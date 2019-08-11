 Роскомнадзор требует от Google прекратить рекламировать в YouTube "несанкционированные массовые мероприятия"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Претензии Роскомнадзора заключаются в том, что рекламные инструменты YouTube, якобы, позволяют "ряду структур, имеющих каналы на этой платформе, распространять информацию о мероприятиях, "направленных на срыв выборов федерального и регионального значения". В частности, речь идет о пуш-уведомлениях, которые, как утверждает Роскомнадзор, получают даже пользователи, которые не подписаны на каналы "данных структур".

Если Google не примет меры в связи с требованием Роскомнадзора, говорится далее в тексте, то "Российская Федерация будет расценивать это как вмешательство в суверенные дела государства, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в России".

За этим может последовать "адекватная реакция", предупреждает ведомство.

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Напоминаем, с середины июля в Москве проходят акции протеста, участники которых требуют допустить независимых кандидатов на выборы в городскую думу. Полиция и Росгвардия жестко разгоняют демонстрантов. На двух акциях, прошедших 27 июля и 3 августа, задерживали не менее тысячи человек.

Из-за протестных выступлений возбуждено несколько уголовных дел: о воспрепятствовании деятельности московских избиркомов и "московское дело" о массовых беспорядках.

3 августа в Москве состоялись массовые акции протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу. Полиция массово задерживала их участников, журналистов и тех, кто случайно оказался в центре города. По данным СМИ,задержаниями руководил бывший полковник украинского "Беркута" Сергей Кусюк, который занимался разгоном протестов на киевском Майдане, а после революции сбежал в Россию и был взят на работу в российские правоохранительные органы.

Напомним, по подсчетам волонтерского проекта "Белый счетчик" на разрешенном властями митинге на проспекте Сахарова в Москве 10 августа приняли участие до 60 тыс. лиц. На акциях по всей России задержано 325 человек.