 Глава таможни Нефьодов воспользовался услугой Минюста "Брак за сутки". ФОТО

Об этом Нефьодов сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Протестировали с Яной Калмыковой услугу Министерства юстиции "Брак в сутки". Нормально получилось, самое сложное, конечно, уговорить невесту. Кольцо себе купил за час до церемонии", - написал чиновник, добавив несколько фотографий с церемонии.
Неймовірно "мудре" рішення.
Дурна вона, що погодилася.
Він її принизив.
Надо шоп можно не приходить, а по мылу расписывали
Пользователь М прислал вам предложение. Добавить в мужья?
шо шо там?...ааа.... давайте следующую новость...
1. какой бох?(вдруг он буддист, а она - любит Аллаха?)
2. чего/что дать?
3. многие это 5-10?
Как раз стрим идет:
https://www.youtube.com/watch?v=KnqiUlxYptI