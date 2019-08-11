 Во Львове наградили собак, служивших вместе с хозяевами в зоне боевых действий на Донбассе. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Inform.
Всех четвероногих героев наградили памятными знаками "За службу Украине".
Французский бульдог с позывным Чупакабра имеет боевое осколочно ранения, и на его счету 27 спасенных жизней украинских бойцов, которых он нашел под завалами домов в Марьинке.
Айдар, во время службы на блокпосту вблизи Станицы Луганской помог обезвредить разведывательно-диверсионную группу врага и нашел два автомата Калашникова, которые были скрыты в автомобиле нарушителей.
У тебя красивые собачки.
Один раз дурачились с ним и я , и мама моя, кароче многие, так Босс как то неудачно кульбит исполнил и его лапа оказалась зажатой в щели между стойкой
арки и забором на перемычке. Мама попыталась помочь освободить лапу и нечаянно причинала ему боль, он грызнул маму за руку, но так, щадяще, просто следы от зубов, даже не прокусил, но, какая у него потом была дипрессия, шо причинил боль хозяйке！ неделю не ел, забился в самый крайний угол двора и тупо лежал. Мама к нему неделю ходила, разговаривала с ним, а тот глаза в землю, уши прижмет и только сопит. Через неделю начал немного отходить и все наладилось.
Собаки реально лучше многих людей, я точно знаю.
Вот было у бабушки в селе много двортерьеров, тоже далеко не глупые😀
...псы войны...боевые... наши...
Чи до такого "потужний" чоловічий мозок не додумався ?
Тем более, что даже с этим бульдогом, который совсем не ищейка, как вы сказал.
Я і про котиків бачила фоторепортаж з ООС на фб: бо 8-го був міжнародний день котів.