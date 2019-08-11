 Премьер Израиля Нетаньяху после 20-летнего перерыва посетит Украину

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что Нетаньяху прибудет в Киев 18 августа. Он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и примет участие в церемонии памяти погибших в Бабьем Яру.
Последний раз Нетаньяху приезжал в Украину во время своей первой каденции на посту премьер-министра - в 1999 году.
До пам'ятника невідомому солдату він навідатись не хоче ?
А до пам'ятника жертвам Голодомору, влаштованого певним народом ?
австрійському євреєві Гітлеру.
Почитайте книгу "Адольф Гитлер - основатель Израиля". Автор Хеннеке Кардель,
перше видання - 1976 рік, Женева. Там якраз про те, яким "арійцем" був Гітлер
та його оточення.
щось я не бачу, як ваші слова спростовують мої?
до чого цей потік підсвідомості?
Не может бантустан изменить вектор сильной державы. Пока мы свою страну не выведем хотя бы на уровень пшеков - мы можем только идти в фарватере их совместной с американцами политики.
Ви зробили це разом! Зє! Радій! Пишайся!
А коли відкриють ринок землі, то їм з цією шарою прийдеться розпрощатися, адже задарма їм українці землю не продадуть...
Як гадаєш, скільки такої землі зараз лежить під Кондитером? ...під Ваною?
ЗЕбил тебе какая разница под кем лежит..вас холопов подкацапников малоросов всё равно поимеют ЗЕкловуны..
Соберись, сформулируй вопрос хоть чуточку с логическими мышлением...
При Нетаниягу, Израиль достиг громадных успехов в экономике, превративший Израиль за 20 лет из аграрной социалистической страны в современную промышленную державу с рыночной экономикой ВВП Израиля на душу населения превышает Японию и все страны Евросоюза, за исключением Германии
Тобто, зе-зграя (яка сама по собі є ворогом), по-Вашому, зібралася їх перемагати ?
Вона їм якраз ввімкнула зелене світло ...
Хай ось ще ВР почне роботу ... Ото вже буде "боротьба" так "боротьба" ...
В сенсі - назавжди, а не просто погостювати...
Офигительный пример
Просто израильский сценарий - вообще не пример для подражания
Это конфликт на всю оставшуюся
Не переедет же Украина в Южную Америку
Так ніколи мені і не відповіли.
Голодомор на их совести !
России ? Большевики - бандиты и террористы, что они успешно подтверждают и сегодня.
Не будь агрессивного СССР - не было бы второй мировой войны и гонки вооружений.
Недорого.