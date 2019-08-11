EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Фоторепортаж
  50  1
Материалы по теме:
Все про:армия (7496) Львов (3500) награда (1180) собаки (137)

 Во Львове наградили собак, служивших вместе с хозяевами в зоне боевых действиях на Донбассе. ФОТО

12 собак, которые вместе со своими хозяевами были на фронте, получили награды на Львовском кинологическом фестивале.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Inform.

Во Львове наградили собак, служивших вместе с хозяевами в зоне боевых действиях на Донбассе 01

Всех четвероногих героев наградили памятными знаками "За службу Украине".

Во Львове наградили собак, служивших вместе с хозяевами в зоне боевых действиях на Донбассе 02

Смотрите: Даже нахождение на цепи у российских пограничников не озлобило ее, - Полозов рассказал об освобожденной собаке украинских моряков. ВИДЕО

Французский бульдог с позывным Чупакабра имеет боевое осколочно ранения, и на его счету 27 спасенных жизней украинских бойцов, которых он нашел под завалами домов в Марьинке.

Во Львове наградили собак, служивших вместе с хозяевами в зоне боевых действиях на Донбассе 03

Айдар, во время службы на блокпосту вблизи Станицы Луганской помог обезвредить разведывательно-диверсионную группу врага и нашел два автомата Калашникова, которые были скрыты в автомобиле нарушителей.

Смотрите также: Четыре кинологических расчета ГСЧС вошли в сотню лучших в мире по версии Международной организации спасательных собак. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3142346
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиФоторепортаж
 
 
 
 
 
 вверх