 Второй раз за неделю горел склад боеприпасов в российском Ачинске, 17 пострадавших

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на начальника регионального управления МЧС РФ Игоря Лисина.
"Горение ликвидировано, сейчас проводятся работы - убеждаются в полной безопасности", - заявил журналистам Лисин.
В результате повторных взрывов пострадали 17 человек, сообщает Meduza со ссылкой на данные Министерства здравоохранения России.
Второй пожар, спровоцировавший детонацию боеприпасов, вспыхнул на складах вблизи красноярской деревни Каменка в пятницу, 9 августа. По официальной версии, его причиной стало попадание молнии, в этот момент на арсенале велись работы по разминированию после первого пожара.
Напоминаем, 5 августа на территории одного из складов воинской части рядом с деревней Каменка загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, потом последовали взрывы. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 15 км от места ЧП, были эвакуированы или выехали самостоятельно более 16 тыс. человек. В результате ЧП, по последним данным, один человек погиб, за медпомощью обратились 13 человек.
и чего ж это он горел ? )))
а вот ужо утюк... так то хрень бесполезна... ватник чё ль има гладить))))
оксано мля сказав григорій
мля ну ти що ващє тю-тю
об москаля зламала новий
вутюг
олег идет домой с рыбалки
ведро ****** наловив
улов показывает гордо
****** говорит жена
ведь вместо снасти и мормышк
мы взяли настю и ещё двух
малышк
- слыш... я вчера своего чуть не прибила..
- а че так?
- та хотела ему сделать подарок, прикупила - блесны, воблеры, вертлюжки...
- ну? не понравились?
- не-а! оно, гадина, выпучило бельма и говорит - а чё это такое???
Ракета ядерная взорвалась давече, руки ноги чуваков нашли за пол километра от взрыва. а я и думаю, чьо так близко? Видать над мощностью ракеты еще поработать надо...
(см. 2:04 - 2:09)
https://www.youtube.com/watch?v=0FdeZfpoxbs
Зорян, Шкіряк та інші члени екіпажу "Блискавки" нагороджені Золотими Зірками Героя України.
Эх раз, ещё раз,
Ещё много-много раз...