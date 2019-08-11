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Все про:боеприпасы (1256) пожар (3608) Россия (73587)

 Второй раз за неделю горел склад боеприпасов в российском Ачинске, 17 пострадавших

В Красноярском крае Российской Федерации второй раз за неделю горел склад боеприпасов под Ачинском, к утру воскресенья, 11 августа, пожар ликвидировали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на начальника регионального управления МЧС РФ Игоря Лисина.

"Горение ликвидировано, сейчас проводятся работы - убеждаются в полной безопасности", - заявил журналистам Лисин.

В результате повторных взрывов пострадали 17 человек, сообщает Meduza со ссылкой на данные Министерства здравоохранения России.

Второй пожар, спровоцировавший детонацию боеприпасов, вспыхнул на складах вблизи красноярской деревни Каменка в пятницу, 9 августа. По официальной версии, его причиной стало попадание молнии, в этот момент на арсенале велись работы по разминированию после первого пожара.

Смотрите: В Ачинск никого не впускают, кроме машин реанимации, - последствия взрывов складов в РФ. ВИДЕО

Напоминаем, 5 августа на территории одного из складов воинской части рядом с деревней Каменка загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, потом последовали взрывы. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 15 км от места ЧП, были эвакуированы или выехали самостоятельно более 16 тыс. человек. В результате ЧП, по последним данным, один человек погиб, за медпомощью обратились 13 человек.

Также смотрите: Из-за взрывов складов в Ачинске (РФ) эвакуировано 6 тысяч человек, пропали без вести четверо солдат, на территории района введено чрезвычайное положение. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3142327
 
   
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Гори, гори ясно і щоб не погасло! (с)
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Йа йааа, ганс рихьтихь, дас ист гут! Их бин им глюк!
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Рашку боятСССя из-за ядерного оружия. Даже Трамп обоСССралСССя щемить Путина Вдруге за тиждень горів склад боєприпасів у російському Ачинську, 17 постраждалих - Цензор.НЕТ 3408
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Кипит наш разум возмущённый. И в смертный бой вести готов. Весь мир насилья мы разрушим. До основанья, а затем Второй раз за неделю горел склад боеприпасов в российском Ачинске, 17 пострадавших - Цензор.НЕТ 7993
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Да нехай вся московія згорить нахер синім полум"ям!
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Походу, запоребриковые решили начать с себя
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шо там вата різних сортів казала про вибухи на українських складах? ховають сліди розкрадань і продажу зброї?
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А думаешь нет? Или у кацапов виновата украинская диверсия / лось?
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рибу браконєри глушать, а не блискавка
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Так и хочется сказать: можем же, когда захотим.....
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будете ржать...но возгорание может наступить от брошенной стеклянной бутылки (линза получается)...а их там много )))))
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Та вже би згоріло на Козлоляндії все до останньої тріски та і по всьому. А то бавляться козлорожі, бавляться як ніби іншої причини їм набухатися немає . То тайгу підпалять, то склад, то ядерну ракету підірвуть, то в море як не гівно чи мазуту вилляють так радіацією засруть ... Животниє, млять.
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Чай, спинджак ктой-то гладил да вутятюг из лепистрической резетки высключить запамятовал - знамо дело, то-то оно и загорелося, в дяревнях кажинный день ента оказия бываеть...
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ни фига сябе! така тама ешшо есть лепесдричество? ааа !!! ну да.. ну да...зомбояшшик то как глядеть? )))) чё там у хохлов то деется? - как узнаш ?
а вот ужо утюк... так то хрень бесполезна... ватник чё ль има гладить))))

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Вискочило:

оксано мля сказав григорій
мля ну ти що ващє тю-тю
об москаля зламала новий
вутюг
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***
олег идет домой с рыбалки
ведро ****** наловив
улов показывает гордо
****** говорит жена
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рыбалка удалась на славу
ведь вместо снасти и мормышк
мы взяли настю и ещё двух
малышк
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***
- слыш... я вчера своего чуть не прибила..
- а че так?
- та хотела ему сделать подарок, прикупила - блесны, воблеры, вертлюжки...
- ну? не понравились?
- не-а! оно, гадина, выпучило бельма и говорит - а чё это такое???
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Второй раз за неделю горел склад боеприпасов в российском Ачинске, 17 пострадавших - Цензор.НЕТ 5948
Ракета ядерная взорвалась давече, руки ноги чуваков нашли за пол километра от взрыва. а я и думаю, чьо так близко? Видать над мощностью ракеты еще поработать надо...
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Підтримую такі чудові процеси в у кацапстані. Але хочу більше.Всього найгіршого, кацапи. Щиро ваш, класичний бАндерівець.
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Бог пуская молнию приговаривал-Это вам за Крым, это вам за Донбасс.
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Вообще-то это было ТЯО (белый "обруч" - волна ионизации воздуха)
(см. 2:04 - 2:09)

https://www.youtube.com/watch?v=0FdeZfpoxbs
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Славно Порох в отпуск слетал ,может и Пастора прихватил,они же уже не при делах-теперь можно разгуляться((((
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Быват и такое, снаряды от молнии детонируют, ядрёные ракеты от грома взрываются...
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Всякое бывает. И на "Е" бывает, и на "Ё" бывает. Даже на "Я" бывает. Вдруге за тиждень горів склад боєприпасів у російському Ачинську, 17 постраждалих - Цензор.НЕТ 987
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Зорян и Шкиряк продолжают резвиться на просторах запоребья
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За офіційною версією, причиною стало влучання блискавки.
Зорян, Шкіряк та інші члени екіпажу "Блискавки" нагороджені Золотими Зірками Героя України.
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... Второй раз за неделю горел...
Эх раз, ещё раз,
Ещё много-много раз...
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😂😂😂😂😂😂😂👎🏿👎🏿👎🏿👎🏿👎🏿👎🏿👎🏿🐑🐑🐑🐑🐑🐑☦️☦️☦️
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Горит китайское национальное достояние....
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