 Враг обстреливал позиции ОС в районе Старогнатовки, Водяного, Новотроицкого и Крымского, - пресс-центр. ВИДЕО

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС, враг обстреливал позиции ВСУ из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстреливал позиции вблизи Старогнатовки (из ручного противотанкового гранатомета), Водяного (из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия) и Новотроицкого (из крупнокалиберного пулемета), а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - в районе Крымского (из стрелкового оружия).

О потерях не сообщается.

Напомним, 10 августа один воин погиб, один получил ранения, наемники РФ тринадцать раз нарушили перемирие на Донбассе.