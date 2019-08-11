 Накануне матча с украинской командой на домашнем стадионе голландского AZ обвалилась часть крыши. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

Пострадавших нет, но пока не ясно сможет ли команда провести ответный поединок квалификации Лиги Европы против "Мариуполя" на домашней арене,

"На стадионе не будут проводиться матчи, если ситуация небезопасна. Как только станет ясно, где пройдут наши следующие домашние матчи, то мы сразу же сообщим об этом", - сказал генеральный директор АЗ Роберт Энхоорн.

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Напоминаем, матч между "АЗ" и "Мариуполем" должен состояться в четверг, 15 августа. Первая игра проходила в Одессе, команды сыграли вничью 0:0.