 Роскомнадзор требует от Google прекратить рекламировать в YouTube "несанкционированные массовые мероприятия"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Претензии Роскомнадзора заключаются в том, что рекламные инструменты YouTube, якобы, позволяют "ряду структур, имеющих каналы на этой платформе, распространять информацию о мероприятиях, "направленных на срыв выборов федерального и регионального значения". В частности, речь идет о пуш-уведомлениях, которые, как утверждает Роскомнадзор, получают даже пользователи, которые не подписаны на каналы "данных структур".
Если Google не примет меры в связи с требованием Роскомнадзора, говорится далее в тексте, то "Российская Федерация будет расценивать это как вмешательство в суверенные дела государства, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в России".
За этим может последовать "адекватная реакция", предупреждает ведомство.
Напоминаем, с середины июля в Москве проходят акции протеста, участники которых требуют допустить независимых кандидатов на выборы в городскую думу. Полиция и Росгвардия жестко разгоняют демонстрантов. На двух акциях, прошедших 27 июля и 3 августа, задерживали не менее тысячи человек.
Из-за протестных выступлений возбуждено несколько уголовных дел: о воспрепятствовании деятельности московских избиркомов и "московское дело" о массовых беспорядках.
3 августа в Москве состоялись массовые акции протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу. Полиция массово задерживала их участников, журналистов и тех, кто случайно оказался в центре города. По данным СМИ,задержаниями руководил бывший полковник украинского "Беркута" Сергей Кусюк, который занимался разгоном протестов на киевском Майдане, а после революции сбежал в Россию и был взят на работу в российские правоохранительные органы.
Напомним, по подсчетам волонтерского проекта "Белый счетчик" на разрешенном властями митинге на проспекте Сахарова в Москве 10 августа приняли участие до 60 тыс. лиц. На акциях по всей России задержано 325 человек.
И загуглили зелюки, Как мюмзики в мове.
Или вы думаете что ваше вяличие кому то интересно?
О , это топчик в духе старухи Мизулиной и Ганьки Герман .
🤣
Ещё не перерезали?
«14:22, 11 августа 2019
Курбан-байрам собрал 240 тысяч человек в Москве.»
у Якого немає товаришів. Це мені велено, і я є першим з мусульман».
Аль-Анам 6:162-163
но врєдєн гугєль для мєня
Доречі, в россіі, недаром ввели в кінці багатьох слів твердий знак, влада намагалася викоренити у кацапів фінсько - мокшанський акцент
Отака от «замєна по тєксту» малята....
🤣
Другое дело -- Украина...? -- но, пока что в совковом фарватере, не утопнет...
...а надо бы сами выплывать! -- ...а не спасательные круги от всех требовать...
отрубайтесь от цивилизации - вы на Земле лишние.
аркадий ищет в гугыл картах
границу меж добром и злом
чтоб по своим координатам
понять на чьей он стороне
а то как ни атмосферное оружие США при наводнении в Сибири...а потом и пожарам почти там же, так божественное стечение обстоятельств (при тайном испытании и явном взрыве ядерной ракеты))) ) ...все завидуют рашке...все.!..
и поэтому срут в штаны гражданам и ссут в подъездах этой сверхдержавы
Хамон, ОМОН, томати.
Нас возвищающій яндЕкс !»
я обожаю карты гугел
лозанна прага монреаль
но после них страшней и гаже
реаль
https://www.facebook.com/slava.rabinovich.9/videos/2428698777191422/
https://www.youtube.com/watch?v=mzO_dPMn6H8&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/slava.rabinovich.9/videos/2428698777191422/
https://www.facebook.com/slava.rabinovich.9/videos/2428740347187265/
https://www.facebook.com/slava.rabinovich.9/videos/2428729820521651/
https://www.facebook.com/slava.rabinovich.9/videos/2428711607190139/