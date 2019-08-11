 В России полицейский написал заявление на активистку, сказавшую, что у него "нет совести"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское издание Znak.com, ссылаясь на правозащитника Динара Идрисова.
Заявление Борисенко поступило в 28 отдел полиции – он просит провести проверку в отношении активистки Марии Ивановой, которая во время задержания сказала силовику, что у него "совести нет". Борисенко посчитал это оскорблением.
По словам правозащитника, заявление силовика передадут в Следственный комитет, который начнет проверку по возбуждению уголовного дела по статье 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти").
Акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму прошла в Петербурге 10 августа. По подсчетам очевидцев, ее посетили до 500 человек, из них 80 были задержаны.
Напомним, по подсчетам волонтерского проекта "Белый счетчик" на разрешенном властями митинге на проспекте Сахарова в Москве в субботу приняли участие до 60 тыс. лиц. На акциях по всей России задержано 325 человек.
Со середины июля в Москве проходят акции протеста, участники которых требуют допустить независимых кандидатов на выборы в городскую думу. Полиция и Росгвардия жестко разгоняют демонстрантов. На двух акциях, прошедших 27 июля и 3 августа, задерживали не менее тысячи человек.
Из-за протестных выступлений возбуждено несколько уголовных дел: о воспрепятствовании деятельности московских избиркомов и "московское дело" о массовых беспорядках.
3 августа в Москве состоялись массовые акции протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу. Полиция массово задерживала их участников, журналистов и тех, кто случайно оказался в центре города. По данным СМИ,задержаниями руководил бывший полковник украинского "Беркута" Сергей Кусюк, который занимался разгоном протестов на киевском Майдане, а после революции сбежал в Россию и был взят на работу в российские правоохранительные органы. Такие же акции проходили 27 июля и планируются на каждую субботу.
Задержание девочки с персиками
у нас у всех квартиры были.
А как протест прикрыли людям -
так где мы жить отныне будем?
Владимир П***н, пожалей!
Пусти людей на Марши мира!
А мы дадим им п*здюлей,
а вы нам - новые квартиры.
Леонид Каганов.
не прогоняй меня мороз хочу еще ногами я побить ее на покрывале января...
У тебя душа, что у чуваша - на ней волки срать уехали.
...
Влучно немов стрілою з цибулі - на душі дійсно вовки кудись гидити поїхали, а де була совість, там хій виріс.
Жесть жестяная
Козел он натуральный
...ты, лахудра, хоть один тюбик зубной пасты, украинским волонтёрам передала?
Ты когда последний раз в Украине была?
...не уверен, шо ты всегда женщина -- иногда вас двое пышуть -- поэтому -- ...нах. тебя не посылаю -- чисто из Политеса...*) -- пшла вон!
В Украине была в октябре прошлого года, езжу каждый год-полгода.
А жлобье типа тебя, прикрывающее лозунгами, не жертвует обычно ни-фи-га. Патриот на словах.
Так шо пшёл сам, ватан, променявший гражданство.
Путинизм неизбежно придет к массовым репрессиям, максимальному лишению прав и свобод, к политическому и экономическому коллапсу и в конце-концов большой крови среди народов РФ.
Заміряти...
зробити експертну оцінку..
визначитись з одиницями вимірювання -люкси чи джоулі...
Яке може бути вибите око в мóцковського мєнта якщо мєдвєді як барани ходять через металеві рамки? Вони скоріше підіть на самогубство ніж нападуть на царьового мєнта.