 Офис президента не согласовывал с ветеранами время начала марша на День независимости, - организаторы

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

"Никто ничего не согласовывал!", - написал в фейсбуке один из организаторов "Марша защитников Украины" Павел Белоус.

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Хотя организаторы встречались с заместителем председателя Офиса президента Кириллом Тимошенко и договаривались развести во времени мероприятия.

"Никаких официальных обсуждений с оргкомитетом" Марша защитников" не было. Нам просто "назначили" время, не спросив", - сообщил другой член оргкомитета Андрей Медведько.

Оргкомитет проведет в понедельник пресс-конференцию, на которой расскажет о своих планах.

Ранее они планировали пройти по Крещатику около 9 часов утра.

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"Первая "коробочка" - семьи погибших. Вторая - тяжелораненые ветераны, ампутанты. Далее - остальные ветераны", - рассказывал один из участников оргкомитета Евгений Дикий.

В оргкомитете также отмечают, что их мероприятие - неполитическое и пройдет без какой-либо партийной символики.

"Марш защитников Украины" стал реакцией на то, что Владимир Зеленский решил впервые за пять лет не проводить военный парад ко Дню Независимости. Такое решение он объяснил слишком высокой стоимостью организации парада.

Напомним, согласно обнародованной Офисом президента программе, церемония стартует 24 августа в 9:30 возле памятного Креста на месте гибели Героев Небесной Сотни, будет объявлена общенациональная минута молчания. Под звук колоколов на майдане Независимости будет поднят Национальный флаг. Военный хор исполнит Гимн Украины а капелла.

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В рамках празднования на главной площади страны также состоится музыкально-хореографический флешмоб: прозвучат знаковые украинские песни в современной аранжировке, которые выполнят оркестры и известные музыканты.

Около 9:50 состоится награждение украинцев, которые достигли успехов в разных сферах. Завершатся торжества праздничным шествием. После этого в 11:00 начнется Марш защитников Украины при участии ветеранов.