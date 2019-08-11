 В Харькове оставленный без присмотра годовалый мальчик утонул в ванне, - полиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
"Предварительно установлено, что около 18:00 отец ребенка, набрав полную ванну воды, повел сына купаться и оставил его в ванной комнате без присмотра на несколько минут. Когда мужчина вернулся в комнату, он обнаружил ребенка под водой. Медики, прибывшие по вызову, констатировали смерть ребенка", - сообщает полиция
Тело погибшего ребенка без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.
Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Нормальные родители в ванной даже на отворачиваются.
закони підлості...у п'яниць -наркоманів бува, що з тими дітьми тільки не діється, і нічого...
Как всегда.
Такое бывает.
Не заходи на цензор по выходным
Розовые очки на полке. Не благодари
Надень сам - поверх чёрных.