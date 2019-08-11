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 В Днепре грузовик на пропустил на перекрестке скорую, пятеро пострадавших, - Нацполиция. ФОТО

В Днепре произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи и грузовика, в результате которого пострадали 5 человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Днепре грузовик на пропустил на перекрестке скорую, пятеро пострадавших, - Нацполиция 01

Авария произошла 10 августа около 18:50 на регулируемом перекрестке. Предварительно установлено, что водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz, который двигался на зеленый свет светофора, допустил столкновение с автомобилем скорой помощи, водитель которого пересекал перекресток на красный свет с включенными маячками и звуковой сигнализацией.

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В Днепре грузовик на пропустил на перекрестке скорую, пятеро пострадавших, - Нацполиция 02

В результате ДТП пострадали 5 пассажиров скорой - четыре женщины и мужчина. Их доставили в городскую больницу.

По данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

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Источник: https://censor.net.ua/n3142342
 
 
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свиношныри. начинайте подскуливать с завыванием что это все проклятые евробляхеры устроили.И то что растаможка машин в Украине это венец свыномыролюбного реформизма вашего хозяина.
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В тебе мізок на одну сторону перевісило. Ти хвора людина.
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Твій психіатр підтвердить цей діагноз.
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Он не мог перевесить , слишком мал .
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ну да. только почему то вам соевым свиношнырям ну очень не хочется вспоминать об этом мыролюбном реформизме свиновальца.
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Ви помиляєтесь.
Там мізків взагалі нема. Там 73,22% вати.
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Предварительно установлено, что водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz, который двигался на зеленый свет светофора, допустил столкновение с автомобилем скорой помощи, водитель которого пересекал перекресток на красный свет с включенными маячками и звуковой сигнализацией

Водителю грузовика - торба .
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Он глухой что-ли?
Там так сирена воет, что и мертвые могут подняться...
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дальнобійник...міг наганяти термін, заснув...
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не дально-... хлебовоз глухой или музон мощный...)
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Нужно пересматривать правила для скорых. При нынешнем трафике в больших городах иногда просто не реально заметить скорую с маяками и сиреной.
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Музыку потише не пытались сделать. Как можно не заметить и не услышать скорую ?
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Не надо чушь нести, не заметишь, так услышишь. А то есть такие "водилы", что даже на зебре не "замечают" пешеходов.
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Это всемирная практика. Есть мегаполисы с таким трафиком, что нам и не снилось.
У нас низкая культура у водителей и в этом проблема.
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Таких "водил" надо лишать прав, как можно не пропустить скорую со включиной сиреной и с мигалками???
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Таких аодил валом, именно поэтому в скорой всегда запасена пачка кефира
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