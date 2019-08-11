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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
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Все про:ветераны (535) День независимости (684) марш (520) Офис Президента (48)

 Офис президента не согласовывал с ветеранами время начала марша на День независимости, - организаторы

Команда президента не согласовала празднества на День независимости с организаторами неофициального "Марша защитников Украины", который также запланирован на утро 24 августа в центре Киева.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

"Никто ничего не согласовывал!", - написал в фейсбуке один из организаторов "Марша защитников Украины" Павел Белоус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На День Независимости в Киеве состоятся два шествия - официальное и народное

Хотя организаторы встречались с заместителем председателя Офиса президента Кириллом Тимошенко и договаривались развести во времени мероприятия.

"Никаких официальных обсуждений с оргкомитетом" Марша защитников" не было. Нам просто "назначили" время, не спросив", - сообщил другой член оргкомитета Андрей Медведько.

Оргкомитет проведет в понедельник пресс-конференцию, на которой расскажет о своих планах.

Ранее они планировали пройти по Крещатику около 9 часов утра.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вместо парада на День Независимости в Киеве будет Шествие достоинства, - глава ОП Богдан. ВИДЕО

"Первая "коробочка" - семьи погибших. Вторая - тяжелораненые ветераны, ампутанты. Далее - остальные ветераны", - рассказывал один из участников оргкомитета Евгений Дикий.

В оргкомитете также отмечают, что их мероприятие - неполитическое и пройдет без какой-либо партийной символики.

"Марш защитников Украины" стал реакцией на то, что Владимир Зеленский решил впервые за пять лет не проводить военный парад ко Дню Независимости. Такое решение он объяснил слишком высокой стоимостью организации парада.

Напомним, согласно обнародованной Офисом президента программе, церемония стартует 24 августа в 9:30 возле памятного Креста на месте гибели Героев Небесной Сотни, будет объявлена общенациональная минута молчания. Под звук колоколов на майдане Независимости будет поднят Национальный флаг. Военный хор исполнит Гимн Украины а капелла.

Также читайте: Зеленский подписал указ о праздновании Дня независимости: без парада, будут молебны и возложение цветов

В рамках празднования на главной площади страны также состоится музыкально-хореографический флешмоб: прозвучат знаковые украинские песни в современной аранжировке, которые выполнят оркестры и известные музыканты.

Около 9:50 состоится награждение украинцев, которые достигли успехов в разных сферах. Завершатся торжества праздничным шествием. После этого в 11:00 начнется Марш защитников Украины при участии ветеранов.

Источник: https://censor.net.ua/n3142347
 
   
 Топ комментарии
 
Дякую Адміністратору, який чергував учора. Виглядає, що прислухалися трошки в редакції, хоч і далі бомбардують нас новинами з-за поребрика.

Це був мій комент від ночі п*ятниці. (Зараз виділяю ключові місця)
https://enigma.ua/articles/marsh-zakhisnikiv-ukraini-zelenskiy-pokazovo-ignorue-gromadskiy-orgkomitet-utochniv-rozklad
Понад 7000 ветеранів підтвердило участь у громадському Марші Захисників України для вшанування пам'яті полеглих за Незалежність від російської агресії. Також до Маршу приєднується значна кількість цивільних - волонтерів та активістів. Як і очікувалось, Офіс президента Зеленського показово ігнорує усі запити та спроби координації. Але це не зупинить українців.
Подробиці розкладу Маршу озвучує член Оргкомітету Антон Колумбет:
Вітаємо, шановні побратими та посестри. Пройшло чергове засідання Оргкомітету Маршу Захисників України.
Оскільки ми так і не отримали від Офісу Президента України жодних офіційних повідомлень про час та місце проведення державних заходів до Дня Незалежності України, Оргкомітет, керуючись в тому числі і Указом Президента України #513/2019, а саме п.2 "сприяти реалізації ініціатив громадськості, спрямованих на зміцнення національної єдності" затвердив попередній сценарний план.
1. Збір людей буде проходити з 8-00 до 9-00 у парку імені Т.Г.Шевченка.
2. В цей час, буде формуватися багатотисячна колона на проїзній частині перед корпусом університету імені Т.Г.Шевченка.
3. О 9-00, організованою ходою, колона вирушить по своєму маршруту.
4. Орієнтовно о 9-30, колона зупиниться перед центральним універмагом України, щоб вирівняти свій стрій.
5. Приблизно о 9-50, колона продовжить свій рух у напрямку Майдану незалежності України.
6. Приблизно о 10.20, марш прибуде до Майдану та почне рівномірно займати його площу для проведення фінальної частини заходу.
7. Орієнтовно о 10.50, всі займуть свої позиції та виконають державний гімн України, групову фото та відео сесію, патріотичні скандування.
8. Приблизно о 12.00, офіційна частина маршу буде закінчена. Далі, частина людей піде на Михайлівську площу до «Стіни Пам'яті», де пройде молебен за полеглими в бою та концерт.
Нагадуємо, що форма реєстрації та перелік регіональних координаторів за посиланням: https://facebook.com/story.php?story_fbid=1392456294235390&id=593487700798924
Станом на 7.08.2019 свою участь у Марші Захисників підтвердило більше 7000 ветеранів з усієї України та невстановлена кількість цивільних.
Також Оргкомітет отримав заявки на окремі колони майже всіх добровольчих формувань, волонтерських ініціатив та окремих ветеранських об'єднань списочною чисельністю від 50 осіб.
Участь в Марші підтвердило Синодальне управління Військового Духовенства ПЦУ та капелани Протестантської Церкви. Оргкомітет опрацьовує питання міжконфесійної молитви з залученням усіх конфесій України.
Також доповідаємо, що ветеранська спільнота з усієї України не тільки планує прибути до Києва, а і висловила бажання провести дублюючі Марші Захисників України в своїх містах. Станом на 7.08.2019 проведення маршу-побратиму підтверджено у Львові, Миколаєві, Сумах, Запоріжжі та Одесі. Радо вітаємо цю ініціативу та закликаємо спільноту в інших містах робити аналогічно.
Підсумовуючи - ми спостерігаємо неочікуванно надпотужну консолідацію патріотичної спільноти, яка підтримує чітку мілітарну складову сучасної України і готова це демонструвати.
Враховуючи величезний резонанс в ЗМІ, деякі з яких, будучи рупорами російської пропаганди та проросійських політиків, сиплють традиційною брехливою і викривленою інформацією, найближчим часом Оргкомітетом буде проведено офіційну відкриту прес-конференцію.
Честь маємо.
#наш_парад #марш_без_політики #Марш_Захисників_України#Рух_Ветеранів_України

Тобто, зе-шайка дочекалася оголошення плану Людей і вчора викотила свій зе-сценарій.
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И правда,зачем нужны какие-то ветераны Офису Президента?
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1. Зеленский, Богдан, Шефиры, Коломойский - для них Украина просто место обогащения, которую они могут продать врагу. Которые никогда не будут воевать за нее.
2. Добровольцы, Ветераны АТО, волонтеры - для них Украина - страна, за которую умирали ихние товарищи и за которую они будут стоять насмерть.
Первые - очень боятся вторых. Вторые - презирают и ненавидят первых.
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Математика така, що за ЗЁ на президентських менше 45% від кількості виборців, а за ЗЁпників на парламентських і 30% нема.
Отже,
ВАС НЕ БІЛЬШІСТЬ
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дурачек народ уже давно збунтувався против таких мразей подонков и скотов как ты и твой мерзкий ворюга. поэтому и 73% и 43%. вой от злобы нам на ваш вой наплевать. на вас нет вы еще ответите за все .
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Блін, зебіли, а ви не допускаєте, що ті самі 73% завтра збунтуються проти вас? Ті самі 73%, які повірили вам, яким ви зуміли забити баки свою істерикою і брехнею завтра збунтуються проти вас. І зроблять це не мирно, на виборах, а в дещо інший спосіб. Ваші зелені шмарклі у ваших чавунних головах того не допускають?
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Чи ти первоклашка чи просто сепар? де ти бачив 73% українців --ЦЕ ВІД ГОЛО СУЮЧИХ, А за СН проголосувало всього 21.5%--бо на виборах проголувало меньше 50%. Так що досить трендіти про "більшість " українців. Платний фсбешно-кацапський троль,досить брехати.
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У вашому коментарі одна неточність, 73 из 63 из 60 из 100 так точніше.
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50% хлопцев в армии голосовали за Зе

Какое ты имеешь право, диванный патриот, оскорблять их? Оскорблять волонтеров? Просто людей?
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Тут 99% мародерські тролі гадять. З за них Цензор вже перестав бути популярним сайтом.
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Давно ти не смердів на цензорі
За новими методичками ходив ? 😁
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Не можу згадати, запоребрикова, коли це презЕ, чи його гопота, ПОГОДИЛИ з бійцями, волонтерами, чи патріотими, відміну параду Хто дав добро на "шоу з тусовкою" і "повязыванием ленточек ВЕЗДЕ"
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с-14 . все что надо знать об этих ребятах. мне глубоко наплевать на то от куда растут уши.если среди этих пацанов есть те кто воевал за Украину я им только скажу спасибо. просто хочется спокойно отметить этот праздник .ну и что бы в кремле поперхнулся карлик.
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Это не твой праздник, и не клоуна. Этот праздник, марш, парад были необходимы тем, кто жертвовал собой ради независимости Украины. Они это заслужили. В отличие от тех, кто устал от войны и хочет "спокойно отметить этот праздник (с)".
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спокойно это значит в кругу семьи и друзей . спокойно это значит что бы там всякая мерзость не кричала все пропало и реванш. спокойно это значит что бы в кремле поняли они проиграли. ну и что бы не видеть этой мерзкой рожи рошеновского проворовавшегося лицемерного патриота. и не таким как ты судить мой или не мой не ты решаешь .
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Зашел на сайт почитать . С которым жил в 2014 г. ШО увидел ? Днище !
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Да ти ..івнюк із цензора не вилазиш і весь час смердиш
Зайшло воно із 14-го почитати ..
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Нахріна ці марші та гейпаради усякі, у нас війна, чи циркове ******** продовжуватиметься ще 5 років?
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Все-таки интересно, каким образом в государстве возникли совсем непонятные организации с непонятными полномочиями, а именно "У Зеленскава" и "Офис Президента"
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А мне интересно откуда оте организаторы вылупились?
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А ты поинтересуйся самоорганизацией украинского народа
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Мародерські тролі Порошенка "самоорганізовуються" за його накрадені гроші.
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"мародерські тролі" українці 800 років жили без держави і збереглись як народ.
Ото і є ті "вилуплення" організатори 😀
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Патриоты Украины разбежались по сектам и ЛГБТ -сообществам.48 гетьманьщина.
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В любом стаде есть то ли голубая, то ли ЗЕленая овца.
Об этом ещё в Библии написано 😁
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Йване, енурезник твій зеленський, який з шмарклі головнокомандувач...
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Навіть не знаю що сказати.
Коли всю цю цинічну шоблу розподілятимуть по сміттєвих контейнерах, це буде найкращий номер у творчій спадщині 95 кварталу. Максимально смішний і максимально актуальний.

Офіс президента не погоджував із ветеранами час початку маршу на День Незалежності, - організатори - Цензор.НЕТ 739
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І тут Порошенко тобі всрався? А більше людей в цій країні ти, убоге, не помічаєш? А жаль, бо є люди, які твій зебільлізм довго терпіти не будуть і без Порошенкових грошей. Попробуй то зрозуміти, зЕбіле, бо ж біди, сволочі, наробите.
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А може не треба погрожувати державним заколотом, га? Бо може буде введений військовий стан і це вже буде не кримінал, а трибунал.
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Що, що? Державний заколот, придурку? Це те, що ви сьогодні творите і є державний заколот. Цікаво, чи довго народ то буде терпіти? Поки ви конфліктували з Порошенком, народу то було пофіг, з Верховною радою і чиновниками, також. А тут, скотино, ви вже людей зачепили. І не просто людей, а тих, які смерті в очі впритул дивились. А це, тварюко не державний заколот, це вже серйозно може бути. Шинами на майдані, на жаль, не обійдеться. Хоча, ви, напевно, до того й ведете. То ваша ціль - Україну у вогні і крові потопити.
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Ти, російський провокаторе, не розгойдаєш Україну. Обломиться тобі.
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А на маєш! Та то просто вершина цинізму почути то від кацапської гниди. Хоча, в чому, в чому, а в цьому і ви мастаки - робити свою чорну справу, а звинувачувати в тому інших.
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Зебил, все что могли найти на Порошенко, это несколько тысяч долларов в оффшорах. При этом искали все: и ФСБ, и журнашлюхи и зебилы, типа тебя. Но факт остается фактом. Порошенко платил сотни миллионов гривен в бюджет, а квартал, имея соизмеримый доход, налогов в Украине не платил. Так кто тебя, придурка, обокрал?
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А давай дочекаємось нормального генпрокурора, а не клоуна?
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АТО - ООС Велика Українська Національно Визвольна Війна Українського народу проти кривавих російських фашистів окупантів, стала для всіх українців важким випробуванням. А маленькі і великі подвиги всіх українських патріотів: ВСУ., ПС, Нац - Гвардії, добровольчих батальйонів, волонтерів ... і ін, стали запорукою Великий Української Перемоги на фронті, і об'єднавшись складуться у Велику Перемогу всього Українського народу за територіальну цілісність, свободу і суверенітет Величної Української Батьківщини, проти лютого кривавого російського фашиста агресора. І кожен Українець незважаючи на продажну владу ЗЕбілів - капітулянтів, всі хто бажає своїй Вітчизні Великої Перемоги він повинен зробити для неї все те, що тільки в його силах, і внести свою частинку в нашу загальну неминучу Велику Українську Перемогу над кривавим ворогом загарбником кремлівськими фашистами )(уйла .
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Ага Петя от огромной храбрости побоялся войну назвать войной
Скромно так АТО
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Пєці пуйло дав таку команду. Це Вовік може пуйлу подзвонити і свої претензії висказати, а Пєця бере під козирьок
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Йване, не смішіть люд з своім Вовіком і його претензіями...
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недоразумение, которое потешалось с Украины, сравнивая ее с порноактрисой, недоразумение, которое потешалось со своим "кварталом" над Голодомором украинцев, недоразумение, которое потешалось над избиением людей на Майдане, это самое недоразумение не имеет права решать в каком формате быть Параду Независимости Украины, ибо это недоразумение уже давно и неоднократно вытерло свои грязные копыта и об Украину и обо все, что Украине дорого и свято... Это недоразумение - самое большое ПОЗОРИЩЕ для Украины за последние 28 лет...
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Цап! Йди дивись на свого пуйла Офіс президента не погоджував із ветеранами час початку маршу на День Незалежності, - організатори - Цензор.НЕТ 5917
А нам наш президент подобається
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Не за всіх, а за більшість.
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Більшість україномовна. І де ти більшість побачив? Явку теж треба враховувати. Найняли Клоуна? Хай працює. Ніхто не проти. А ось підтримувати його в усьому ніхто не зобов'язаний. Я особисто його пітримую тільки в чмирінні рашки. А не вилизування їй ануса, що воно робить зараз.
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Яке вилизування Рашкі? Пуйло досі Вовіка з перемогою на виборах не поздоровив. А Мародера він поздоровив на наступний день. То хто вилизує дупу пуйлу? Може це російський шпигун Порошенко вилизує?
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Іване, "нам" - це ватним зебілам. Для кожного Українця зезедент - це ганьба!!!
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Ганьба це президент-мародер. А Вовік ще досі нічого не вкрав. І не збрехав.
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Насчет вкрав, то це до прокурора,
А набрехати Вовік вже встиг три торби арештантів, починаючи із тарифів
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хотелось бы, чтобы киевляне пошли именно на парад ветеранов, а официальную часть от Зе проигнорировали.. Офіс президента не погоджував із ветеранами час початку маршу на День Незалежності, - організатори - Цензор.НЕТ 5784
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Буратіни при владі...Повна некомпетентність у всьому, починаючи з таблиці множення, закінчуючи зовнішньою політикою...
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Навіть демонстрацію організувати не можуть

ЗЕЛЕрукі 😕
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Команда Порошенко 15 липня 2019р. в ефірі телемарафону "Стоп реванш!" телеканалів Еспресо, Прямого та 5 каналу заявила стосовно параду на День Незалежності України:

П'ятий президент України Петро Порошенко вважає, що намагання перевести проведення військового параду до Дня незалежності на гроші - це "спроба намазати Україну на хліб".
"Хтось може дати суспільству звіт, про які 300 мільйонів йдеться? Я, як президент і як верховний головнокомандувач, підписував рішення Ради нацбезпеки і оборони щодо військового бюджету. Ні про які 300 млн на парад там не йшлося. Будь ласка, оприлюдніть завтра складові цього бюджету", - запитав Порошенко.
"А може, йдеться про те, щоб народу дати можливість підтримати своїх солдат? Сказати їм слова любові, слова підтримки. Може, мова йдеться про те, щоб батькам загиблих підійти до підрозділів і частин, де вони воювали, і отримати свою частину шани? Цього їх не можна позбавити. А може, йдеться про те, щоб сформувати "коробку" ветеранів парадно-розрахункову, і ветеранам дати пройти та почути ставлення людей? А може, дати можливість десяткам мільйонів українців по всьому світові подивитися, як змінилася Україна, а не ганьбити її капітуляцією перед Росією? Бо це теж формування бойового духу. А може, дати можливість школярам на базі параду виховувати національну свідомість, любов до батьківщини? Невже ми від цього всього маємо просто можливість відкинути? Точно ні", - додав Порошенко.
"Намагатися перевести все на гроші - це спроба намазати Україну на хліб. Не намазується. Але якщо не буде України - не буде ні хліба, ні масла, який на цей хліб треба намазувати. Це збереження держави. Я хочу врешті-решт почути: а хтось може дати суспільству звіт, про які 300 мільйонів йдеться мова? Я як президент і як верховний головнокомандувач підписував рішення РНБО щодо військового бюджету. Ні про які 300 мільйонів на парад там не йшлося. Будь ласка, оприлюдніть завтра складові цього бюджету. Я твердо переконаний, не буде там ні 300, ні 200, ні 100 мільйонів", - сказав Порошенко.
Порошенко також наголосив, що премії військовослужбовцям виплачувалися усі п'ять останніх років.
"Премії парадним розрахункам, премії військовослужбовцям, які знаходились в зоні АТО чи в зоні Операції об'єднаних сил виплачувались всі 5 років. А може, українці зберуться і скинуться, якщо в команди нема грошей? Може, українці допоможуть?", - додав Порошенко.
Командувач десантно-штурмових військ ЗСУ Михайло Забродський розповів, чому парад на День Незалежності важливий для військослужбовців та цивільних. Про це під час телемарафону "Стоп реванш" заявив Забродський.
"Парад для військового - найвища честь, за винятком, державних нагород, - заявив Забродський. Крім того, за словами командувача, це можливість показати розвиток збройних сил українцям та дати змогу їм наживо торкнутися до армії.
"На парадах новим військовим частинам і новоствореним, які вже є, верховний головнокомандувач вручав бойові прапори. Це теж був показник розвитку. У тому числі і збройних сил. На парадах, коли підрозділи, які були залучені, стояли у вихідному положенні, від бажаючих підійти, сказати дякую, сфотографуватись з військовослужбовцями - не можна було відбитися", - додав він.
Забродський наголосив, що військовий парад важливий і для армії, і для громадян. Адже, "для цивільних людей - це нагода побачити свої збройні сили і не тільки збройні сили, наближено. Не на екрані телевізора, не прочитати, не почути від когось". Подивитися на хлопців та дівчат, на зразки техніки, яка модернізувалась та оновлювалась, додав він.

Для кожного українського військового пройтися по Хрещатику в парадному розрахунку - це честь, коли на тебе дивиться вся країна, на тебе дивляться мільйони людей.
Про це під час "Марафону "Стоп реванш" на "Прямому" заявив ветеран АТО, блогер Олексій Петров. "Для кожного військового, українського військового, пройтися по Хрещатику в парадному розрахунку - це честь, коли на тебе дивиться вся країна, на тебе дивляться мільйони людей, на тебе дивляться в світі. Так, ти йдеш десь там в "коробці", але ти знаєш, що ти в цій "коробці", твої батьки знають. І ти йдеш, піднявши голову, по центральній вулиці своєї країни. Нам цю честь вирішили замінити, заткнути рот тисячею гривень. Я хочу передати, користуючись нагодою, команді "ЗЕ", що українські військові не торгують своєю честю, як і не торгують країною", - зазначив Петров.

https://prm.ua/u-zviti-rnbo-nemaye-niyakih-300-milyoniv-poroshenko-pro-vartist-viyskovogo-paradu/
https://www.5.ua/polityka/pro-iaki-300-mln-idetsia-poroshenko-zaklykav-komandu-zelenskoho-pokazaty-skladovi-biudzhetu-shchodo-paradu-195710.html
https://prm.ua/batki-zagiblih-*******-povinni-otrimati-svoyu-shanu-i-ne-nam-yih-tsogo-pozbavlyati-poroshenko-pro-skasuvannya-paradu/
https://espreso.tv/news/2019/07/15/dlya_viyskovykh_zustrich_z_lyudmy_na_paradi_ce_nayvyscha_chest_zabrodskyy
https://espreso.tv/news/2019/07/15/treba_obyednatysya_dlya_protydiyi_revanshu_poroshenko
https://prm.ua/**********-viyskovi-ne-torguyut-svoyeyu-chestyu-yak-i-ne-torguyut-*********-oleksiy-petrov/
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Я думал марши и парады пережиток режима парашенко...
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Ветеранів ображати не можна! Криворізька шпана дограється...
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А чому якась група ветеранів хоче привласнити собі право виступати від імені всіх ветеранів? Були вибори серед ветеранів? За Зеленського проголосувало половину всіх військовиків.
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Кожен громадянин України має право на будь-які публічні заходи лише повідомивши владу. Владу повідомили.
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свынохряку и его дякулам лишь бы нагадить стране
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Мало того, що Мародер на тему своїх тролів нагнав, ще й модератор банить всіх, хто за Зеленського. Абзац.
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