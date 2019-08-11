 Торговый оборот Украины и России с 2014 года обвалился почти втрое

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание "Коммерсант".
Как отмечается, в составе топ-10 торговых партнеров РФ за пятилетие произошло лишь одно изменение: из десятки выпала Украина, торговый оборот с которой с 2014 года рухнул почти в три раза, с 18,5 млрд долларов до 6,9 млрд долларов за первую половину этого года.
Место Украины занял Казахстан с 8,9 млрд долларов оборота с Россией.
В целом за первое полугодие 2019 года внешнеторговый оборот РФ составил 318 млрд долларов, что на 3,3% меньше, чем было за первую половину 2017 года (329 млрд долларов).
При этом внешнеторговый оборот России по итогам первой половины 2014 года составлял 396,3 млрд долларов, таким образом, нынешний показатель почти на 20% ниже.
Как ты думаешь...пару месяцев ему хватит??
виявилось - втричі зменшився
сивочолий гетьман все одно геть винуватий
висновок: дєдушка зєгірь навіть у глибокій старості не втрачає гостроти розуму
а вот то, что налоги от контрабанды - в бюджет Украины не платились, это правда, все шло в офшоры и карманы поросенко и его подельников свынярчуков-гонтаревых..
як незручно вийшло...
Мы пришли с открытыми лицами,
а у вас росгвардия и полиция,
а у вас великое воинство,
а у нас человеческое достоинство.
Мы ботаники и чайники,
вы гебешники и начальники.
Вы прикрыты щитами мощными,
а у нас в руках ничегошеньки.
разве только на руках дети малые,
так зачем на нас идти с балаклавами?
Мы не драться пришли - разговаривать,
и не надо нас отоваривать
кулаками и спецдубинами,
суд устраивать над невинными,
разбивать народ на две партии -
на простых ребят и росгвардию.
Мы ботаники и чайники,
вы гебешники и начальники…
И за нами страна огромная,
а за вами - воронки да вороны.
https://antikor.com.ua/articles/320816-my_prishli_s_otkrytymi_litsami_a_u_vas_rosgvardija_i_politsija_izvestnaja_pisateljnitsa_vystupila_na
Внешнеторговый баланс Украины, который в начале года показывал "плюс", по итогам января-мая 2019 года сведен с дефицитом в 3,17 млрд долларов. Это на 4% выше дефицита за аналогичный период 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).
6,9 ярда × 2 = 13,8 товарооборот за год
Сравнив данные за последние 3 года можно увидеть рост более 10% в год.