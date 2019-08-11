EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Экономика, За рубежом
  897  56
Все про:Россия (73587) торговля (824)

 Торговый оборот Украины и России с 2014 года обвалился почти втрое

Торговый оборот Украины с Россией с 2014 года обвалился почти в три раза и составил 6,9 млрд долларов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание "Коммерсант".

Как отмечается, в составе топ-10 торговых партнеров РФ за пятилетие произошло лишь одно изменение: из десятки выпала Украина, торговый оборот с которой с 2014 года рухнул почти в три раза, с 18,5 млрд долларов до 6,9 млрд долларов за первую половину этого года.

Место Украины занял Казахстан с 8,9 млрд долларов оборота с Россией.

В целом за первое полугодие 2019 года внешнеторговый оборот РФ составил 318 млрд долларов, что на 3,3% меньше, чем было за первую половину 2017 года (329 млрд долларов).

При этом внешнеторговый оборот России по итогам первой половины 2014 года составлял 396,3 млрд долларов, таким образом, нынешний показатель почти на 20% ниже.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Израильский парламент ратифицирует соглашение о свободной торговле с Украиной после 17 сентября, - Мендель

Источник: https://censor.net.ua/n3142319
 
 
 Топ комментарии
 
Зєбєня розповідали перед виборами що товарообіг навпаки постійно зростає..
 показать весь комментарий
 
Ну так сейчас зебобику и карты в руки....сделает ноль..
Как ты думаешь...пару месяцев ему хватит?? Торговый оборот Украины и России с 2014 года обвалился почти втрое - Цензор.НЕТ 2998
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ага, мусив... Якщо сивочолий гетман України подавав приклад...
 показать весь комментарий
 
 
Ну так сейчас зебобику и карты в руки....сделает ноль..
Как ты думаешь...пару месяцев ему хватит?? Торговый оборот Украины и России с 2014 года обвалился почти втрое - Цензор.НЕТ 2998
 показать весь комментарий
 
 
для начала, поросенко должен сесть с конфискацией за воровство, контрабанду, ротердамы, сговор с олигархами, обесценивание гривны, взорванные арсеналы, Илловайск, Дебальцево, тарифный геноцид и тд..
 показать весь комментарий
 
 
зюзі брехали, що збільшився
виявилось - втричі зменшився
сивочолий гетьман все одно геть винуватий
висновок: дєдушка зєгірь навіть у глибокій старості не втрачає гостроти розуму
 показать весь комментарий
 
 
Оборот 2015 - 3 млрд , оборот 2018- 11 млрд, так что никто не брехал.
 показать весь комментарий
 
Зеля ещё не сивочолий, а так да, Сваты там, спонсорство параши кинобизнеса... Торговельний обіг України і Росії з 2014 року обвалився майже втричі - Цензор.НЕТ 623
 показать весь комментарий
 
 
Зачем "0" - єто не самоцель. Не возбраняется покупать в РФ сьірье , тот же газ и нефть , но товарьі с более вьісокой добавленной стоимостью - табу. Цель Украиньі - не нанося вреда своей єкономике , максимально вредить вражеской . И прессинг по судам , там возможньіе суммьі возмещения ущерба превьішают программу МВФ...
 показать весь комментарий
 
 
пусть не брешут, контрабанда и торговля с оккупантами соевой бандой была четко налажена и помножена в разы..
а вот то, что налоги от контрабанды - в бюджет Украины не платились, это правда, все шло в офшоры и карманы поросенко и его подельников свынярчуков-гонтаревых..
 показать весь комментарий
 
 
И ту вылез идиот из кацапии, с погонялом , шо характерно, Никита, и рассказал все про товарооборот и налоги
 показать весь комментарий
 
Зєбєня розповідали перед виборами що товарообіг навпаки постійно зростає..
 показать весь комментарий
 
 
Зебєня, чиї фабрики в Росії працювали включно до 2017-го року, поки їх не закрила податкова РФ?
 показать весь комментарий
 
 
Зебеня ...это чьи фильмы снимаются в паРаше...за деньги из бюджета паРаши....и права на показ которых продаются яндексу из паРаши....
 показать весь комментарий
 
 
Зебеня, тобто у тебе претензій немає до того факту, що ліпецький "Рошен" працював до середини 2017-го року включно?
 показать весь комментарий
 
 
Ну у тебя то нет претензий к зебобику...что он продолжает снимать фильмы в паРаше даже сейчас.....а почему у меня должны быть претензии к липецкой фабрике...которая к стати полностью закрылась в 2016-м году....а до этого не работала по причине ареста...
 показать весь комментарий
 
 
Зебобік, ліпецький "Рошен" працював включно до 2017-го року. Тобто в розпал боїв за Донбас і в тебе претензій до того не було і немає.
 показать весь комментарий
 
 
Те на которые права проданы Яндексу? Торговельний обіг України і Росії з 2014 року обвалився майже втричі - Цензор.НЕТ 8854
 показать весь комментарий
 
Тваи. Ещё вапросы аналогичной глубины?
 показать весь комментарий
 
 
а зюзі брехали, що збільшився
як незручно вийшло...
 показать весь комментарий
 
 
Обычная манипуляция, оборот постоянно растет с 2015 года, вот например в 2018 оборот был 11 млрд а за полгода 2019 уже 12,9 тоесть будет около 13 млрд, а в 2015 был всего 3 млрд.
 показать весь комментарий
 
 
А ожидалось что после начала вторжения войск Германии на СССР товарооборот между странами должен был возрасти?
 показать весь комментарий
 
А танки мочой Алекса нужно заправлять?
 показать весь комментарий
 
 
Видимо Вы не совсем адекватно поняли мой комментарий. А уж переход на личности сами должны понимать что означает...
 показать весь комментарий
 
Повна блокада кацапії, криму, лднр, пнр, візовий режим, закрите небо і привінтивні удари на сході, вимагать санкцій та вводити свої щодня, закон та відповідальність за колобраціонізм та сепаратизм. Війна скінчиться за рік
 показать весь комментарий
 
 
Європейським блазням на стурбованість і т.д. Відповідать лиш так: вкажіть на карті Європи де йде війна і гинуть люди! Які питання? Суворе виконання військовими військового статуту під час війни! Або мороз - настамнєт, вашідаказатєльства недаказательства!
 показать весь комментарий
 
Дивно, шо вчора на ТБ були зовсім інші цифри.
 показать весь комментарий
 
Здійснивши віроломний напад на Україну - накацапія зробила найбільшу геополітичну помилку із всіх, навіть теоретично, можливих.. Ми довго будем стікати кров'ю- але виживемо, щодо кацапні - то вже зараз зрозуміло, що вони здійснили самогубство - отрута віроломства проти України буде діяти на них дуже довго, але летального кінця накацапії вже ніхто і ніщо не відмінить..
 показать весь комментарий
 
 
Навіщо ця пафосна демагогія якщо ви самі вибрали президентом капітулянта, людину котра руйнувала Україну зсередини знімаючи і розповсюджуючи по Україні продукти русского міра - "Свати", "95 квартал" і т.п.
 показать весь комментарий
 
 
То чому за 5 років життя по новому немає закону відповідаючому цьогоденню про колобраціонізм та сепаратизм та відповідальність в разі поркшення цього закону? Багато п'ятниць за 5 років було?
 показать весь комментарий
 
 
а что, поросенко закрыл свой бизнес в раше или разорваны были дипломатические отношения? поросенко - это удача кремля и агент по грабежу и развалу Украины..
 показать весь комментарий
 
 
Ну так і Януковича "вибрали". Багатенько це йому допомогло?
 показать весь комментарий
 
Почему сравнивают 2019 и 2017, куда делся 2018 год?
 показать весь комментарий
 
 
Это за счет газа. Например, в 2013 году Украина заплатила России за газ 11 млрд. долларов.
 показать весь комментарий
 
И за счет угля, он теперь идет через белорусию
 показать весь комментарий
 
Явно виден пи***жь и манипуляция цифрами. Товарооборот упал в 2014 году а теперь с каждым годом обратно нарастает. Что вы называете товарооборотом? То что Рашка поставляет в Украину товаров на 8млрд а Украина на рашку 0,7млрд долларов?Так ето не товарооборот, а скорее Украинка как потребитель росийского говнотовара.
 показать весь комментарий
 
 
Господи, і носяться же тут навіть такі зебіли...
 показать весь комментарий
 
В 2015 оборот 3 млрд а в 2019 будет около 13 млрд, рост 10 млрд за 4 года правления Пети.
 показать весь комментарий
 
 
Газ есть во всех квартирах, и он русский, а все остальное балачки.
 показать весь комментарий
 
6,9млрд только за пол года. Тоесть за год ето 14млрд долларов Украина выплачивает Рашке выручки? У нас точно война и как ето доказать западным странам от которых мы требуем санкций?
 показать весь комментарий
 
Вчера на расие на митинге некая писательница Людмила Улицкая прочла свой стих. Интересно, только мне от этого стиха так воняет плагиатом?

Мы пришли с открытыми лицами,
а у вас росгвардия и полиция,
а у вас великое воинство,
а у нас человеческое достоинство.
Мы ботаники и чайники,
вы гебешники и начальники.

Вы прикрыты щитами мощными,
а у нас в руках ничегошеньки.
разве только на руках дети малые,
так зачем на нас идти с балаклавами?

Мы не драться пришли - разговаривать,
и не надо нас отоваривать
кулаками и спецдубинами,
суд устраивать над невинными,
разбивать народ на две партии -
на простых ребят и росгвардию.

Мы ботаники и чайники,
вы гебешники и начальники…
И за нами страна огромная,
а за вами - воронки да вороны.
https://antikor.com.ua/articles/320816-my_prishli_s_otkrytymi_litsami_a_u_vas_rosgvardija_i_politsija_izvestnaja_pisateljnitsa_vystupila_na
 показать весь комментарий
 
Ну это наверное без учета закупок импортного газа, который, по факту, не европейский, а российский. Цифра манипулятивная.
 показать весь комментарий
 
 
Там вообще сплошная манипуляция для тупого манбпаса. Ибо нужно приводить данные по экспорту-импорту. а не общую цифру
 показать весь комментарий
 
В России сокращается импорт, но расет экспорт. Положительное сальдо за этих полгода - чуть больше ста лярдов зелени
 показать весь комментарий
 
А теперь смотрим Украину.
Внешнеторговый баланс Украины, который в начале года показывал "плюс", по итогам января-мая 2019 года сведен с дефицитом в 3,17 млрд долларов. Это на 4% выше дефицита за аналогичный период 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).
 показать весь комментарий
 
И донбасский уголь теперь не из рф, а из белорусии
 показать весь комментарий
 
Соя не изучив вопрос подняла лай в защиту мародера.
6,9 ярда × 2 = 13,8 товарооборот за год
Сравнив данные за последние 3 года можно увидеть рост более 10% в год.
 показать весь комментарий
 
 
Если торговый оборот складывается из стоимости импорта и экспорта, то корректно было бы указать, за счет чего именно он уменьшился - кто у кого стал меньше покупать?
 показать весь комментарий
 
Там лукавая статистика - не учитывает ни уголь, ни газ
 показать весь комментарий
 
 
Из истории человечества, торговля всегда прекращала войны т.к. выгодней торговать, чем воевать. Прекращение торговых отношений всегда приводило к началу войны, чем то надо было казну пополнять.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономика
 
 
 
 
 
 вверх