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 В Полтаве патрульным попался пьяный водитель с 16-кратным превышением уровня алкоголя в крови. ФОТО

В Полтаве патрульные обнаружили нетрезвого водителя, содержание алкоголя в крови которого почти в 16 раз превысило допустимую норму.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Полтавской области.

В Полтаве патрульным попался пьяный водитель с 16-кратным превышением уровня алкоголя в крови 01

Вчера, около 13 часов, на планшет полтавских патрульных пришел вызов о дорожно-транспортном происшествии. Водитель автомобиля ВАЗ 2105 не предоставил преимущества автомобилю Daewoo Lanos, в результате чего произошло столкновение.

Поскольку повреждения автомобилей почти отсутствовали, водитель автомобиля Daewoo Lanos уже собирался уехать с места происшествия, но заметил, что от другого водителя сильно пахнет алкоголем. Он вызвал патрульных и не давал возможности водителю ВАЗа покинуть место происшествия до приезда полиции.

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Инспекторы, прибывшие на вызов, провели освидетельствование на состояние опьянения с помощью прибора Drager. Результат поразил всех присутствующих, содержание алкоголя в крови мужчины составил 3,17 промилле алкоголя, что почти в 16 раз превышает допустимую норму.

В Полтаве патрульным попался пьяный водитель с 16-кратным превышением уровня алкоголя в крови 02

Патрульные составили на нетрезвого водителя протокол по ч.1 ст.130 КУоАП (Управление в состоянии опьянения) и вынесли постановление по ч.1 ст.126 КУоАП (Управление лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством).  Мужчину также ожидает суд по факту нетрезвого управления транспортным средством.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142333
 
 
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Добили б його щоб не мучився............. та не накоїв бува чого-небудь........
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хоспади , как вы только лакаете ту дрянь , шо продают в магазинах ? Я б с удовольствием выпил стаканчик пиво , а может и два , но пиво из магазинов не киснет , хотя должно , и хранится по 6 месяцев , а должно кажись не более трех суток в холодильнике . Там чем же вас травят , граждане , а - ааа В Полтаве патрульным попался пьяный водитель с 16-кратным превышением уровня алкоголя в крови - Цензор.НЕТ 8753
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пастеризация и чистота производства делают чудеса. скисание происходит из-за бактерий - чем их больше тем быстрее
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\\\\\\\\В Литве родилась девочка с 4 промилле алкоголя в крови\\\\\\\\\
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Он у них всегда одно и то же показывает. У Полтаві патрульним попався п'яний водій із 16-кратним перевищенням рівня алкоголю в крові - Цензор.НЕТ 2798
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В одно рыло, и не просто в пластилин, а еще и ехать за рулем умудрился.
Сразу видно, мужичок привыкший к этому делу...
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Іроди поліцейські. Не чіпайте "слугу урода "! Ну, випив "слуга" трішки на радостях , що з Трускавця повернувся "академіком". Так не за свої ж п'є , а за "народні" за народ.
Краще б взяли "слугу урода" на руки і додому його віднесли б обережно, а не ганьбу б йому тут робили перед "порохоботами" (с)
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А у нас патрульні ,подруг з кафешок розвозять по домах і дивляться де б бабла збити побільше.
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h1ttps://www.youtube.com/watch?v=C8LzfQErqjc
Після h забрати 1 одиничку бо не вставляється в коменти.
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Як що перевищення 16 кратне то чому вже 0,18 проміля для ДПСників являетьсв опянінням?
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***
из кабака шатаясь вываливается в дым пьяный мужик, перецыпается через порожек...
и чтоб он не упал, его подхватывает местная шалава...
- ты шо, ***... отвали...я женат!
- та на хер ты мне надо...я чтоб ты не разбил рожу тебя придержала..
- да? ну тогда помоги залезть в оту тачку..
- как ты поедешь, идиот... ты ж на ногах не стоишь???
- от дура... а как же я пойду???...если на ногах не стою???
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И домой водила тазика поехал своим ходом У Полтаві патрульним попався п'яний водій із 16-кратним перевищенням рівня алкоголю в крові - Цензор.НЕТ 2343
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А сколько не попалось ? Я уже скучаю по ментам в кустах рано утром . С 2014-го ни разу не остановили . Это плохо .
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Так воно герой, бо не зразу і помітили, що воно крякнуло добренно!!!
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