в первой половине 2014 года", что мы все должны лично Владимиру Владимировичу Путину наши жизни, потому что, если бы не его мудрая политика в июле-августе, нас бы всех убили.

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Когда кто-то утверждает, что ты кому-то что-то должен, ты или молчишь и соглашаешься, или возражаешь. Я позволю себе максимально корректно возразить как человек, перешедший границу в ночь на 11 мая, что, в силу указанных временных рамок, адресует этот спич и мне в том числе.

Свой долг "блестящему политику Путину" и, в особенности, конституционному строю России, лично я вижу в том, чтобы проследить за тем, чтобы присланный на Донбасс Путиным в мае 2014-го бандит и мародёр атаман Козицын был повешен за то, что он творил на Донбассе. Не за то, что лично я, усилиями его палачей, теперь без ортеза на левом колене на улицу не выхожу, а за то, что эти твари местных пытали потоком, ПОТОКОМ, исключительно в угоду своему страху. Ну и грабили, разумеется, как и меня", - подчеркнул наемник.

Он отметил, что пытали в основном местных.

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"Не про меня разговор, хрен с ним со мной. Я ж "подозрительный москвич" был. Москвич не может ночью в ливень по карте и компасу перейти границу, он точно шпион. Они потоком пытали местных. Потоком. Пытали. По малейшему подозрению в "заукропстве", просто со страху. Мерзкие трусливые гады, которых прислал Путин, чудовищным образом дискредитировавшие Россию и всё прочее, за что в это время люди в Славянске сражались. Именно эти люди сделали слово "казак" синонимом слов "трус и мародёр".

Безнаказанность этих людей, присланных Путиным, Россией, совершенно возмутимым образом дискредитирует наш конституционный строй. И в том, чтобы они понесли наказание, лично я вижу свой личный долг перед "блестящим политиком Путиным" за 2014-й год. О котором долге помню, и с которым после войны непременно разберусь. Не надо мне о нём напоминать, Алексей Юрьевич, каждая смена погоды и так успешно справляется. Лучше Козицыну, когда встретите его на очередном мероприятии СДД, напомните про возможность явки с повинной", - пишет Морозов.

Присланный на Донбасс Путиным в мае 2014-го бандит Козицын пытал местных потоком в угоду своему страху и ради грабежа, - российский наемник Морозов 01

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В одном из комментариев он уточняет: "Конвейер. Захват. Избиение. Пеленание скотчем. Имитация похорон заживо в деревянном ящике. Дальнейшие подвальные развлечения. Я уже описывал. Насмотрелся-наслушался перед тем, как меня потащили распинать. Они, видимо, думали что я под какими-то веществами, особенно когда побои результата не дали, поэтому решили попробовать иную методу".

Присланный на Донбасс Путиным в мае 2014-го бандит Козицын пытал местных потоком в угоду своему страху и ради грабежа, - российский наемник Морозов 02

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Источник: https://censor.net.ua/n3142359
 
 
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Уинстон Черчилль‏ @Churchill_N1 16 ч.16 часов назад



ОДИН НАРОД, ГОВОРИТЕ? Помните Владимира Рыбака, защищавшего в Горловке Украинский флаг? Позже его тело со вспоротым животом и следами пыток нашли в реке. Вместе с таким же изувеченным телом студента Киевского политехнического института Юрия Поправко.

Присланный на Донбасс Путиным в мае 2014-го бандит Козицын пытал местных потоком в угоду своему страху и ради грабежа, - российский наемник Морозов - Цензор.НЕТ 1494
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Так це вони таке витворяли над своїми.
А уявіть, що вони робили з нашими, українцями...

Саме «просте» відрізали хлопцю руку, на якій було тату герб України...
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Кто писал сей текст его читал после написания?
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Писала людина якій освободітєлі от бандеровцев роздробили молотком колінні чашечки, мабуть їй можна простити граматичні огріхи....
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В 2014 цих уродів притягла на Донбасс місцева вата...
В 2019 Зє вата тягне їх сюди, в Україну....
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Хто? Русскіє кацапи з РФ?
А ти їх в житті, не по тєлєвізору, бачив?
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Члены «правительства» лыныры уже спокойно гуляют по территории Украины. ***** спокойно гуляет по оккупированному Крыму.
Зелёная ****** с ушами молчит.
Зелеботы поют ему осанну.
Всё только начинается...
(C)
@VasserIronn
☹️
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А можно проснуться или не проснуться в Аллепо
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на Теремках на подвалє...осєнью 2019....тоже вариант...
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