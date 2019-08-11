 Второй раз за неделю горел склад боеприпасов в российском Ачинске, 17 пострадавших

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на начальника регионального управления МЧС РФ Игоря Лисина.

"Горение ликвидировано, сейчас проводятся работы - убеждаются в полной безопасности", - заявил журналистам Лисин.

В результате повторных взрывов пострадали 17 человек, сообщает Meduza со ссылкой на данные Министерства здравоохранения России.

Второй пожар, спровоцировавший детонацию боеприпасов, вспыхнул на складах вблизи красноярской деревни Каменка в пятницу, 9 августа. По официальной версии, его причиной стало попадание молнии, в этот момент на арсенале велись работы по разминированию после первого пожара.

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Напоминаем, 5 августа на территории одного из складов воинской части рядом с деревней Каменка загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, потом последовали взрывы. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 15 км от места ЧП, были эвакуированы или выехали самостоятельно более 16 тыс. человек. В результате ЧП, по последним данным, один человек погиб, за медпомощью обратились 13 человек.

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