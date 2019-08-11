 Глава таможни Нефьодов воспользовался услугой Минюста "Брак за сутки". ФОТО

Об этом Нефьодов сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Протестировали с Яной Калмыковой услугу Министерства юстиции "Брак в сутки". Нормально получилось, самое сложное, конечно, уговорить невесту. Кольцо себе купил за час до церемонии", - написал чиновник, добавив несколько фотографий с церемонии.

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