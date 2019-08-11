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 В Харькове оставленный без присмотра годовалый мальчик утонул в ванне, - полиция

В Харькове в субботу вечером оставленный без присмотра родителей годовалый мальчик утонул в ванне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Предварительно установлено, что около 18:00 отец ребенка, набрав полную ванну воды, повел сына купаться и оставил его в ванной комнате без присмотра на несколько минут. Когда мужчина вернулся в комнату, он обнаружил ребенка под водой. Медики, прибывшие по вызову, констатировали смерть ребенка", - сообщает полиция

Тело погибшего ребенка без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142323
 
 
 Топ комментарии
 
Батя даун нереальный.
Нормальные родители в ванной даже на отворачиваются.
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Пока у нас не будут сажать таких родаков, дети и дальше будут страдать.
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Батя даун нереальный.
Нормальные родители в ванной даже на отворачиваются.
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т.н. папаша наверное в "танчики" игрался
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вообще то есть детские ванны при ссср были и другие приблуды..сам виноват--застругает еще..)
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Найгірше, що може тут бути, що батько був дуже турботливий...купав синочка...
закони підлості...у п'яниць -наркоманів бува, що з тими дітьми тільки не діється, і нічого...
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Пока у нас не будут сажать таких родаков, дети и дальше будут страдать.
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А маманя какая радостная! 9 мес.- мучалась вынашивала, рожала( супер боль) и так легко папашка избавился от малыша!
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Несколько минут(если это правда)....можно было откачать без проблем. Есть даже специальная методика контролируемого притопления для деток до года с ДЦП. Цель - заставить заработать определенные участки мозга.
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ПыСы. Как по мне - это убийство, влучшем случае по-неосторожности. Нужна полная картина взаимоотношений в семье..Жаль малого.....
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Без проблем, тем более, для такого ребенка нельзя откачать, так что, еще неизвестно, что него лучше, умереть, или мучаться всю жизнь. Похоже, папаша и был адептом этой методики. Вы бы такого не советовали, а то тут люди с разным интеллектом, кто-то прочитает, и сам вздумает попробовать.
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Воскресная новость на цензоре.
Как всегда.
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Жизнь без выходных.
Такое бывает.
Не заходи на цензор по выходным
Розовые очки на полке. Не благодари
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Зачем мне твоя полка с розовыми очками ?
Надень сам - поверх чёрных.
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хз лучше ща умереть чем потом..та я хз..после 35 ваще жопа все болит как в в 80..та я хз та ну вас у дупу
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утопіл - нєсомнєнно! Дєті нє тонут просто так
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могло підсковзутися, впасти і у воді рефлекторно вдихути...
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у дітей рефлекс - як тільки обличчя в воду, дихання перекравається
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Нет, это не отец, а настоящий убийца, которому нет прощения.
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