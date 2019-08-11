 США проведут консультации с Германией и Францией относительно нормандского формата, - Волкер

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Представитель США на переговорах Курт Волкер подтвердил, что он находится в тесных контактах с европейскими партнерами, и очередной раунд консультаций должен состояться на следующей неделе.
Напомним, 6 августа, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе из-за обстрела со стороны наемников РФ четверо украинских военных получили ранения, несовместимые с жизнью:старший матрос Александр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергей Шандра, матрос Василий Курдов из 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ.
В связи с этим Президент Украины Владимир Зеленский призвал в ближайшее время провести саммит "нормандской четверки", в которую входят Украина, Германия, Франция и РФ.
В среду глава государства провел совещание с главами силовых ведомств. После этого на брифинге он рассказал о своем телефонном разговоре с президентом РФ Путиным.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого призвал Макрона срочно собраться в нормандском формате, тот пообещал согласовать встречу с Меркель и Путиным.
А кто ж это такой, кто в 1939-м отдал своё ядерное оружие и была ли бумажка туалетная?
оно или клинический идиот или у него родители россияне.
а все остальное бла-бла-бла
Или там хозяйва - шестерня пу?
Так что турки, таки, харкнули на твоего кумира.
Слушай, порохобот с суточной памятью, я - сторонник Михо...
Но, то как Зе' мочит поросвина и его выводок - мне доставляет удовольствие))
Ответ достойный клинического идиота.
Не спамте высер россиянина и по совместительству клинического идиота magic SOM -это ШЕДЕВР!!!
а это Днепропетровская обл.. до серой зоны 200 км... - все козыря выложил ))))
Почему мы не можем обратиться к США ввести в Украину войска США?!
Не верите? Сейчас вам порохоботы это подтвердят
Так вы, батенька, ЗЕБИЛ!!!
Теперь понятно с вашим комментарием под заголовками турецких СМИ, которые ветерли потные ноги об вашего зеленого кумира.
хе-хе-хе!
80% просто помни и ты в их числе.
Я - сторонник Михо!!!
Сторонник Михо!
Как агенты Смит из Матрицы
И будь скромнее
идите на...р.
И да, соя, тебя никто не призывает общаться. Скромнее будь.
Кстати заметьте, сторонники Зе нормально общаются со сторонниками Юли, националистов, Михо.
И только петюшки объявили всех агентами кремля
Но судя по последним новостям будут объединяться с Юлей и Голосом (бедные петики, сколько грязи вылили на Юльку)
Соевые, вы роттяки свои заляпайте, я вашей стэцьовской братии отвечать не буду, вы дэбилы！