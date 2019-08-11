 Вышкомонтажник и шоколадник: в Минобразования назвали ТОП-10 рабочих профессий по уровню зарплаты

Об этом заявила руководитель директората профессионального образования МОН Ирина Шумик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.
Она также отметила, что уже несколько лет подряд традиционно хорошо оплачиваемыми профессиями являются те, которые касаются аграрного и строительного секторов, а также сферы обслуживания. Вместе с тем, есть дефицитные профессии или профессии с особыми условиями труда. Они также имеют высокий уровень оплаты на рынке труда.
В ТОП-10 рабочих профессий с высоким заработком вошли:
- Вышкомонтажник - средний уровень зарплаты 20 тыс. гривен;
- Машинист трубоизгибающей установки передвижной - 19 тыс. гривен;
- Забойщик на отбойных молотках - 17 тыс. гривен;
- Крановый электрик - 15 тыс. гривен;
- Облицовщик-мраморщик - 15 тыс. гривен;
- Шоколадник - 15 тыс. гривен;
- Обвальщик морепродуктов - 10 тыс. гривен;
- Главный кассир - 10 тыс. гривен;
- Водитель троллейбуса - 9 тыс .973 гривен;
- Бисквитник - 9 тыс 387 гривен.
"Когда мы говорим о перспективах заработка для выпускников, то надо учесть сложность профессии, особенности работы и востребованность на рынке труда. Но опять же, речь идет об усредненных, официальные показатели от работодателей, обратившихся в Службу занятости. В частном секторе, где уровень зарплаты может быть более гибким, хороший работник может зарабатывать больше специалиста с высшим образованием , - отметила Шумик.
Данные относительно среднего заработка по разным классификациям профессий взяты из аналитических исследований Государственной службы занятости по состоянию на июль.
Та воно й смішно би було думати шо наші злодії - від Ахмєтки до дільничного мусора - з задоволенням вступлять в Європу, хоч би вона й просила прямо зараз.
Тільки й лишилося що плодити "європейські" партії типу "за Європу, ура!", або "Європейска дуже добрість"))
Могу . И на высоком уровне . Но высоты боюся
Есть подозрение, что в Европе на референдуме ещё в 1945 году решили, что зарплата должна быть как сейчас, но нам об этом не говорят.
головне зробити очки як у ПЕСика.. і ти в шакаладє
у каждой профессии запах особый,
пахнет чиновник - взяткой и злобой.
пахнет студент всегда перегаром,
пытаясь успеть на последнюю пару.
доктор пропах - коньяком и морфином,
заправщик на ОККО - шашлыком и бензином.
пахнет маршрутчик - баранкой и сдачей,
от пассажира запахло иначе.
а вот от блондинки запахло гламуром,
но ей не удастся скрыть запаха дуры.
пахнет болельщик гневом и пивом,
гаишник - козлом-презервативом!
учитель пропах - водкой и мелом,
трус тоже пахнёт, но как-то несмело.
пахнет сантехник не фильмом порнушным,
ему с унитазом - тоже не скучно. ..
пахнет бухгалтер - ревизией в банке,
пахнет начальник - козлом после пьянки.
пахнет айтишник "клавой" и "мышью",
водкой палёнкой - от дворника Мишки.
рыбой не пойманной пахнет рыбак...
и только безделье не пахнет никак.