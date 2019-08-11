 Во Львове наградили собак, служивших вместе с хозяевами в зоне боевых действиях на Донбассе. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Inform.
Всех четвероногих героев наградили памятными знаками "За службу Украине".
Французский бульдог с позывным Чупакабра имеет боевое осколочно ранения, и на его счету 27 спасенных жизней украинских бойцов, которых он нашел под завалами домов в Марьинке.
Айдар, во время службы на блокпосту вблизи Станицы Луганской помог обезвредить разведывательно-диверсионную группу врага и нашел два автомата Калашникова, которые были скрыты в автомобиле нарушителей.