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 За рубежом
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Все про:протест (4509) Россия (73587)

 В России полицейский написал заявление на активистку, сказавшую, что у него "нет совести"

Замначальника полиции Санкт-Петербурга по охране общественного порядка полковник Виктор Борисенко написал заявление с просьбой провести проверку в отношении активистки, которая сказала силовику, что у него "нет совести".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское издание Znak.com, ссылаясь на правозащитника Динара Идрисова.

Заявление Борисенко поступило в 28 отдел полиции – он просит провести проверку в отношении активистки Марии Ивановой, которая во время задержания сказала силовику, что у него "совести нет". Борисенко посчитал это оскорблением.

По словам правозащитника, заявление силовика передадут в Следственный комитет, который начнет проверку по возбуждению уголовного дела по статье 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти").

Акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму прошла в Петербурге 10 августа. По подсчетам очевидцев, ее посетили до 500 человек, из них 80 были задержаны.

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Напомним, по подсчетам волонтерского проекта "Белый счетчик" на разрешенном властями митинге на проспекте Сахарова в Москве в субботу приняли участие до 60 тыс. лиц. На акциях по всей России задержано 325 человек.

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Со середины июля в Москве проходят акции протеста, участники которых требуют допустить независимых кандидатов на выборы в городскую думу. Полиция и Росгвардия жестко разгоняют демонстрантов. На двух акциях, прошедших 27 июля и 3 августа, задерживали не менее тысячи человек.

Из-за протестных выступлений возбуждено несколько уголовных дел: о воспрепятствовании деятельности московских избиркомов и "московское дело" о массовых беспорядках.

3 августа в Москве состоялись массовые акции протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу. Полиция массово задерживала их участников, журналистов и тех, кто случайно оказался в центре города. По данным СМИ,задержаниями руководил бывший полковник украинского "Беркута" Сергей Кусюк, который занимался разгоном протестов на киевском Майдане, а после революции сбежал в Россию и был взят на работу в российские правоохранительные органы. Такие же акции проходили 27 июля и планируются на каждую субботу.

Источник: https://censor.net.ua/n3142340
 
 
 Топ комментарии
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Была Московия, а стала Россия с большой претензией на Русь. ...
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ДА У НЕГО МОЗГОВ НЕТ ДЕБИЛ МУСАРНЯ ДА ЕЩЕ КАЦАПТОИДНО ХУ..ЛОВСКОГО ЗАМЕСА... "одуховторенно духовные" слуги ДЬявола...
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Чем они болеют ? Их надо изолировать .
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задержание девочки - либералки с санкционними персиками
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хм.. и просит суд обьяснить ему что это такое "нет совести" !!! .. кацапо-бестолочи В России полицейский написал заявление на активистку, сказавшую, что у него "нет совести" - Цензор.НЕТ 9745
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Мусор и совесть понятия взаимоисключающие.
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захват звєрскій - за чєлюсть - клійєнт полностью паралізован
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Нет совести, это когда калечишь протестующих на инвалидность за подачку квартиру от власти, так как просто на нее заработать в нищей стране мало кто может.
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Они также обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву, главе Нацгвардии Виктору Золотову и главе МВД Владимиру Колокольцеву. Пенсионеры напомнили, что выполняли «служебно-боевые задачи» на Манежной и Болотной площадях, но не уточнили, имели ли в виду оппозиционные митинги или другие мероприятия. Сотрудники ОМОНа разогнали «Марш миллионов» на Болотной площади: пострадали десятки человек, более 400 демонстрантов были задержаны.
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Зебилята, скоро и у вас будет тоже, портняга уже расставил сваи сети
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Пока людей дубинкой били -
у нас у всех квартиры были.
А как протест прикрыли людям -
так где мы жить отныне будем?
Владимир П***н, пожалей!
Пусти людей на Марши мира!
А мы дадим им п*здюлей,
а вы нам - новые квартиры.

Леонид Каганов.
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Даже за "менты-козлы" ни одного уголовного дела не было. Хотя, за правду преследовать нельзя
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- на белом-белом покрывале января любимой девушке дубинкой навалял...

не прогоняй меня мороз хочу еще ногами я побить ее на покрывале января... У Росії поліцейський написав заяву на активістку, яка сказала, що у нього "немає совісті" - Цензор.НЕТ 466
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Нейромережа нещодавно згенерила прислів'я, що можна застосувати до кацапів взагалі:
У тебя душа, что у чуваша - на ней волки срать уехали.
...
Влучно немов стрілою з цибулі - на душі дійсно вовки кудись гидити поїхали, а де була совість, там хій виріс.

В России полицейский написал заявление на активистку, сказавшую, что у него "нет совести" - Цензор.НЕТ 3228
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Або кулею з бойового стовбура (хоч там криве дмухало, лише три набої в крамниці, а прицільної комашки взагалі ні - ось такі борошна).
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А шо дальше, будут наказывать за то, шо не так посмотрела и не так подумала

Жесть жестяная
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может у него действительно нет совести,чести,а есть полномочия и власть...и все мешают ему жить
Козел он натуральный
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Лялька, но вот шо ты тут расперделась -- жидовка контингентная? ...и всё тебе не так!
...ты, лахудра, хоть один тюбик зубной пасты, украинским волонтёрам передала?
Ты когда последний раз в Украине была?
...не уверен, шо ты всегда женщина -- иногда вас двое пышуть -- поэтому -- ...нах. тебя не посылаю -- чисто из Политеса...*) -- пшла вон!
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В отличие от тебя я украинка, никогда не меняла гражданство на немецкое. Помогаю давно, у меня даже есть грамоты от Народного тыла. Официально зарегистрировали свой фонд в Германии и помогаем с первых дней войны.
В Украине была в октябре прошлого года, езжу каждый год-полгода.

А жлобье типа тебя, прикрывающее лозунгами, не жертвует обычно ни-фи-га. Патриот на словах.
Так шо пшёл сам, ватан, променявший гражданство.
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...базар-вокзал... ..а фоточку, в неглиже? *)
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и опять же, тема сисег в Лялькином посте не раскрыта..
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Там у неї повна брехня, бо така взимку сніга не дасть.
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Якось ты дурненько себя почиваешь роза
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Тут нечему удивляться - да, за "не так посмотрел"
Путинизм неизбежно придет к массовым репрессиям, максимальному лишению прав и свобод, к политическому и экономическому коллапсу и в конце-концов большой крови среди народов РФ.
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А це традиційне кацапське прислів'я про совість:

У Росії поліцейський написав заяву на активістку, яка сказала, що у нього "немає совісті" - Цензор.НЕТ 8965
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А нотариально заверенную копию справки о наличии совести к этому заявлению приложил?
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а как количественно ваще определить наличие совести у мусора?
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Главное к такому заявлению, чтобы подтверждающий документ был - тогда у него определённо входящий номер полагается: больше бумаги - чище ду...ша!
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тут токо вскрытием- хай муссорок готовится...)))
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Это хорошо , что у них нет совести . Вата это заслужила , вся вата .
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лишить её родительских прав ( если дети есть ) и на зону на десять лет, распоясались понимаешь , либерасты проклятые или как корреспондентку повесткой в армию испугать
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Её осудят по статье за разглашение гостайны?
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Постановление суда: "Совести и мозгов-таки нет !"
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Мне как то по боку , шо там у винторогих . Главное шо б не лезли со своей " дружбой ! "
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Цензор.нет глупо называть новостным порталом. Очень убогая лента, со строго ограниченной повесткой. Это скорее термин на букву "П", на которое Бутусов очень обижается.
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Суд завжди послуговується фактами.. зокрема для спростування факту ,що немає совісті ,суду цю совість поліцейському прийдеться якось пред"явити..


Заміряти...
зробити експертну оцінку..

визначитись з одиницями вимірювання -люкси чи джоулі...
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Бред. Значит совести именно и нет. Иначе не писал бы заявление.
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Совесть мусоров - с честью судей водка жрут-земля валяются)
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А от цікаво - як конкретно буде доведений чи заперечений факт присутності чи відсутності совісті в поліцая ? Це ж не його статевий орган, що він сам дістав з труссєлєй і показав всім зацікавлним персонам. Тут матерія інша - філософська...
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Что то много Рашки нам стали показывать. А чтотамукацапов меня мало интересует. Век бы их не видеть и не слышать за высокой стеной. А что в Украине творится?
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Хай покажет документ что у него есть совесть. Нет документа, нет совести.
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не гоже кокшанским смердам на опричников ******** напраслину возводить. А холопку эту в кандалы и на сайберию по этаму отправить.
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Всі звернули увагу на прізвище палковніка? У Росії поліцейський написав заяву на активістку, яка сказала, що у нього "немає совісті" - Цензор.НЕТ 6775 Перевертні - кращі служаки режиму! У Росії поліцейський написав заяву на активістку, яка сказала, що у нього "немає совісті" - Цензор.НЕТ 5549
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По мере впадания Путина в старческий маразм, построенная им в РФ тоталитарная диктатура будет скатываться к абсурдно-уродливым проявлениям.
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Ми стаємо подібними кацапам за тоталітарним мисленням.
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А цей поліцейський може усім продемонструвати свою совість🧐?
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...ага, как только ширинку расстегнет... У Росії поліцейський написав заяву на активістку, яка сказала, що у нього "немає совісті" - Цензор.НЕТ 75
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Совесть вещь социальная и очень сильно зависит от среды обитания. Пример: Приходит домой сын вора. Папа спрашивает "ты сегодня украл что нибудь?". Сын отвечает "нет". Папа ему говорит "совести у тебя нет, сынок, ты оставил семью без пропитания". Совесть российского полицейского не далека от этого примера.
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Або де совість у тих, хто говорив про зменшення АП, а зробив ОП і збільшив їм зарплату🙄
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Помню, в тот день, когда сгорел Дом профсоюзов на Майдане, был стрим на Эспресо..Под сцену Майдана, в медпукт, принесли полумертвого беркутовца, медики сняли с него шлем и все увидели в кровавом месиве, что у него полностю выбит глаз. Зрелище не для слабонервных было! Так что московские менты пусть расслабяться, и не будят "русского медведя", который пока спит и мирно сосет свою лапу..А то, если разбудят, то стримы по ТВ еще похлеще наших будут!
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рашко- медвідь це казка для рашко- болотян.
Яке може бути вибите око в мóцковського мєнта якщо мєдвєді як барани ходять через металеві рамки? Вони скоріше підіть на самогубство ніж нападуть на царьового мєнта.
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Українців цікаво лише, щоб вони відчепилися.
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"А у мента, может, душа нежная... как цветок..." У Росії поліцейський написав заяву на активістку, яка сказала, що у нього "немає совісті" - Цензор.НЕТ 4196
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"- его совесть ищут? как найдут, на кол обоих!"
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Кровавая гебня. Вместо того чтобы по доброму, от всей души ударить дубинкой написал заявление. Доколе будем терпеть эти издевательства?
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На представителя власти холопы оскорбляют,это вам не майдан где вы бы суки мусорские грелись от огня коктейлями молотова,в мордоре у вас тепличные условия для мусоров,вата боится рыпнутся,а тут голос подали,можете молотить вату она беспомощная только орать пазооор пазооор это уж точно не париж нет и намека на яйца
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Девочка какая-то, а не полицейский. Вместо того, чтоб взять дубинку, да промеж глаз, как учили.
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