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 Facebook удаляет публикации об "Азове" на странице-хронике "Битва за Украину", она рискует быть удаленной

На Фейсбуке снова удаляются публикации о батальоне (полке) "Азов", и страница "Битва за Украину" рискует быть удаленной.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила координатор страницы Мария Москалева.

По ее словам, на Фейсбуке снова удаляются публикации о батальоне (полке) "Азов", и страница "Битва за Украину" рискует быть удаленной.

"Повторяется ситуация, которая уже была месяц назад. Тогда на странице "Книга Памяти", посвященной погибшим бойцам, начали массово удалять публикации о погибших бойцах батальона (полка) "Азов", после чего забанили аккаунты администраторов и удалили саму страницу.

После публикаций об этом в СМИ страницу "Книга Памяти" и аккаунты администраторов восстановили, но на деятельности остального Фейсбука это не сказалось, и страница "Битва за Украину" продолжает считаться нарушителем.

Сегодня Фейсбук удалил нашу публикацию о батальоне "Азов", хотя в ней не содержалось символики батальона, которая может быть воспринята неоднозначно (например, попадать под категорию нацистской), и прислал сообщение, что страница может быть удалена.

"Битва за Украину" полагает, что эта проблема требует системного решения, и пока она не решена, историки, пишущие о 2014 годе, продолжают быть под угрозой", - сообщила Москалева.

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На странице "Битва за Украину" сообщается, что на ней создается историческая хроника борьбы за свободу, единство и будущее Украины, которая велась под руководством Днепропетровской ОГА со 2 марта 2014 по 25 марта 2015 г. Администраторы призывают всех участников событий делиться воспоминаниями.

Источник: https://censor.net.ua/n3142336
 
 
 Топ комментарии
 
ФБ вместе Цукербергом - фсбшная помойка !!! Удаляйтесь с фб пока не поздно ...
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та і пішов він нах... фейсбук цей...
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і шо тєпєрь буддістам дєлать???
Facebook удаляет публикации об "Азове" на странице-хронике "Битва за Украину", она рискует быть удаленной - Цензор.НЕТ 8219
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Накуй тот фб, тем более он переполнен рошенокремлевской ботвой
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