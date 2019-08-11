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 Во Львове наградили собак, служивших вместе с хозяевами в зоне боевых действий на Донбассе. ФОТО

12 собак, которые вместе со своими хозяевами были на фронте, получили награды на Львовском кинологическом фестивале.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Inform.

Во Львове наградили собак, служивших вместе с хозяевами в зоне боевых действий на Донбассе 01

Всех четвероногих героев наградили памятными знаками "За службу Украине".

Во Львове наградили собак, служивших вместе с хозяевами в зоне боевых действий на Донбассе 02

Смотрите: Даже нахождение на цепи у российских пограничников не озлобило ее, - Полозов рассказал об освобожденной собаке украинских моряков. ВИДЕО

Французский бульдог с позывным Чупакабра имеет боевое осколочно ранения, и на его счету 27 спасенных жизней украинских бойцов, которых он нашел под завалами домов в Марьинке.

Во Львове наградили собак, служивших вместе с хозяевами в зоне боевых действий на Донбассе 03

Айдар, во время службы на блокпосту вблизи Станицы Луганской помог обезвредить разведывательно-диверсионную группу врага и нашел два автомата Калашникова, которые были скрыты в автомобиле нарушителей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142346
 
   
 Топ комментарии
 
Собака кращий навіть за дружину. Закрийте дружину і собаку в багажнику автомобіля на 2 години, а потім відкрийте. І хто вам буде більше радіти!? 😀
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Люблю овчарок. Умнейшие собаки
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У меня в детстве была. Окрас черно седой, Азой звали. Жили в селе, так жила она вольно, только с ошейником. Хочет на улице ночует, хочет в доме или времянке. Пару раз начудила （курей, *****, передушила и на кучку сложила в наше отсутствие, так после краткого курса воспитания, где то 5 минут, куры потом по ней прыгать могли. Во двор впускала всех, но выход только по разрешению хозяина, причем не привыкала к людям. Один раз кум родителей зашел, дома никого, тот назад, ан нет, хотя частый гость был и Аза его знала, но пришлось куму пару часов на арке куковать😀. Та много интересного с Азой было, вот с тех пор и люблю овчарок.
У тебя красивые собачки.
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Спасибо. Ты все верно написал. Они все понимают, только говорить не умеют.
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Еще был сенбернар, тоже очень умная собака, но своеобразный норов у него был. Все слушал, все выполнял, но как то по своему делал. Босс его звали.
Один раз дурачились с ним и я , и мама моя, кароче многие, так Босс как то неудачно кульбит исполнил и его лапа оказалась зажатой в щели между стойкой
арки и забором на перемычке. Мама попыталась помочь освободить лапу и нечаянно причинала ему боль, он грызнул маму за руку, но так, щадяще, просто следы от зубов, даже не прокусил, но, какая у него потом была дипрессия, шо причинил боль хозяйке！ неделю не ел, забился в самый крайний угол двора и тупо лежал. Мама к нему неделю ходила, разговаривала с ним, а тот глаза в землю, уши прижмет и только сопит. Через неделю начал немного отходить и все наладилось.
Собаки реально лучше многих людей, я точно знаю.
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Самые умные бордер-колли, относятся тоже к овчаркам.
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Честно, не знаю о них ничего. Я такой себе собачник, мягко говоря, никакой.
Вот было у бабушки в селе много двортерьеров, тоже далеко не глупые😀
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Якщо цікаво тут можеш подивитись - бордер коллі дають голосом команди, щоб він маніпулював вівцями в горах.
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Собака кращий навіть за дружину. Закрийте дружину і собаку в багажнику автомобіля на 2 години, а потім відкрийте. І хто вам буде більше радіти!? 😀
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Тут треба інакше ставити питання - "вгадайте, хто вас з більшою вірогідністю покусає?" У Львові нагородили собак, що служили разом із господарями в зоні бойових дій на Донбасі - Цензор.НЕТ 7691
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А якщо навпаки: дружина закриє вас і пса ?
Чи до такого "потужний" чоловічий мозок не додумався ?
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У французского бульдога ни нюха, ни слуха , ни ума....С возрастом и зрения нет...Игрушка бесполезная.
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А шо там такое в Марьинке было что аж с собаками искали столько солдат?
Тем более, что даже с этим бульдогом, который совсем не ищейка, как вы сказал.
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Даремно Ви так. Французький бульдог - створіння надзвичайно добросердечне і лагідне (як правило). У тих умовах, в яких перебувають наші хлопці, часом саме цього їм і бракує.
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Молодці, собачки.
Я і про котиків бачила фоторепортаж з ООС на фб: бо 8-го був міжнародний день котів.
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