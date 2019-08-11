 В Полтаве патрульным попался пьяный водитель с 16-кратным превышением уровня алкоголя в крови. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Полтавской области.
Вчера, около 13 часов, на планшет полтавских патрульных пришел вызов о дорожно-транспортном происшествии. Водитель автомобиля ВАЗ 2105 не предоставил преимущества автомобилю Daewoo Lanos, в результате чего произошло столкновение.
Поскольку повреждения автомобилей почти отсутствовали, водитель автомобиля Daewoo Lanos уже собирался уехать с места происшествия, но заметил, что от другого водителя сильно пахнет алкоголем. Он вызвал патрульных и не давал возможности водителю ВАЗа покинуть место происшествия до приезда полиции.
Инспекторы, прибывшие на вызов, провели освидетельствование на состояние опьянения с помощью прибора Drager. Результат поразил всех присутствующих, содержание алкоголя в крови мужчины составил 3,17 промилле алкоголя, что почти в 16 раз превышает допустимую норму.
Патрульные составили на нетрезвого водителя протокол по ч.1 ст.130 КУоАП (Управление в состоянии опьянения) и вынесли постановление по ч.1 ст.126 КУоАП (Управление лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством). Мужчину также ожидает суд по факту нетрезвого управления транспортным средством.
Сразу видно, мужичок привыкший к этому делу...
А тут, каких-то 3,17
Краще б взяли "слугу урода" на руки і додому його віднесли б обережно, а не ганьбу б йому тут робили перед "порохоботами" (с)
Після h забрати 1 одиничку бо не вставляється в коменти.
из кабака шатаясь вываливается в дым пьяный мужик, перецыпается через порожек...
и чтоб он не упал, его подхватывает местная шалава...
- ты шо, ***... отвали...я женат!
- та на хер ты мне надо...я чтоб ты не разбил рожу тебя придержала..
- да? ну тогда помоги залезть в оту тачку..
- как ты поедешь, идиот... ты ж на ногах не стоишь???
- от дура... а как же я пойду???...если на ногах не стою???