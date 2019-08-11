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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
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Все про:Израиль (950) Киев (17801) Нетаньяху (64)

 Премьер Израиля Нетаньяху после 20-летнего перерыва посетит Украину

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые за 20 лет посетит Украину.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что Нетаньяху прибудет в Киев 18 августа. Он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и примет участие в церемонии памяти погибших в Бабьем Яру.

Последний раз Нетаньяху приезжал в Украину во время своей первой каденции на посту премьер-министра - в 1999 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко провел встречу с израильским премьером Нетаньяху в Иерусалиме

Источник: https://censor.net.ua/n3142344
 
   
 Топ комментарии
 
Не забудь обвязаться колорадскими ленточками, которые тебе подарил Путин, когда оба ссущества бесновались в Мацкве на совковом празднике гибели, поц.
И в Раду заедь, если "работяги" там еще заседают - обосри нас, как сделал ваш презик - Ривлин. Мы ничего не скажем, да еще и извинимся, как всегда, шлемазл.
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Маю надію, що при цьому візиті не буде скандальних заяв, подібних президенту Ізраїлю. Також треба не забувати, що у цьому місті вбивали українських націоналістів, військовополонених та до цього жертв НКВС.
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Нарешті дочекався своїх при владі. І не забарився. Може визнає Голодомор як геноцид українців? Хоча для зебанди це жодного значення не має.
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Такі дружні, що крім Бабиноо Яру їх все інше не обходить.
До пам'ятника невідомому солдату він навідатись не хоче ?
А до пам'ятника жертвам Голодомору, влаштованого певним народом ?
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Еге ж, дуже дружні, але евреї Рузвельт та Черчіль дали добряче прикурити
австрійському євреєві Гітлеру.
Почитайте книгу "Адольф Гитлер - основатель Израиля". Автор Хеннеке Кардель,
перше видання - 1976 рік, Женева. Там якраз про те, яким "арійцем" був Гітлер
та його оточення.
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шановний, мені здається, чи у вас пригоріло на ровному місці?
щось я не бачу, як ваші слова спростовують мої?
до чого цей потік підсвідомості?
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Когда израильтяне бомбят рашистов в Сирии вы их хвалите а теперь вдруг в комментах тот кто отдает эти приказы у вас вдруг чуть ли не врагом Украины стал.
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Израильтяне бомбят рашистов вот это пропаганда прямо с Тельявиява что ли?? Израильтяне в дёсна целуюца с Рашкой и вообще то..имеют кучу совместных военных предприятий и всячески дружат. На Рашке с еврейчиков во власти тоже много. Вот и дружат со своими..против гоев дружат конечно же...
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А потому что это израильтяне, они точно так же готовы бомбить и нас, если интересы пересекутся. У них нет союзников, только интересы.
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Зверни увагу, що всі антисеміти тут одночасно прихильники секти "8%", коли треба, їм гівно трояндами пахне, а коли ні, то троянди тхнуть гівном
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Обрати внимание на то что куда то пропали все ЗЕбилятники которые тут визжали усерались что Петя еврей Вальцман..и пропали они сразу после того как один еврейчик ЗЕклован обьявил что идёт в президенты. А до этого вся ЗЕбилятня аж усералась визжала про Петю Вальцмана. Куда делись чучела??
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Mykhailo Stepanov Були часи,коли всі зрадофіли були антисемітами.
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Интересно, он тоже скажет шо ОУН были пособниками Гитлера и расстреливали евреев ? А Шухевич служил в Вермахте.
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Искренне приветствую Премьера Израиля на украинской земле! Добавлю для идиотов, что у евреев есть свои интересы во внешней политике и часто вектор там перпендикулярен нашим.Но это как раз и есть нашей задачей изменит приоритеты эти. Но не угрозами и шантажем, а развитием культурных и торговых связей.
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Изменить приоритеты для Израиля? Это шо ж - подставить им свою жопу? Грязный шланг Ваньки на обрезанный шланг Веньки поменять? Вы уж простите за мой западнофранкский.
Не может бантустан изменить вектор сильной державы. Пока мы свою страну не выведем хотя бы на уровень пшеков - мы можем только идти в фарватере их совместной с американцами политики.
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Вот дурак ты и другого слова не подберу.....
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Подберешь, и легко - "реалист", к примеру. Или какой-нибудь антоним к слову "инфантильный".
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Хорошо, разберемся.... А чего сразу жопу подставлять? Других видов взаимодействия между людьми и системами не знаешь? А как будешь страну науровень пшеков выводить без технологий еврейских? Сам все придумаешь? У нашего народа есть поэтому поводу точное определение - "Краще з розумним загубить аніж з дурним знайти".
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Я всегда смотрю на историю одной страны, которая без ресурсов, без еврейских технологий, чуть не завоевала мир. И думаю, а что, если бы мы, взяли их политико-экономическую программу да положили на нашу высокую культуру пиратства в области технологий, на неразграбленные даже наполовину ресурсы, да на трехсотлетнее национальное унижение, и у меня прямо мурашки по коже бегают от перспектив. Но всегда же влезут всякие либерахи и инфантильные "дружба-жвачка", которые похерят на корню великие начинания.
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Андрей Дидовик А хто вам сказав,що вони будуть технології завозити? Крім того більшість їх технологій з США.
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Тепер українську землю задарма отримають у власність євреї!
Ви зробили це разом! Зє! Радій! Пишайся!
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А які саме? Пінчук, Порошенберг, Гройсман чи Ахмєтов "якби татарін"?
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Чомусь ти не репетував так натужно , коли біля владного корита товклись, та й зараз товчуться - гройсман, **********, пашинський..
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По версии раба Зебила чьи то прежние грехи автоматически оправдывают его царька ЗЕклована и дают право на полный беспредел его ЗЕбанде, бо раньше тоже был беспредел. ЗЕбилы такие ЗЕбилы...
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Так вона наразі у них... Щоправда, в оренді...
А коли відкриють ринок землі, то їм з цією шарою прийдеться розпрощатися, адже задарма їм українці землю не продадуть...
Як гадаєш, скільки такої землі зараз лежить під Кондитером? ...під Ваною? Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху після 20-річної перерви відвідає Україну - Цензор.НЕТ 8233
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Кондитером? ...під Ваною?

ЗЕбил тебе какая разница под кем лежит..вас холопов подкацапников малоросов всё равно поимеют ЗЕкловуны..
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А сказать то, что хотел?
Соберись, сформулируй вопрос хоть чуточку с логическими мышлением...
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Надо у Израиля пример брать, как побеждать врагов, которых на порядок больше, чем в Израиле.
При Нетаниягу, Израиль достиг громадных успехов в экономике, превративший Израиль за 20 лет из аграрной социалистической страны в современную промышленную державу с рыночной экономикой ВВП Израиля на душу населения превышает Японию и все страны Евросоюза, за исключением Германии
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Серйозно ?

Тобто, зе-зграя (яка сама по собі є ворогом), по-Вашому, зібралася їх перемагати ?
Вона їм якраз ввімкнула зелене світло ...
Хай ось ще ВР почне роботу ... Ото вже буде "боротьба" так "боротьба" ...
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Коли на батьківщину повертаєшся?
В сенсі - назавжди, а не просто погостювати...
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вона з Канади переживає і тужить за ненькою. Так зручніше )
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Без поддержки Америки, американского налогоплательщика, картина была бы совсем иная.
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Да да ВВП, еврейские хитросракие лобисты выбивают у Америки ежегодно не много не мало 15 лярдов баксов...на халяву в качестве помощи..шоб такие чучела как ты потом визжади про ВВП израиля))))
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А ещё в Израиле война десятилетиями не прекращается, теракты и броники выдают даже паломникам

Офигительный пример
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А я даже не об этом, Тот
Просто израильский сценарий - вообще не пример для подражания
Это конфликт на всю оставшуюся

Не переедет же Украина в Южную Америку
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І чого ж Ви переїхали з такого =раю= в Канаду ?
Так ніколи мені і не відповіли.
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То есть геноцидить ватанов как Тель-Авив палестинцев? Ну тогда благословляю от имени национально-ориентированного народа.
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Если почитать состав НКВД 30х годов, там жидов процентов 90.

Голодомор на их совести !
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Тут соглашусь..хоть и флажёк у тебя все равно левый и ты ЗЕбил за кловуна, но именно с этим тезисом я согласен полностью.
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А красный террор на чьей совести ? А убийство царя ? А разгон законного парламента
России ? Большевики - бандиты и террористы, что они успешно подтверждают и сегодня.
Не будь агрессивного СССР - не было бы второй мировой войны и гонки вооружений.
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а предводитель большевиков каГтавый ТоваГищь на бГонивике часом не такой же богоизбранный был?
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тому і не признають, бо прийдеться платити відшкодування
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Ну для меня хорошие евреи только в Бабье яру. Только жаль, что не все евреи хорошие. УПА эту истину давно понял. А мы все как то интернационалисты. Как говорят американцы хороший индеец - это мертвый индеец. Мы как то не поняли в нашем случае это евреи.
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УПА не воювала проти євреїв, а іноді мала євреїв у своїх лавах. Більшість лікарів УПА - євреї.
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А я не говорю, что воевала. Отправляла евреев на историческую родину
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Не зря говорят что евреи приготовили сотни миллиардов баксов на скупку украинской земли. По ходу вот эта шобла и собираеца скупать..как только ЗЕкловун обьявил что земля пойдёт с молотка, так сразу сюда приехал их предводитель, хотя до этого 20 лет носа не показывал. Совпадение??
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Ларчик открьівался просто.(С) Почув шо будуть продавати землю. Бєня ж теж прискакав сюди. Як думаєте, для чого?
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Нетаньяху и Израиль при нём/Нетаньяху с военной делегацией посетил Россию. Израильский "Энерджи" вышел с заголовком "Новый военный союз./Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера./!«факт размещения Нетаньяху крупных денежных сумм в банковских учреждениях за пределами Израиля - это антисионистский поступок» -заявила депутат Кнессета Яхимович / Те кто хвалит Израиль никогда там не жили. Попробуйте протянуть хотя бы пару лет потом поговорим. Зарплата средняя 6-8 тыс шекелей пособие на ребенка 140 шек. Катастрофически не хватает жилья. Убогая квартира в старом доме 3-5 тыс шек. Ужасно дорогие продукты, одежда, электричество, вода. Огромное количество ортодоксов, которые не работают и висят на шее у государства. Еще ужасно противный жаркий влажный климат, от которого все гниет, а зимой холод и сырость. Плюс постоянные теракты, войны бессмысленные.﻿
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Это ты нормальная что ли ЗЕбилка сбежавшая в Германию))) Беги и с этого форму никто и не заметит))))
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Так уже все поняли что ЗЕбилам пофиг на Украину, ЗЕбилы это такие же кацапы, даже хуже кацапов, это хохлы малороссы которым главное шоб именно их царь на троне сидел, и именно их барин сапогом в харю бил...ВОт и визжишь ты раб малоросс за своего царька...
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У соевых свидетелей святого ***** любой персонаж, контактирующий с нынешней властью, превращается в агента кримля, и/или мирового сионизьма.
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Иногда создается впечатление, что на цензоре собралась вся соевая шелуха. Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху після 20-річної перерви відвідає Україну - Цензор.НЕТ 248
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Вой соеголовых на любую тему, оптом и в розницу.
Недорого. Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху після 20-річної перерви відвідає Україну - Цензор.НЕТ 268
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