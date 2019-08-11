 Юнкер предупредил Джонсона: Brexit без соглашения с Евросоюзом будет иметь пагубные последствия

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112", об этом экс-президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил в интервью Tiroler Tageszeitung, обращаясь к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.

"Brexit без заключения соглашения с Евросоюзом навредит Британии больше, чем остальной части Европы, независимо от того, насколько правительство премьер-министра Бориса Джонсона пытается доказать обратное", - заявил Юнкер региональной газете в австрийской провинции Тироль, где он регулярно проводит свой летний отпуск.

Британия настаивает на том, чтобы Европейский Союз внес поправки в условия британского соглашения о выходе из европейского сообщества. Британские власти считают, что Брюссель должен будет взять на себя ответственность за Brexit без соглашения, если он не пойдет на компромисс.

"Если речь идет о жестком Brexit, в этом никто не заинтересован, но британцы будут большими неудачниками. Они ведут себя так, как будто это не так, но это так", - сказал Юнкер.

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При этом он добавил, что Брюссель полностью готов к реализации сценария с "жестким" Brexit.

Европейский союз заявил, что соглашение о выходе Британии из ЕС, согласованное главой предыдущего британского правительства Терезой Мэй, не будет вновь пересматриваться.

Джонсон желает, чтобы ключевой элемент этой сделки, так называемый ирландский "бэкстоп", был отменен.

Соглашение о поддержке, согласованное между Брюсселем и правительством Мэй, направлено на то, чтобы сохранить открытую границу между Республикой Ирландия и управляемой британцами Северной Ирландией. Этот "бэкстоп" эффективно удержал бы Северную Ирландию на едином рынке ЕС, если бы не было достигнуто альтернативного соглашения.

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Напомним, что согласно договоренности между Лондоном и Брюсселем, выход Британии из ЕС должен состояться до 31 октября.

Премьер Британии Джонсон одной из своих приоритетных задач считает осуществление Brexit до установленного срока "любой ценой" - либо с соглашением с Брюсселем, либо без него.