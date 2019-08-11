EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Происшествия
  153  6
Материалы по теме:
Все про:обстрел (8116) Донбасс (19127) Объединенные силы (359)

 Враг обстреливал позиции ОС в районе Старогнатовки, Водяного, Новотроицкого и Крымского, - пресс-центр. ВИДЕО

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС, враг обстреливал позиции ВСУ из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Во Львове наградили собак, служивших вместе с хозяевами в зоне боевых действий на Донбассе. ФОТО

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстреливал позиции вблизи Старогнатовки (из ручного противотанкового гранатомета), Водяного (из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия) и Новотроицкого (из крупнокалиберного пулемета), а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - в районе Крымского (из стрелкового оружия).

О потерях не сообщается.

Напомним, 10 августа один воин погиб, один получил ранения, наемники РФ тринадцать раз нарушили перемирие на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3142353
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А з рогатки по ним хоч стрельнули, чи і ті забрав главзебіл?
 показать весь комментарий
 
 
На що чекаємо. Щоб знов наші воїни гинули доки це недорозуміння і зелена сопля буде бігати по фонтанах та жерти свою шаурму з щурятини ???
 показать весь комментарий
 
 
Ну нашей армии хоть разрешил Хамчак с гавнокомандующим дули врагу из окопов показывать или тоже накажут?
 показать весь комментарий
 
 
Честно, не понимаю я наших солдат сидящих на передке. То ли им платят хорошо то ли они мазохисты. Меня бы никакая сила не заставила сидеть в окопах в виде мишени. Или уволиться или в ответ разнести все вражеские позиции покуда достанешь
 показать весь комментарий
 
"О потерях не сообщается." здається ми потроху починаємо втрачати прєзідєнта- шутніка. Яке буквально самівідсторонилося від війни в своїй країні. Але це не повістка, не сховаєшся.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх