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 Украинка Федорова завоевала серебро чемпионата Европы по прыжкам в воду

Украинская спортсменка Елена Федорова завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по прыжкам в воду.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НОК Украины.

"Елена Федорова отметила возвращение в большой спорт серебром на трамплине 1 м и стала уже 16-кратной медалисткой чемпионатов Европы по прыжкам в воду", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142348
 
   
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Украинка Федорова завоевала серебро чемпионата Европы по прыжкам в воду - Цензор.НЕТ 315

вітаємо, Оленочко!
всі перемоги ще по-переду! щасти...
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Прикольно, что и кацапы в Киеве вполне спокойно прыгают.
Украинка Федорова завоевала серебро чемпионата Европы по прыжкам в воду - Цензор.НЕТ 9307
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Вот даже интересно, когда же ты ответишь на простейший вопрос: для чего ты своих соотечественников кацапами называешь?) Дай догадаюсь: снова парашют не отстегнул? Українка Федорова виборола срібло чемпіонату Європи зі стрибків у воду - Цензор.НЕТ 8008
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Эти спортсмены меняют гражданство как перчатки, лишь бы от какой страны попасть в сборную ...
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