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 Накануне матча с украинской командой на домашнем стадионе голландского AZ обвалилась часть крыши. ФОТО

На домашнем стадионе голландского клуба AZ Алкмаар обвалилась часть крыши.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

Накануне матча с украинской командой на домашнем стадионе голландского AZ обвалилась часть крыши 01

Пострадавших нет, но пока не ясно сможет ли команда провести ответный поединок квалификации Лиги Европы против "Мариуполя" на домашней арене,

"На стадионе не будут проводиться матчи, если ситуация небезопасна. Как только станет ясно, где пройдут наши следующие домашние матчи, то мы сразу же сообщим об этом", - сказал генеральный директор АЗ Роберт Энхоорн.

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Напоминаем, матч между "АЗ" и "Мариуполем" должен состояться в четверг, 15 августа. Первая игра проходила в Одессе, команды сыграли вничью 0:0.

Источник: https://censor.net.ua/n3142335
 
 
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Бывает. Главное что не на матче и ни кто не пострадал. А если бы во время матча - какой подарок для сливного бачка был бы - и правосеки, и укранацисты и т.д Но облом

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Рукожопы голландские. Идите тюльпаны сажайте.
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