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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины, За рубежом, Шоу-бизнес
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Все про:Германия (3384) Франция (2099) нормандская четверка (609) Волкер Курт (481)

 США проведут консультации с Германией и Францией относительно нормандского формата, - Волкер

Представители США, Германии и Франции в начале следующей недели планируют провести консультации относительно Нормандского формата.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Представитель США на переговорах Курт Волкер подтвердил, что он находится в тесных контактах с европейскими партнерами, и очередной раунд консультаций должен состояться на следующей неделе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звонок Зеленского Путину и другим руководителям стран "нормандской четверки" был очень смелым шагом, - Тейлор

Напомним, 6 августа, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе из-за обстрела со стороны наемников РФ четверо украинских военных получили ранения, несовместимые с жизнью:старший матрос Александр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергей Шандра, матрос Василий Курдов из 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ.

В связи с этим Президент Украины Владимир Зеленский призвал в ближайшее время провести саммит "нормандской четверки", в которую входят Украина, Германия, Франция и РФ.

В среду глава государства провел совещание с главами силовых ведомств. После этого на брифинге он рассказал о своем телефонном разговоре с президентом РФ Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого призвал Макрона срочно собраться в нормандском формате, тот пообещал согласовать встречу с Меркель и Путиным.

Также читайте: Франция пока не рассматривает вопрос расширения нормандского формата за счет США

Источник: https://censor.net.ua/n3142350
 
 
 Топ комментарии
 
пора бы уже вмешаться..... на меркельмакрона нет надежды, всё из пустого да в порожнее.....
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а что он должен сделать,объявить войну россии,отравить путина?
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Соевые какие вы все таки гниды...
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пора бы уже вмешаться..... на меркельмакрона нет надежды, всё из пустого да в порожнее.....
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Волкера гнать в шею давно надо. Он нихрена не делает, только ходит и 3,14здит.
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а что он должен сделать,объявить войну россии,отравить путина?
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Не трогайте этого порохобота... Он бешеный...
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У петиков проблемы. Чем лучше дела будут в Украине, тем им будет хуже.
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Нихренашеньки не получится - Бундес-Фрау некогда, у неё срочняк - мастырить «Северный Поток-2»; а Поціновувачу грудей стареньких бабусь любимая школьная училка Брижит Жановна по жопе надаёт.
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Это Европа отдала свое ядерное оружие взамен бумаки туалетной?
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Уххх как интересно!
А кто ж это такой, кто в 1939-м отдал своё ядерное оружие и была ли бумажка туалетная? США проведут консультации с Германией и Францией относительно нормандского формата, - Волкер - Цензор.НЕТ 3462
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шо? рассєкрєчєни архіви ІІІ рейха?
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это к роботу.
оно или клинический идиот или у него родители россияне.
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Волкер, спецпредставитель - пустое место, типа почтальона. Никаких решений он не принимает.
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Якщо США-НАТО планують базу в Азовському,для контролю виконання виводу іноземних військ з території України ,то участь США в нормандському на часі.
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виводу іноземних військ=виводу окупаційних військ
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вот реальное оценка зеленки
США проведут консультации с Германией и Францией относительно нормандского формата, - Волкер - Цензор.НЕТ 8531

а все остальное бла-бла-бла
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мдааааа, Эрдоган, наверное, что-то знает, если так пренебрежительно плюнул на зеленого.
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Это газета Эрдогана?
Или там хозяйва - шестерня пу?
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В январе 1997 года запущен сайт в интернете. В 2007 году премьер-министр Турции Реджеп ***** Эрдоган приостановил выпуск газеты, сославшись на то, что она в 2001 году была продана с нарушениями, и передал Sabah Страховому фонду сберегательных вкладов Турции. В 2008 году, после увольнение ряда сотрудников газеты, компания Ciner Group за $1,1 млрд продала её медиахолдингу Turkuvaz Medya Grubu[3], входящему в Çalık Holding, генеральным директором которого является турецкий бизнесмен и зять Реджепа *****а Эрдогана Берат Албайрак, а владельцем - Ахмет Чалык, которого называют близким соратником Эрдогана[4]. По словам бывшего шефа бюро Sabah в Анкаре Аслы Айдынташбаш, после продажи газета заняла «непоколебимую проправительственную линию»[5].

Так что турки, таки, харкнули на твоего кумира.
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И мне на турков тоже как-то поср....
Слушай, порохобот с суточной памятью, я - сторонник Михо...
Но, то как Зе' мочит поросвина и его выводок - мне доставляет удовольствие))
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Какой отличный экземпляр!
Ответ достойный клинического идиота. США проведуть консультації з Німеччиною і Францією щодо нормандського формату, - Волкер - Цензор.НЕТ 1057
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ПРОСЬБА!
Не спамте высер россиянина и по совместительству клинического идиота magic SOM -это ШЕДЕВР!!!
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от как намекнуть Волкеру...что пол (а может и больше) моего дачного кооператива готовы расчистить им площадку (сколько скажут ) под маленькую базочку НАТО... безвозмездно... (яблоки-огурцы-помидоры...вино и само..ото...(проверенное)... в придачу) ))))
а это Днепропетровская обл.. до серой зоны 200 км... - все козыря выложил ))))
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Попова Баловка (а Вы не из ФСБ? ))))) а то сразу - не продается - не сдается )))) шучу))))
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кацапы кичились обращением овоща к плешивому дегенерату с просьбой ввести войска пидороссии в Украину.
Почему мы не можем обратиться к США ввести в Украину войска США?!
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Попросить можно. Только Штаты этого не хотят, причём завзято, категорически!
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Никто не хочет связываться с ядерной рашей ибо она непредсказуема
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Чтобы она сгорела поскореей нужно ее поджыгать со всех сторон, а не торговать и налаживать отношения.
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Вы не понимаете, вот выбрали бы на второй срок порохосвина, и он бы поставил бы раком эту ядерную державу!
Не верите? Сейчас вам порохоботы это подтвердят США проведут консультации с Германией и Францией относительно нормандского формата, - Волкер - Цензор.НЕТ 4642 США проведут консультации с Германией и Францией относительно нормандского формата, - Волкер - Цензор.НЕТ 4642 США проведут консультации с Германией и Францией относительно нормандского формата, - Волкер - Цензор.НЕТ 4642
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нуууу, канечна же.
Так вы, батенька, ЗЕБИЛ!!!
Теперь понятно с вашим комментарием под заголовками турецких СМИ, которые ветерли потные ноги об вашего зеленого кумира.
хе-хе-хе!
80% просто помни и ты в их числе.
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Порохоботы, что у вас с памятью?
Я - сторонник Михо!!!
Сторонник Михо!
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Так свои же у них все на одно лицо
Как агенты Смит из Матрицы
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простите, но я с клиническими идиотами не общаюсь.
идите на...р. США проведуть консультації з Німеччиною і Францією щодо нормандського формату, - Волкер - Цензор.НЕТ 9643 США проведуть консультації з Німеччиною і Францією щодо нормандського формату, - Волкер - Цензор.НЕТ 9643
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не могу, там уже вами занято пожизненно

И да, соя, тебя никто не призывает общаться. Скромнее будь.
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Все кто не за Петю (а это 94% украинцев), все агентыкремля

Кстати заметьте, сторонники Зе нормально общаются со сторонниками Юли, националистов, Михо.
И только петюшки объявили всех агентами кремля

Но судя по последним новостям будут объединяться с Юлей и Голосом (бедные петики, сколько грязи вылили на Юльку)
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Только обьединение Украинцев на основе национальной идеи выведет нас из тупика, а бесконечные говорильни разных еврогомиков ни к чему не приведут...
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Ну этому типа спецпредставитель не со Шмеркель и Лагкроном нужно проводить консультации в непонятном формате, а с Украиной в рамках официальных консультаций по Будапештскому Меморандуму.
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Пєтєрасти, у ну-но нагадайте, під чию дудку США були усунені від перемов і створено нормандський формат? США проведут консультации с Германией и Францией относительно нормандского формата, - Волкер - Цензор.НЕТ 1093
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***** вытер жопу об ваш Будапештский меморандум об ООН и об ГААГский трибунал. Какие к черту форматы и какие переговоры. Только война и санкции уберут Орду из Украины.
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Если это закончится таки выгодными переговорами для Украины, то только ради этого стоило выбирать Зеленского.
Соевые, вы роттяки свои заляпайте, я вашей стэцьовской братии отвечать не буду, вы дэбилы！
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