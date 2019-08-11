 Офис президента не согласовывал с ветеранами время начала марша на День независимости, - организаторы

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
"Никто ничего не согласовывал!", - написал в фейсбуке один из организаторов "Марша защитников Украины" Павел Белоус.
Хотя организаторы встречались с заместителем председателя Офиса президента Кириллом Тимошенко и договаривались развести во времени мероприятия.
"Никаких официальных обсуждений с оргкомитетом" Марша защитников" не было. Нам просто "назначили" время, не спросив", - сообщил другой член оргкомитета Андрей Медведько.
Оргкомитет проведет в понедельник пресс-конференцию, на которой расскажет о своих планах.
Ранее они планировали пройти по Крещатику около 9 часов утра.
"Первая "коробочка" - семьи погибших. Вторая - тяжелораненые ветераны, ампутанты. Далее - остальные ветераны", - рассказывал один из участников оргкомитета Евгений Дикий.
В оргкомитете также отмечают, что их мероприятие - неполитическое и пройдет без какой-либо партийной символики.
"Марш защитников Украины" стал реакцией на то, что Владимир Зеленский решил впервые за пять лет не проводить военный парад ко Дню Независимости. Такое решение он объяснил слишком высокой стоимостью организации парада.
Напомним, согласно обнародованной Офисом президента программе, церемония стартует 24 августа в 9:30 возле памятного Креста на месте гибели Героев Небесной Сотни, будет объявлена общенациональная минута молчания. Под звук колоколов на майдане Независимости будет поднят Национальный флаг. Военный хор исполнит Гимн Украины а капелла.
В рамках празднования на главной площади страны также состоится музыкально-хореографический флешмоб: прозвучат знаковые украинские песни в современной аранжировке, которые выполнят оркестры и известные музыканты.
Около 9:50 состоится награждение украинцев, которые достигли успехов в разных сферах. Завершатся торжества праздничным шествием. После этого в 11:00 начнется Марш защитников Украины при участии ветеранов.
Отже,
ВАС НЕ БІЛЬШІСТЬ
Какое ты имеешь право, диванный патриот, оскорблять их? Оскорблять волонтеров? Просто людей?
За новими методичками ходив ? 😁
Зайшло воно із 14-го почитати ..
Ото і є ті "вилуплення" організатори 😀
Об этом ещё в Библии написано 😁
Коли всю цю цинічну шоблу розподілятимуть по сміттєвих контейнерах, це буде найкращий номер у творчій спадщині 95 кварталу. Максимально смішний і максимально актуальний.
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Скромно так АТО
А нам наш президент подобається
А набрехати Вовік вже встиг три торби арештантів, починаючи із тарифів
ЗЕЛЕрукі 😕
П'ятий президент України Петро Порошенко вважає, що намагання перевести проведення військового параду до Дня незалежності на гроші - це "спроба намазати Україну на хліб".
"Хтось може дати суспільству звіт, про які 300 мільйонів йдеться? Я, як президент і як верховний головнокомандувач, підписував рішення Ради нацбезпеки і оборони щодо військового бюджету. Ні про які 300 млн на парад там не йшлося. Будь ласка, оприлюдніть завтра складові цього бюджету", - запитав Порошенко.
"А може, йдеться про те, щоб народу дати можливість підтримати своїх солдат? Сказати їм слова любові, слова підтримки. Може, мова йдеться про те, щоб батькам загиблих підійти до підрозділів і частин, де вони воювали, і отримати свою частину шани? Цього їх не можна позбавити. А може, йдеться про те, щоб сформувати "коробку" ветеранів парадно-розрахункову, і ветеранам дати пройти та почути ставлення людей? А може, дати можливість десяткам мільйонів українців по всьому світові подивитися, як змінилася Україна, а не ганьбити її капітуляцією перед Росією? Бо це теж формування бойового духу. А може, дати можливість школярам на базі параду виховувати національну свідомість, любов до батьківщини? Невже ми від цього всього маємо просто можливість відкинути? Точно ні", - додав Порошенко.
"Намагатися перевести все на гроші - це спроба намазати Україну на хліб. Не намазується. Але якщо не буде України - не буде ні хліба, ні масла, який на цей хліб треба намазувати. Це збереження держави. Я хочу врешті-решт почути: а хтось може дати суспільству звіт, про які 300 мільйонів йдеться мова? Я як президент і як верховний головнокомандувач підписував рішення РНБО щодо військового бюджету. Ні про які 300 мільйонів на парад там не йшлося. Будь ласка, оприлюдніть завтра складові цього бюджету. Я твердо переконаний, не буде там ні 300, ні 200, ні 100 мільйонів", - сказав Порошенко.
Порошенко також наголосив, що премії військовослужбовцям виплачувалися усі п'ять останніх років.
"Премії парадним розрахункам, премії військовослужбовцям, які знаходились в зоні АТО чи в зоні Операції об'єднаних сил виплачувались всі 5 років. А може, українці зберуться і скинуться, якщо в команди нема грошей? Може, українці допоможуть?", - додав Порошенко.
Командувач десантно-штурмових військ ЗСУ Михайло Забродський розповів, чому парад на День Незалежності важливий для військослужбовців та цивільних. Про це під час телемарафону "Стоп реванш" заявив Забродський.
"Парад для військового - найвища честь, за винятком, державних нагород, - заявив Забродський. Крім того, за словами командувача, це можливість показати розвиток збройних сил українцям та дати змогу їм наживо торкнутися до армії.
"На парадах новим військовим частинам і новоствореним, які вже є, верховний головнокомандувач вручав бойові прапори. Це теж був показник розвитку. У тому числі і збройних сил. На парадах, коли підрозділи, які були залучені, стояли у вихідному положенні, від бажаючих підійти, сказати дякую, сфотографуватись з військовослужбовцями - не можна було відбитися", - додав він.
Забродський наголосив, що військовий парад важливий і для армії, і для громадян. Адже, "для цивільних людей - це нагода побачити свої збройні сили і не тільки збройні сили, наближено. Не на екрані телевізора, не прочитати, не почути від когось". Подивитися на хлопців та дівчат, на зразки техніки, яка модернізувалась та оновлювалась, додав він.
Для кожного українського військового пройтися по Хрещатику в парадному розрахунку - це честь, коли на тебе дивиться вся країна, на тебе дивляться мільйони людей.
Про це під час "Марафону "Стоп реванш" на "Прямому" заявив ветеран АТО, блогер Олексій Петров. "Для кожного військового, українського військового, пройтися по Хрещатику в парадному розрахунку - це честь, коли на тебе дивиться вся країна, на тебе дивляться мільйони людей, на тебе дивляться в світі. Так, ти йдеш десь там в "коробці", але ти знаєш, що ти в цій "коробці", твої батьки знають. І ти йдеш, піднявши голову, по центральній вулиці своєї країни. Нам цю честь вирішили замінити, заткнути рот тисячею гривень. Я хочу передати, користуючись нагодою, команді "ЗЕ", що українські військові не торгують своєю честю, як і не торгують країною", - зазначив Петров.
https://prm.ua/u-zviti-rnbo-nemaye-niyakih-300-milyoniv-poroshenko-pro-vartist-viyskovogo-paradu/
https://www.5.ua/polityka/pro-iaki-300-mln-idetsia-poroshenko-zaklykav-komandu-zelenskoho-pokazaty-skladovi-biudzhetu-shchodo-paradu-195710.html
https://prm.ua/batki-zagiblih-*******-povinni-otrimati-svoyu-shanu-i-ne-nam-yih-tsogo-pozbavlyati-poroshenko-pro-skasuvannya-paradu/
https://espreso.tv/news/2019/07/15/dlya_viyskovykh_zustrich_z_lyudmy_na_paradi_ce_nayvyscha_chest_zabrodskyy
https://espreso.tv/news/2019/07/15/treba_obyednatysya_dlya_protydiyi_revanshu_poroshenko
https://prm.ua/**********-viyskovi-ne-torguyut-svoyeyu-chestyu-yak-i-ne-torguyut-*********-oleksiy-petrov/