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 В Черном море почти вдвое больше мусора, чем в Средиземном, которое считается самым грязным в Европе, - экологи

Команда проекта Европейского Союза - Программы развития ООН "Совершенствование экологического мониторинга Черного моря: избранные меры" - на основе своих исследований за 2017-2019 годы пришла к выводу, что в Черном море почти вдвое больше мусора, чем в Средиземном, которое считается самым грязным в Европе.

Как передает Цензор.НЕТ, в интервью изданию "Крым.Реалии" участница проекта Елена Марушевская отметила, что у берегов оккупированного Крыма никакие пробы отобрать невозможно.

"Мы отбирали в прибрежных водах континентальной Украины и в глубоководной части Черного моря. Но те результаты, которые мы получили, распространяются на все Черное море, а не только на прибрежные воды Украины и Грузии", - отметила она.

По словам Марушевской, участники проекта во время плавания в море видели один мусорный предмет в час.

"Мы мониторили, сколько мусора в самом открытом море – и представляете, за 150 километров от берега под кормой, под носом судна все время проплывает то мяч, то пластиковый стул, то канистра. Мы даже мусорный контейнер видели! И пакеты – это в центре моря. Один кусок мусора видишь в минуту. В большинстве случаев уже не совсем было понятно, что это... Мониторинг показал, что в Черном море, в открытом море, в два раза больше мусора, чем в Средиземном. Средиземное море - самое грязное в Европе, но Черное море закрытое, и весь мусор здесь и остается", - заявила эколог.

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По ее словам, мониторинг в устьях рек показал, что в Черное море попадает от 8-ми и 50-ми кусков мусора в час. Марушевская добавила, что исследователи видели, к примеру, дельфина, который запутался в пакете. "Было видно, что он запутался, когда был маленьким, потому что начал расти, а этот пакет, как пояс, стягивает ему тело и не позволяет расти. Также мои коллеги видели крабов, которые после сброса панциря надевают на себя пластиковые пробки или контейнеры", - сообщила участница проекта.

Она также объяснила, что в своей работе исследователи использовали фильтр, который цепляется сзади к кораблю, и через него проходят тысячи кубометров воды. Потом этот фильтр передают в европейские лаборатории, где его исследуют на содержание 40 тысяч веществ.

"Так вот, мы определили 124 вещества - специфических загрязнителя Черного моря. Мы нашли пестицид ДДТ, который давно запрещен, но по-прежнему остается в морской воде в большой концентрации. Кроме того, очень много лекарств - ибупрофен, антибиотики. Все лекарства, которые мы используем, не поддаются очистке в сточных водах и тоже попадают в Черное море. Также мы нашли невероятно высокие концентрации солнцезащитного крема в центре моря, поэтому очень просим всех отдыхающих: пожалуйста, крем должен впитаться, не надо в нем залезать в воду. Это очень нехороший элемент. Также люди используют антидепрессанты, и можно посмотреть, возле какой страны их больше", - сообщила Марушевская.

Она подчеркнула, что есть некоторые вещества, содержание которых "уже выше порога токсичности". "Это значит, что они могут мешать жизни морских животных и человека. Например, ртуть - ее нашли в больших количествах", - сказала участница проекта.

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В то же время Марушевская отметила, что были обнаружили следы ДНК некоторых видов рыб, которые, как считали исследователи, уже исчезли. "Например, европейского осетра, который где-то в глубинах Черного моря спрятался, белуги. Это радует. Также наш уникальный морской заповедник - филлофорное поле Зернова - где растут кораллы Черного моря, красные водоросли, получил более высокую оценку: было два, стало три. Понятно, это еще не хорошая оценка, но хотя бы оно уже не умирает, а возрождается, разрастается. В Грузии было замечено возвращение черноморской устрицы, которая пропала почти полностью из-за рапаны", - сообщила эколог.

Источник: https://censor.net.ua/n3142321
 
 
 Топ комментарии
 
Промониторили бы в Крыму. Грязные кацапские свиньи там каждый месяц повышают уровень загрязнения в разы.
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- Владмрлександрч, что вы делаете для чистоты нашего Чёрного моря?
- Мы с Леночкой, для чистоты нашего Чёрного моря туда ничего не делаем.
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Зеленский виноват, к гадалке не ходи.
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Промониторили бы в Крыму. Грязные кацапские свиньи там каждый месяц повышают уровень загрязнения в разы.
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наброс говна на вентилятор, чтобы отвлечь от войны...
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Так он же говно и солярку разрешил в море сливать
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А тебе он тоже разрешил сливать свое говно на цензоре?
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Заголовок - пример взаимоисключающих параграфов. В Черном море почти вдвое больше мусора, чем в Средиземном, которое считается самым грязным в Европе, - экологи - Цензор.НЕТ 4828
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Почему? Просто Черное до сих пор может детально не исследовали.
Та оно и понятно шо эта помойка - грязнее всех морей, так как красножопая зараза увеличила в 2 раза свою береговую линию(по факту, а не юридически)
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Мы сейчас тут боремся с пластиком
Снижаем его потребление всеми правдами
Никаких пакетов в с/м, только многоразовые тканые сумки
Сортировка мусора ну это само собой

А все равно пластика дофига выходит: столько продуктов в пластике продаётся пока
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или пластик или амазония с тайгой станут пустынями..слишком много людей..слишком высокое потребление ресурсов..кстати, европейские страны не так и много мусорят пластиком..тут азиаты основные загрязнители..это не говорит, что не надо природу в Европе засерать, но перегибы, например запрет на пластиковые трубочки, выглядят достаточно глупо..
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У нас пока пластиковые трубочки есть.

Меня тоже удивляло, откуда наш пластик может попасть в моря, если мы его сортируем, и он сжигается специальным образом отдельно от основного мусора.

На работе даже капсулы от кофе у капсульной кофеварки в отдельную баночку выкидываем. А сейчас появились капсулы из разлагающегося материала, но дороже, конечно, выходит.

Детям с младших классов рассказывают, что пластик зло. А у меня дочка впечатлительная, наслушалась, потом ходила и страдала, сколько пластика покупаем.

Хз если честно как сокращать и что. Ну ок, подруги придумали ноу-хау, из занавесок сшить мешочки для овощей и фруктов. Ну чтобы не брать там пакеты.
Я посмотрела, мне понравилось, заказала себе тоже.

Что ещё сократить? 🤷‍♀️ Все равно очень много
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раз в 20 лет кацапы сжигают тайгу = засерают столько шо 50 лет Европа без двигателей ВС должна быть шоб "компенсировать"
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то то .думаю--чого це бабуля по електричці ходить і сумки з тканини продає..сама шие...бабаця наближує до нас Європу...у вас таких бабць немає
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😁😁 немецкие бабушки даже вяжут и шьют одежду для кукол внучек.
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Ага.
Скоро наши бабульки будут продавать свои сумки в немецких электричках.
Да? В Черном море почти вдвое больше мусора, чем в Средиземном, которое считается самым грязным в Европе, - экологи - Цензор.НЕТ 4474
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так я на це і натякав В Черном море почти вдвое больше мусора, чем в Средиземном, которое считается самым грязным в Европе, - экологи - Цензор.НЕТ 4828...Бабульок--в Європу!
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😁 у нас в супермаркетах продаются тканые сумки, особенно классные из мешковины. Форму хорошо держат, я на работу в такой еду беру.
Вот такие:
https://picua.org/image/WxKsv6
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- Владмрлександрч, что вы делаете для чистоты нашего Чёрного моря?
- Мы с Леночкой, для чистоты нашего Чёрного моря туда ничего не делаем.
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Это тебя так пропагандистка орловская научила говорить
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Кто такая орловская? Почему не знаю?
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Мусора в море много от того,что в головах "венца природы" человека - его уже избыток...
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В Черном море почти вдвое больше мусора, чем в Средиземном, которое считается самым грязным в Европе, - экологи

Чем больше быдла, тем больше мусора.
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Я б тоже всех журналюг выгнал , бо нема у нас журналистов , только пропагандоны .
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Кнопкодавили в сессионном зале, а не в кулуарах.
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Ха-ха-ха! Це чудово, це геніальне рішення! Зебобіки, вони вас роблять разом.
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