 Торговый оборот Украины и России с 2014 года обвалился почти втрое

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание "Коммерсант".

Как отмечается, в составе топ-10 торговых партнеров РФ за пятилетие произошло лишь одно изменение: из десятки выпала Украина, торговый оборот с которой с 2014 года рухнул почти в три раза, с 18,5 млрд долларов до 6,9 млрд долларов за первую половину этого года.

Место Украины занял Казахстан с 8,9 млрд долларов оборота с Россией.

В целом за первое полугодие 2019 года внешнеторговый оборот РФ составил 318 млрд долларов, что на 3,3% меньше, чем было за первую половину 2017 года (329 млрд долларов).

При этом внешнеторговый оборот России по итогам первой половины 2014 года составлял 396,3 млрд долларов, таким образом, нынешний показатель почти на 20% ниже.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Израильский парламент ратифицирует соглашение о свободной торговле с Украиной после 17 сентября, - Мендель