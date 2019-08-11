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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:брак (74) Минюст (1427) свадьба (125) Нефьодов (97)

 Глава таможни Нефьодов воспользовался услугой Минюста "Брак за сутки". ФОТО

Новый глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов женился, воспользовавшись услугой "Брак за сутки".

Об этом Нефьодов сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

Глава таможни Нефьодов воспользовался услугой Минюста Брак за сутки 01

"Протестировали с Яной Калмыковой услугу Министерства юстиции "Брак в сутки". Нормально получилось, самое сложное, конечно, уговорить невесту. Кольцо себе купил за час до церемонии", - написал чиновник, добавив несколько фотографий с церемонии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В прошлом году в Украине по упрощенной процедуре поженились 30 тыс. пар, - Минюст

Глава таможни Нефьодов воспользовался услугой Минюста Брак за сутки 02Глава таможни Нефьодов воспользовался услугой Минюста Брак за сутки 03

Также смотрите: Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Волкер женился на грузинской журналистке Меурмишвили. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3142345
 
   
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Вісті з Донбасу: "9 серпня ліквідовано ще одного іхтамнєта з Уралу. І ніхто на росії й не пікне, що якогось росіянина зі зброєю в руках вбито на території України. Їх же немає. "Ну, немає, так немає", - подумали наші Збройні Сили і виправили помилку.

Глава митниці Нефьодов скористався послугою Мін'юсту "Шлюб за добу" - Цензор.НЕТ 1531
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Мокша ся почуває в Україні, як у своїй хижі.
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Яка це в нього за номером пасія,12 чи 13?))Навабрачниє))
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это мечта сотен миллионов людей по всей планете.
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Шлюб - тест послуги ...

Неймовірно "мудре" рішення.
Дурна вона, що погодилася.
Він її принизив.
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А себе? Не даремно в Україні кажуть "дурному жениться що з гори котиться..." Тьфу, мля... Кацапи...
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Минюст продешевил
Надо шоп можно не приходить, а по мылу расписывали

Пользователь М прислал вам предложение. Добавить в мужья?
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у Хэтфилда вроде такая же? с Металлики солист то.
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видя страсть Нефедова к волосам, я боюсь представить его подмышки.. дреды, и не меньше 15 см!!!
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Срочно потребовалось оформить имущество на жену и тёщу.
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Минюст развлекается,создайте услугу - коррупционера за решетку мгновенно.
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А он её ещё до свадьбы растаможил?
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Кольцо купил только себе...жлоб....а невесте? Сама??
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Глава таможни Нефьодов воспользовался услугой Минюста "Брак за сутки" - Цензор.НЕТ 1277

шо шо там?...ааа.... давайте следующую новость...
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Красивая женщина . Дай бог и на многие лета !
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возникло сто вопросов:

1. какой бох?(вдруг он буддист, а она - любит Аллаха?)
2. чего/что дать?
3. многие это 5-10?

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Бог один . , на тебя удмурд не мытый , время тратить не буду .
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Отлично!Но рано успокаиваться, впереди развод за 2 часа, брак заочно
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Потрахаться просто так можешь ты с " Приветом " . или с " Моза ЗЕ ФАЕРОМ " .
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Поторопился чувак....через месяц зебобик сделает брак в смартфоне....а тестировать будет уже некому.... Глава митниці Нефьодов скористався послугою Мін'юсту "Шлюб за добу" - Цензор.НЕТ 950
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Не понимаю эту последнюю моду по отращиванию бороды...
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просто гроші економлять на Джіллет. Он Педро на ринок з своїм пакетом ходив і став багатим. )
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Это да. Так-то, мозгами надо бы выделяться. Но для большинства - бородой и татуировками - единственная возможность.
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Деяким личить, а ось в даному випадку таке враження, що людина не має люстерка.
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Хорошо хоть, что жену не Богданом зовут... Глава митниці Нефьодов скористався послугою Мін'юсту "Шлюб за добу" - Цензор.НЕТ 9897
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Разумное государство должно усложнять вступление в брак, чтоб только самые стойкие проходили проверку чувств. А развод должен быть за сутки, при отсутствии материальных претензий.
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Так самый разумный был совок - только самые отбитые вырывались в люди, а 95% - как в хлеву существовали.
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Новость топчик. Уюта в коверкинге и удачи в продакшене. Попутного хипстера вам в паруса.
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