 Премьер Израиля Нетаньяху после 20-летнего перерыва посетит Украину

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что Нетаньяху прибудет в Киев 18 августа. Он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и примет участие в церемонии памяти погибших в Бабьем Яру.

Последний раз Нетаньяху приезжал в Украину во время своей первой каденции на посту премьер-министра - в 1999 году.

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