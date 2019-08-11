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 Вышкомонтажник и шоколадник: в Минобразования назвали ТОП-10 рабочих профессий по уровню зарплаты

Средняя зарплата специалиста с профтехобразованием в настоящее время составляет не менее 7 тыс. гривен в месяц, а для некоторых профессий - от 15 до 20 тыс грн.

Об этом заявила руководитель директората профессионального образования МОН Ирина Шумик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

Она также отметила, что уже несколько лет подряд традиционно хорошо оплачиваемыми профессиями являются те, которые касаются аграрного и строительного секторов, а также сферы обслуживания. Вместе с тем, есть дефицитные профессии или профессии с особыми условиями труда. Они также имеют высокий уровень оплаты на рынке труда.

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В ТОП-10 рабочих профессий с высоким заработком вошли:

  • Вышкомонтажник - средний уровень зарплаты 20 тыс. гривен;
  • Машинист трубоизгибающей установки передвижной - 19 тыс. гривен;
  • Забойщик на отбойных молотках - 17 тыс. гривен;
  • Крановый электрик - 15 тыс. гривен;
  • Облицовщик-мраморщик - 15 тыс. гривен;
  • Шоколадник - 15 тыс. гривен;
  • Обвальщик морепродуктов - 10 тыс. гривен;
  • Главный кассир - 10 тыс. гривен;
  • Водитель троллейбуса - 9 тыс .973 гривен;
  • Бисквитник - 9 тыс 387 гривен.

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"Когда мы говорим о перспективах заработка для выпускников, то надо учесть сложность профессии, особенности работы и востребованность на рынке труда. Но опять же, речь идет об усредненных, официальные показатели от работодателей, обратившихся в Службу занятости. В частном секторе, где уровень зарплаты может быть более гибким, хороший работник может зарабатывать больше специалиста с высшим образованием , - отметила Шумик.

Данные относительно среднего заработка по разным классификациям профессий взяты из аналитических исследований Государственной службы занятости по состоянию на июль.

Источник: https://censor.net.ua/n3142322
 
 
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епт.. шоколадник в топе !!! - дякуемо Петро !!! Вышкомонтажник и шоколадник: в Минобразования назвали ТОП-10 рабочих профессий по уровню зарплаты - Цензор.НЕТ 1933
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Помню зерада писала, что у Порошенко на фабриках работники угнетаются...
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рошен-в помойку. только "Світоч" и европейский шоколад
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потому что у тебя нет партнера Свинарчука ,и кума Луценко Вышкомонтажник и шоколадник: в Минобразования назвали ТОП-10 рабочих профессий по уровню зарплаты - Цензор.НЕТ 1467
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шоколадник и электрик. ПЕтя И Ахметов))
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Такі зарплати не в райцентрах.Все одно люди будуть їхати закордон.А скоро і в Німеччині дозволять легально працювати.
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Я так розумію, що Євросоюз не світить.
Та воно й смішно би було думати шо наші злодії - від Ахмєтки до дільничного мусора - з задоволенням вступлять в Європу, хоч би вона й просила прямо зараз.
Тільки й лишилося що плодити "європейські" партії типу "за Європу, ура!", або "Європейска дуже добрість"))
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Вышкомонтажник - средний уровень зарплаты 20 тыс. гривен

Могу . И на высоком уровне . Но высоты боюся Вышкомонтажник и шоколадник: в Минобразования назвали ТОП-10 рабочих профессий по уровню зарплаты - Цензор.НЕТ 465
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Может провести референдум и зарплата сразу станет как в Европе, ведь у крысчан и лугандонцев без всяких забот зарплата стала как в Москве?
Есть подозрение, что в Европе на референдуме ещё в 1945 году решили, что зарплата должна быть как сейчас, но нам об этом не говорят.
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Как говорится : Учится и есчо раз учится , и уЁ.......вать за кардон.
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В мене є знайомий,який працює високомонтажником за кордоном.В нього у тричі вища зарплата.
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Директор нафтогаза ето не профессия. Ето образ жизни
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Охлосу дай только косточку, передерутся как в московии за халявные конфеты..
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В Дании почёсывая оплата труда . Самая минимальная оплата это 110 датских крон в час . Работодатель не может меньше платит работнику как 110 крон , если меньше , то он нарушить закон . Может надо так сделать в Украине?
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а сколько зе лёными, получают шоколадники на цензоре?
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Шоколадники ето типо порохоботы вылизывающие шоколадный глаз своему хозяину?
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Вышкомонтажник и шоколадник: в Минобразования назвали ТОП-10 рабочих профессий по уровню зарплаты - Цензор.НЕТ 5058
головне зробити очки як у ПЕСика.. і ти в шакаладє
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*Шоколадник* ето завуалированная профессия порохобота
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***
у каждой профессии запах особый,
пахнет чиновник - взяткой и злобой.
пахнет студент всегда перегаром,
пытаясь успеть на последнюю пару.
доктор пропах - коньяком и морфином,
заправщик на ОККО - шашлыком и бензином.
пахнет маршрутчик - баранкой и сдачей,

от пассажира запахло иначе.
а вот от блондинки запахло гламуром,
но ей не удастся скрыть запаха дуры.
пахнет болельщик гневом и пивом,
гаишник - козлом-презервативом!
учитель пропах - водкой и мелом,
трус тоже пахнёт, но как-то несмело.
пахнет сантехник не фильмом порнушным,
ему с унитазом - тоже не скучно. ..
пахнет бухгалтер - ревизией в банке,
пахнет начальник - козлом после пьянки.
пахнет айтишник "клавой" и "мышью",
водкой палёнкой - от дворника Мишки.
рыбой не пойманной пахнет рыбак...
и только безделье не пахнет никак.


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