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 Происшествия
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 Полицейский спровоцировал ДТП на Житомирщине, в результате погиб сам и еще три человека

На автодороге Шепетовка-Чуднов-Бердичев поздно вечером 10 августа столкнулись ВАЗ и Peugeot. На месте происшествия погибли два человека, впоследствии в больнице умерли еще двое.

По предварительной информации, 29-летний водитель Peugeot не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Житомирской области.

В результате от полученных травм на месте происшествия погибли водитель и 55-летний пассажир ВАЗа, водитель Peugeot и 53-летняя пассажирка ВАЗ были доставлены в Чудновскую больницу, однако спасти их жизни не удалось. Оба умерли в отделении интенсивной терапии ночью 11 августа.

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За рулем Peugeot находился старший оперуполномоченный Управления уголовного розыска ГУНП.

"На месте происшествия работали следственно-оперативные группы Чудновского ОП и Главного управления Нацполиции в области, инспекция по личному составу ГУНП. Начато уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК. Зафиксированы все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Собранные материалы будут направлены в территориальное управление ГБР для дальнейшего расследования", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3142349
 
 
 Топ комментарии
 
Відсоток ДТП, спричинених поліцейськими, явно є набагато вищим ніж відсоток поліцейських від загальної кількості водіїв.
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у нас отбивает мозг у человека если он сядет за руль был обычный спокойный а как сел за руль все обезьяна... а если еще крутая, дорогая тачка- то он вообще считает себя Богом на дороге.... качество дорог, культура в обществе и на дорогах, уважение к иным участникам дорожного движения, подчинение знакам, разметке, светофору, неотвратимость наказания, неподкупная дорожная полиция, реальный суд- а не "судилище аукцион".... во тогда начнем потихоньку приближаться к Европе... Полицейский спровоцировал ДТП на Житомирщине, в результате погиб сам и еще три человека - Цензор.НЕТ 2538
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Есть ли надежда на то, что такие аварии прекратятся?
И за счёт чего это можно сделать?
Ведь статистика просто удручающая...
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далеко не всегда виноват ВАЗ. Людей жалко.
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Відсоток ДТП, спричинених поліцейськими, явно є набагато вищим ніж відсоток поліцейських від загальної кількості водіїв.
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Сумніваюся...
Математично це просто неможливо...
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Устал жить уполномоченный, а с собой 3 невинных забрал на тот свет.
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Есть ли надежда на то, что такие аварии прекратятся?
И за счёт чего это можно сделать?
Ведь статистика просто удручающая...
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Надєжда у відрі з гайками замість голови.
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у нас отбивает мозг у человека если он сядет за руль был обычный спокойный а как сел за руль все обезьяна... а если еще крутая, дорогая тачка- то он вообще считает себя Богом на дороге.... качество дорог, культура в обществе и на дорогах, уважение к иным участникам дорожного движения, подчинение знакам, разметке, светофору, неотвратимость наказания, неподкупная дорожная полиция, реальный суд- а не "судилище аукцион".... во тогда начнем потихоньку приближаться к Европе... Полицейский спровоцировал ДТП на Житомирщине, в результате погиб сам и еще три человека - Цензор.НЕТ 2538
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вот вам реформа полиции, понабирают по обьявлению, что то мне это напоминает недавние выборы, понабирали, теперь будем смотреть, что то в этом роде...
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Страна полиции, поздравляю... зарплты им позволяют бухать и покупать авто. Вот чесно не представляю как можно за 7 тысяч грн. в месяц купить авто, даже евробляху с учетом Кобелевских тарифов.
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на тамтому світі поліцейському морду набьють
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в реале щас погода о многом говорит...не пил пива уже неделю только начался холод по утрам встаю как будто накуреный ...ок проходит так неделя началась жара -встаю утром и опять голова кружится будто под херней какой то и главное такой симптом у каждого второго ...вот 3 дня ветры дуют опять в мозгах туман и так же у всех практически
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у меня такая же ХРЕНЬ , но я думал от СКВОЗНЯКА (на кухне делаю ремонт ) а тут вон оно что (((((((
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.....народ , что за УЖАСАЮЩИЕ дтп в Украине по 3-4 человека ПОГИБАЮТ ((((???!! одумайтесь и БЕРЕГИТЕ ЖИЗНИ СВОИ и ОКРУЖАЮЩИХ !!!
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Такі дорогі роблять, дві полоси розділені лінією і обочини немає (метр відсіву і ліс). Якщо хтось помилиться то й уникнути аварії нема шансу.
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