 В Днепре грузовик на пропустил на перекрестке скорую, пятеро пострадавших, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Авария произошла 10 августа около 18:50 на регулируемом перекрестке. Предварительно установлено, что водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz, который двигался на зеленый свет светофора, допустил столкновение с автомобилем скорой помощи, водитель которого пересекал перекресток на красный свет с включенными маячками и звуковой сигнализацией.
В результате ДТП пострадали 5 пассажиров скорой - четыре женщины и мужчина. Их доставили в городскую больницу.
По данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Там мізків взагалі нема. Там 73,22% вати.
Водителю грузовика - торба .
Там так сирена воет, что и мертвые могут подняться...
У нас низкая культура у водителей и в этом проблема.