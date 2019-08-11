 Украинка Федорова завоевала серебро чемпионата Европы по прыжкам в воду

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НОК Украины.

"Елена Федорова отметила возвращение в большой спорт серебром на трамплине 1 м и стала уже 16-кратной медалисткой чемпионатов Европы по прыжкам в воду", - говорится в сообщении.

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