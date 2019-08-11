 Пока в Украине будут приоритетно финансировать непопулярные виды спорта, медалей на Олимпиадах будет мало, - журналист Бовсуновский

Об этом пишет в фейсбуке журналист Владислав Бовсуновский, информирует Цензор.НЕТ.

"На Чемпионате мира по тхеквондо (олимпийское таеквондо) среди кадетов - 12-14 лет - Украина взяла третье командное место. Это как раз спортсмены того возраста, которые вскоре становятся олимпийцами.

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Достижение очень хорошее. Но вопреки обстоятельствам, а не благодаря. Пишу этот пост чтобы люди понимали почему у нас такие слабые достижения на Олимпиадах последних лет. Он является логическим продолжением поста о распределении бюджета на спорт - там где на биатлон выделяют 64 млн грн, а на обычные олимпийские виды спорта - по 3-4 млн. То есть, разница в 20 раз.

Итак, благодаря заботе о условных "биатлонистах" (речь идет о любом специфическом виде спорта, на который выделяется много денег, но занимаются им до тысячи человек по всей Украине), на 2019 год сильно порезали финансирование. 3,9 млн это немало, но если пересчитать на порядка 20 обязательных мероприятий, получается вообще ничего. В итоге кадетам накануне Чемпионата мира сказали, что денег нет и не будет. Отмечу, что чемпионаты, в отличие от турниров (где справедливо каждый сам за себя), являются политическими мероприятиями. То есть, отправить спортсмена могут лишь в качестве представителя государства, обязательно нужно жить в определенных отелях и выполнять ряд условий, связанных с финзатратами - от лицензии до экипировки только определенных брендов и костюма сборной. Это не "орел и решка", особо не сэкономишь.

Первая мысль у многих была - не ехать вообще. Потом решили бросить клич и на каждого спортсмена собирали по нитке со всего мира, а чтобы было все это дело похоже на сборную, решили вместо костюмов купить одинаковые футболки. Понимание "есть или нет деньги" на поездку у многих появилось в самый последний момент, спортсмены думали не о подготовке, а о том, едут ли они в принципе.

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Были бы условия чуть лучше - я уже ориентируюсь в уровне спортсменов по каждой весовой категории - было бы на 4 золотые медали больше. Какими-то героическими усилиями удалось вырвать две. На первом месте Россия, на втором Иран.

Нужно понимать, что эти две медали получилось взять не только благодаря героизму спортсменов (хотя это тоже важно), но и благодаря накопленному запасу подготовки. Увы, если не поддерживать его международной обкаткой, он вскоре закончится.

У вас еще есть вопросы, почему так мало медалей на Олимпиаде? Потому что биатлон.

Такая же ситуация практически в большинстве олимпийских видов спорта.

Теперь объясню логику чиновника. Он отчитывается не по массовости, а по количеству медалей. Вложения в специфический (непопулярный) вид спорта приносят медали, так как там низкая конкуренция (сравнительно). Вкладывать в популярный вид спорта невыгодно, так как медали может и не быть. А нужно наверняка.

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Проблема в том, что такой подход ведет в никуда в среднесрочной и даже краткосрочной перспективе", - написал он.

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