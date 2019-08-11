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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 За рубежом
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Все про:Google (64) YouTube (28) Россия (73587) Роскомнадзор (35)

 Роскомнадзор требует от Google прекратить рекламировать в YouTube "несанкционированные массовые мероприятия"

Роскомнадзор направил концерну Google письмо с требованием принять меры "по недопущению рекламирования несанкционированных (незаконных) массовых мероприятий" в YouTube.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Претензии Роскомнадзора заключаются в том, что рекламные инструменты YouTube, якобы, позволяют "ряду структур, имеющих каналы на этой платформе, распространять информацию о мероприятиях, "направленных на срыв выборов федерального и регионального значения". В частности, речь идет о пуш-уведомлениях, которые, как утверждает Роскомнадзор, получают даже пользователи, которые не подписаны на каналы "данных структур".

Если Google не примет меры в связи с требованием Роскомнадзора, говорится далее в тексте, то "Российская Федерация будет расценивать это как вмешательство в суверенные дела государства, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в России".

За этим может последовать "адекватная реакция", предупреждает ведомство.

Смотрите: "Отпустите инвалида, не позорьтесь!": Российские силовики задерживают парня с инвалидностью на акции в Москве. ВИДЕО

Напоминаем, с середины июля в Москве проходят акции протеста, участники которых требуют допустить независимых кандидатов на выборы в городскую думу. Полиция и Росгвардия жестко разгоняют демонстрантов. На двух акциях, прошедших 27 июля и 3 августа, задерживали не менее тысячи человек.

Из-за протестных выступлений возбуждено несколько уголовных дел: о воспрепятствовании деятельности московских избиркомов и "московское дело" о массовых беспорядках.

3 августа в Москве состоялись массовые акции протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу. Полиция массово задерживала их участников, журналистов и тех, кто случайно оказался в центре города. По данным СМИ,задержаниями руководил бывший полковник украинского "Беркута" Сергей Кусюк, который занимался разгоном протестов на киевском Майдане, а после революции сбежал в Россию и был взят на работу в российские правоохранительные органы. 

Напомним, по подсчетам волонтерского проекта "Белый счетчик" на разрешенном властями митинге на проспекте Сахарова в Москве 10 августа приняли участие до 60 тыс. лиц. На акциях по всей России задержано 325 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3142343
 
 
 Топ комментарии
 
А ще росія може засудити керівників ГУГЛ до пожиттєвого покарання.
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хуйло, та вырубай уже интернет на винторогии, время пришло
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А ще росія може засудити керівників ГУГЛ до пожиттєвого покарання.
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Примусово надати громадянство рф, як у Криму?
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Вот же ж кляті американці,понавидумували інтернетів усіляких не дають раісяянам нормально раісянитися перед виборами Рекламують мєропріятія усілякі без дозволу фсб-шної зграї!
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Варкалось. Хливкие шорьки Пырялись по наве,
И загуглили зелюки, Как мюмзики в мове. Роскомнадзор вимагає від Google припинити рекламувати в YouTube "несанкціоновані масові заходи" - Цензор.НЕТ 5090
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эй кацапы. а что письма в спортлото для вас уже не предел?

Или вы думаете что ваше вяличие кому то интересно?
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Про всяк випадок, осьосьо сюди кацапам треба скаржитись на Гігл та ТиШланг:

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Если Google не примет меры в связи с требованием Роскомнадзора, говорится далее в тексте, то "Российская Федерация будет расценивать это как вмешательство в суверенные дела государства, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в России"

О , это топчик в духе старухи Мизулиной и Ганьки Герман .
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что такое роскомнадзор в маштабе гугла...... Роскомнадзор требует от Google прекратить рекламировать в YouTube "несанкционированные массовые мероприятия" - Цензор.НЕТ 4955
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Навіть не смішно. Оскільки нині Україна йде "по накатаній" парашинській столбовой - подібне не виключене і в нас.
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*****, та вырубай уже интернет на винторогии, время пришло
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НЕ, не, не, наоборот. Нужно сейчас рубить, а то реально будет 20%, а так без инета телевизором подправить можно
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Вазьмите топор и обрррубите кабеля!
🤣
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Ось це ?

«14:22, 11 августа 2019
Курбан-байрам собрал 240 тысяч человек в Москве.»

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Скажи: «Воістину, мій намаз і моє жертвоприношення (або поклоніння), моє життя і моя смерть присвячені Аллаху, Господу світів,
у Якого немає товаришів. Це мені велено, і я є першим з мусульман».

Аль-Анам 6:162-163
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Курбан байрам - свято жертвоприношення, де діляться їжею з бідними.
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Нужно было овощам на акцию протеста 11 собираться.
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отключіть мордор от інтернета полностью
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там нєкогда гугліл і я,
но врєдєн гугєль для мєня
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Требовать может от своей жены. Не надо путать роскомнадзор и миркомнадзор!
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Все правильно - Google мешает демократизации РФ
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підарашки вимовляють: «ГугєлЬ»
Доречі, в россіі, недаром ввели в кінці багатьох слів твердий знак, влада намагалася викоренити у кацапів фінсько - мокшанський акцент
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Суки трусливые, боится вовка свержения себя с престола, а ведь не за горами на стадион всей семьей.... хотя Людмилу можно и помиловать, я считаю
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а і дійсно: нашо ваті оте інакомисліє? яка від нього користь? тільки смішать весь світ своїми бунтами на колінах
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У першому виданні «Тараса Бульби», русская цензура поміняла слово Україна, на слово Россія.
Отака от «замєна по тєксту» малята....
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Как же тяжело жить раSSeюшке на этой маленькой планете. То бандеры с американцами им в штаны нагадят, то британцы кучу подложат. Вот теперь GOOGLE напакостил. Никак великой с колен встать не дадут. Хоть на другую планету переселяйся, а лучше - в другую Галактику.

🤣
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руковдству тяжело. то Украина нападала, теперь пятая колона. защищаются.
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-- ***** не свергнут -- там Система! -- с советским опытом... ...уже непотопляемая.
Другое дело -- Украина...? -- но, пока что в совковом фарватере, не утопнет...
...а надо бы сами выплывать! -- ...а не спасательные круги от всех требовать...
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Нам важко, бо мозок 73% атакує зелена пліснява🤮
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Шизофренія атакує твій мозок, якщо він все-таки є.
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Моє твердження доведено, а твоє не має доказів. Тому в спам.
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Роскомнадзор требует о Гугла, неадекВАТНЫЕ примут какие-то адекВАТНЫЕ меры. Вот и принимайте у себя в ЧЕБУРНЕТЕ, идиоты.
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кацапердалы, сколько можно скулить и ныть?
отрубайтесь от цивилизации - вы на Земле лишние.
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Ось що вискочило на поеторії... І я можу навіть підказати Аркадію: кордон, що він шукає - це поребрик розсосисії.

аркадий ищет в гугыл картах
границу меж добром и злом
чтоб по своим координатам
понять на чьей он стороне
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хто тут пащеку проти нас відкрив?!?!?!

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слава тебе Господи...нашли виновника...
а то как ни атмосферное оружие США при наводнении в Сибири...а потом и пожарам почти там же, так божественное стечение обстоятельств (при тайном испытании и явном взрыве ядерной ракеты))) ) ...все завидуют рашке...все.!..
и поэтому срут в штаны гражданам и ссут в подъездах этой сверхдержавы
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Прелєстно звучіт: «Похернял в Чєбурнєтє»
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ха-ха-ха просто смешно ....можете пожизненно дать ....
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Ну ффе. Ща "Роскомпозор" забанит этот "Гугель", а кацапские юзвери, которые будут продолжат пользоваться богомерзким "Гуглом", станут еретиками-"гугельнотами".
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Мейєрбер. ОМОН побівайєт ГУГЄЛЬНОТОФФ

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«ОМОН, ПОБІВАЄТ ХАМОН».
Хамон, ОМОН, томати.
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С точки зрения зрадофилов виноват барыга и мародёр порошенко.
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«Тьми нізкіх Гуглєй мнє дороже,
Нас возвищающій яндЕкс !»

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нє сочтітє за плагіат, просто оформіл
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ща, Гундяй, предаст анафеме, богопротивный-сатанинский Гугль, предварительно забив в поисковике, а что такое анафема?
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гундяй пєрєдаст! я йєго знаю, он точно пєрєдаст
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Дебилы бл... Ну отключите его нахх...
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Ох, как пошлют Роскомнадзор Роскомнадзор вимагає від Google припинити рекламувати в YouTube "несанкціоновані масові заходи" - Цензор.НЕТ 7772 , а ведь точно пошлют.
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Ось ще знайшов на поеторії. Цей віршик свідчить, що гігл треба забанити, бо від нього кацапи випробовують екзистенційні борошна, ще й расєйський поцрєотизм втрачають:

я обожаю карты гугел
лозанна прага монреаль
но после них страшней и гаже
реаль
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Такого абсурда,дебилизма и трэша,олицетворением которых является кацапня, Мир еще не знал.
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"враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в России" - вот это насмешили, это как воспрепятствовать проведению концерта Кобзона, которого уже давно нет
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по мнению коцапов в ютубе такие со сводом законов парашки должны сидеть отсеивать ролики. наглости коцапам не занимать
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Этим дикарям вообще нужно отключить интернет.
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