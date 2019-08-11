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Все про:загрязнение (119) экология (1161) Госводагентство (5) вода (290)

 Госводагентство назвало ТОП-10 предприятий-загрязнителей воды в Украине

Госводагентство назвало основные предприятия-загрязнители воды в Украине за 2018 год.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства водных ресурсов Украины.

Возглавили антирейтинг загрязнителей ПрАО "АК "Киевводоканал", ПрАО "Меткомбинат "Азовсталь", ОАО "Днепровский меткомбинат" (г. Каменское), ОАО "Запорожсталь", КП "Днипроводоканал", ООО ПКФ "НАЙС" (г. Днепр), ГМКП "Львовводоканал", ГКП "Николаевводоканал", филиал ПРУВОКС ПАО "ДТЭК Павлоградуголь", КП "Черниговводоканал".

Общее количество предприятий, которые сбрасывают загрязненные сточные воды - 539, общий объем сброса загрязненных оборотных (сточных) вод - 952 млн куб. м (из них 918,6 млн куб. м сбрасывают предприятия, вошедшие в рейтинг).

Смотрите: В приграничной с Украиной Брянщине загрязняют местные реки, которые впадают в Десну, - эколог. ВИДЕО+ФОТО

Почти две трети предприятий, вошедших в антирейтинг "ТОП-100" расположены на территории 5 областей: Днепропетровская - 24; Донецкая - 19; Львовская - 7, Харьковская - 7, Луганская - 6.

Больше всего предприятий-загрязнителей относятся к коммунальной отрасли - 74, промышленности - 18 (из них самые большие - это предприятия черной металлургии - 6).

"В перечень загрязнителей вошли предприятия, которые сбрасывают в природные водные объекты обратные (сточные) воды без очистки или после очистных сооружений и качество которых не соответствует установленным в разрешениях на специальное водопользование предельно допустимых сбросов", - отмечается в сообщении.

Также смотрите: Массовый мор рыбы в реке Каменка под Кривым Рогом: местные жители бьют тревогу. ФОТОрепортаж

Данные по сбросу загрязненных сточных вод передаются для соответствующего реагирования Госэкоинспекции и Минприроды.

Источник: https://censor.net.ua/n3142326
 
 
 Топ комментарии
 
Ахмет засерает Украину во всех смыслах
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Чудово! Міськводоканали, які виставляють космічні суми штрафів підприємствам за перевищення забрудників в стоках, самі є найбільшими забрудниками...
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а ты был кривом роге?
простоя я там вырос на соцгороде
кривой рог КРАСНОГО цвета. из-за красной пыли(Fe2O3). но источник этой пыли не КМЗ а совсем другие - гоки шахты и карьеры... это про пыль в воздухе.
а главный источник вони - коксохим... но никак не чугуно и сталевары
так что молчи в тряпочку зебильчик...
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Чудово! Міськводоканали, які виставляють космічні суми штрафів підприємствам за перевищення забрудників в стоках, самі є найбільшими забрудниками...
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Ахмет засерает Украину во всех смыслах
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но там нет криворожстали, а так пыхтели про экоцид... обычный казенный рэкет?
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ТИПИЧНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ "СЫВОЧОЛЫХ", КРИВОРОЖСТАЛЬ ЗАГРЯЗНЯЕТ ВОЗДУХ, ДРУГИЕ ЗАГРЯЗНЯЮТ И ВОДУ И ВОЗДУХ
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а ты был кривом роге?
простоя я там вырос на соцгороде
кривой рог КРАСНОГО цвета. из-за красной пыли(Fe2O3). но источник этой пыли не КМЗ а совсем другие - гоки шахты и карьеры... это про пыль в воздухе.
а главный источник вони - коксохим... но никак не чугуно и сталевары
так что молчи в тряпочку зебильчик...
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Я туда попал в девяностых в конце зимы, во время оттепели. Техасская резня бензопилой отдыхает Держводагентство назвало десятку підприємств-забрудників води в Україні - Цензор.НЕТ 1157
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ТО ЕСТЬ, КРИВОРОЖСТАЛЬ БАБОЧЕК ПРОДУЦИРУЕТ С ЧИСТЕЙШИМ ВОЗДУХОМ И НИ КАПЛИ НЕ ЗАГРЯЗНЯЕТ ГОРОД?
НУ СКОЛЬКО ТЕБЕ МИТТАЛ ЗАБАШЛЯЛ? ЧИ ТЫ С МЭРИИ ПОДВАНИВАЕШЬ?
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Ст. 441 ККУ ? Баканов ,расбєрісь с етімі чєртямі !!!
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Вот на фига этот рейтинг? Лучше скажите на сколько вы ослы, работающие за казенные деньги , оштрафовали этих делаваров и сколько получили этих штрафов
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шо Київводоканалом), там Японці) гроші давали на реконструкцію Бортницької аерації),
і шо все одно забруднюють, чи гроші розпиляли, там як з київськими дорогами - повний пісець?!
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Этим летом соблазнились, поехали отдыхать в пос.Сходницей под Трускавцом (привет Зе!-команде). Построены десятки новых пансионатов, а в самом поселке нет (!) и не предвидится (!!!) канализации. Как поступают местные и владельцы пансионатов (есть среди них и 4*!), днем собирают нечистоты в емкости под землей, а ночью, под покровом темноты сбрасывают в местную речушку. Вонь над курортным (!) поселком стоит неимоверная, вода все уносит по течению. И так - много лет! Знают все - от местных до киевских князей, отгрохавших там свои хатынки. Но... ничего не меняется. Вышиватники все также убивают сокровища природы.
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ЄС дає грант майже на 2 млн.єврів, так що скоро буде.
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Дай, Боже, чтобы сделали, а не разворовали.
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при ***** даже выпЕрды из труб розами пахли ...


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И ШО НИ ОДНОГО ТАНКЕРА С НЕФТЬЮ И АВТОМОЙКИ !?)
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Пусть еще скажут почему уровень воды в Днепре на 5 см ниже прошлогоднего и что они творят с Укргидроэнерго! Идет катастрофа!
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Черкасский "АЗОТ" выпал из колоды! 3-4 раза за сезон (весна-лето-осень) сбрасывают красную хрень в Днепр. Раки на камышах висят, жыбы на берегу "загорают". Рыба десятками тонн дохнет!
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Кто что охраняет, тот то и имеет - как-то так. Начальник Днепропетровской экоинспекции контролирует Найс. http://www.litsa.com.ua/show/a/46582. Ну а шо вы хотели))
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Бідний Дніпро, Дністер, Сіверський Донець і Південий Буг - так засирати свої річки і озера (ставки) можуть тільки комуняки які користуються не мізками, а плановою економікою
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Зеленський зараз по всім підприємствам проїдиться і позакриває заслонки, як в Борисполі, здається. Де він озеро від фекалій чістив? Держводагентство назвало десятку підприємств-забрудників води в Україні - Цензор.НЕТ 7557
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