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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2446) поздравление (753) мусульмане (222) Курбан-Байрам (8)

 Зеленский поздравил мусульман Украины с праздником Курбан-Байрам

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил мусульман Украины с праздником Курбан-Байрам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Это большой праздник приносит ощущение примирения и милосердия, помогает осознавать праведные установки веры и наполняет сердца верующих светлыми надеждами", - говорится в поздравлении.

Зеленский отметил работу мусульманских организаций, направленную на поддержание межрелигиозного диалога в Украине.

"Высоко ценю работу мусульманских организаций Украины, направленную на утверждение мира и конструктивного взаимодействия между представителями различных религий и этносов, и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество", - подытожил Зеленский.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142318
 
   
 Топ комментарии
 
Свиноботы и тут найдут причины высраться. Зеленский поздравил мусульман Украины с праздником Курбан-Байрам - Цензор.НЕТ 3886
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на то они и свинособаки, шоб гавкать по любому поводу.
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Самое лучшее поздравление муслимов было от Брентона Тарранта.
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Ну а зачем мирных мочить то? Ехал бы себе вна Сирию, подбрасывал монетку - к кому примкнуть - и мочился бы с солдатами, а не с бабами и детьми.
Хотяяяя, Аллах не защитил их почему? - Потому что на все воля Аллаха Зеленский поздравил мусульман Украины с праздником Курбан-Байрам - Цензор.НЕТ 9380
То есть, по их вере - надо радоваться, ведь убитые сейчас вечно нахваливают Аллаха.
Но только вот почти никто из мусульман не радуется за ближних своих. Значит - "маловерят")
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Кричали зебіки уря і в воздух чєпчікі бросалі.
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Не знаю почему,но даже это поздравление вызывает у меня чувство брезгливости к этому наркоману.
А вот от себя я поздравляю всех почитателей Ислама.-

Пускай в этот священный праздник, в ваших душах будет радость, свет и чистота. С праздником Курбан Байрам! Желаю, чтобы Аллах(!) никогда не оставил вас, помогал идти в жизни правильными дорогами, указывал на верные решения и давал мудрости вашим поступкам. Берегите в сердце крепость веры, уважение к старшим и любовь к близким. Пускай благополучными будут ваши дни.
Аллаху(!) Акбар!
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Вот же ты дурень....Курбан Байрам по твоему первомайский праздник???
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Подними палец вверх когда упоминаешь имя всевышнего.
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ты уже отмыло палец от гамна???
бумагу вам не разрешает алах использовать
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Хотя в у вас в кацапии может быть все...даже новый год в июле.Как ***** скажет так и будет?
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Этот наркоман - ваш президент, петики. Вы, что, терпилы? Линяйте из Украины!
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Это вы ЗЕбуины слиняете скоро и очень скоро,вместе со своим стоящим на коленях наркопедом-************.Украина не для вас,для вас ушлепки кацапстанское стадо.
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а не тот ли аллах с чьем именем эти бесы идут убивать наших парней на фронте???
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Нет дружище,это именно тот Аллах(!) упоминая которого батальон им. Джохара Дудаева защищал нашу Украину.А с "той стороны" чаще звучит православногундяевские призывы.
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эти , так называемые, войны тут на заработках
и только позорят имя Дудаева
родные горы уже не помогают в войне с кацапами???
прятаться за спинами ВСУ оно конечно легче
еще батька Махно показал как дикарей вырезать
и нужно продолжать
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Хотел бы я чтоб ты это сказал хотя бы одному вайнаху воюющему на нашей стороне,только один на один в глаза.Сцыкливое провокаторное чмо.Махно выбивал таких как те кто служат кафиру Кадырову.А если бы ты хорошо изучил биографию махновского движения,то уяснил бы для себя лично,что даже в армии батьки было немало выходцев с сев.кавказа.
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в отличии от тебя
пес смердящий
все чурки этого ресурса знают мой ном телефона
и мне насрать на твое мнение, подстилка муслимская
а Махно не спрашивал, а заворачивал в свинячие шкуры
и помогло, слиняли войны обратно в гопы
и в этот раз маненько горных порвали
метут улици у себя в чиче
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Чурки говоришь...знали бы чурки твой телефон ты бы с трехлитровым бутлем в своем дырявом очке бы уже жил ,мразь.Может скинешь,раз ты такой смелый.Ты же смелый петух,правда?А ещё лучше адресок,я к тебе сам приеду.Грнбень тебе приглажу.Не ты первый не ты последний.
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оооо
да ты сцикло)))
мой номер знают все
а чурки первые
а ты свой напиши, я уже устал писать
и тогда покалякаем
джигит обосцанный)))
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Обосцаный-это у тебя зад обосцаный,дырявое туловище.))
Где ты там писал ,покаляканый.Может на петухресурсах??))
Ты я так понимаю часто чурок на дегустацию своей норки приглашаешь,падаль)))
И устал ты наверно от дыропхания?))Сцыкливое чмо это ты,пидарок подшконочный.
Сцышся скинуть номерок,Динамо на каких то чурок воротишь.)))
Гандон штопаный.)))Смелый петух Гарис))))
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Бесы это у православнуто-скрепоносных.Спалился ты кацап.
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Черт у меня в штанах.Хочешь с ним побазарить падаль?)))Он для тебя с удовольствием станет первым микрофоном,будешь интервью давать.
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вафел
ты жывотное меня пугать удумало???)))
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Перед Кадыровым уже извинился?
Зеленский поздравил мусульман Украины с праздником Курбан-Байрам - Цензор.НЕТ 2942
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Он с ней в жопе засыпает.Рамзан Ахметович научил)
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Когда этот зебил прекратит войну на Донбассе. Сколько еще он будет наживаться на смерти украинцев?!
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Тогда,когда ваши кацапские псы уберутся с востока Украины.
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Свиноботы и тут найдут причины высраться. Зеленский поздравил мусульман Украины с праздником Курбан-Байрам - Цензор.НЕТ 3886
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на то они и свинособаки, шоб гавкать по любому поводу.
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Зато вам зебаранам лишь бы проблеять что-то)))
Это не из вашего стада в маскаабаде мусора жертву на шашлык брали?))
Из вашего))
Бараны,они везде бараны,да ЗЕушлепки?))
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****** соевый, ты с утра отсосал поРОШЕНку? Тогда имеешь полное право гавкать на Цензоре, свиноПЕС смердящий)))
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А ты уже успело понюхать у пса под хвостом ,гавноедное ******?)))
Ну конечно,макаки ЗЕбуины всегда успевают в чью жопу заглянуть))
Ну как запах ,нравится?))Нухай петушара лагерный,)
Сосать это твоя прерогатива,мразь подкацапленнвя.
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Я гадав першою заявою президента буде хоча б стурбованість про вбитих, таки війни немає....
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"Зеленский поздравил мусульман Украины с праздником Курбан-Байрам"

шо - сам? без Богдана?
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Знаки продолжают преследовать зелебобов

"...В Верховной Раде состоялось заседание подготовительной депутатской группы из новоизбранных нардепов, которые определили дату первого заседания новоизбранного парламента 29 августа" *День иловайской трагедии? Странная символичность
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Иловайскую трагедию создал Пеца и ещё Дебальцево,припоминаем Порохососы
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Точно! Путин-то тут нипричём, это всё Адский Порошенко, припоминаем!
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Да не, порох тут точно не при делах- он во время Иловайской трагедии занимался открытием офшоров...
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И особенно тут не при делах подельник Зе по грабежу ПриватБанка, некто беня, которого скоро попросит в гости ФБР США. Это не он с корбаном двинул туда добробаты отжимать для себя собственность Ренита гудка-Ахметова.
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ФБР США проводит следствие по захвату Беней собственности "Ренита гудка-Ахметова", компаньона барыги по Роттердам+??? Ну вы точно там в минстеце сою курите...
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А ось і Даніло-тріпло, собствєнной персоной.
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Я тут как то посмотрел видео о ЗЕ в Рашке. Так там так же, как и у нас свиньи обсирают ЗЕ,тоже хамство и тот же почерк. Я уже начал думать, что кацапы и свинорылые это одно и тоже, все они защищают свои корыта.
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Особисто для мене кривляка і хам не Президент. Думай те.
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Так это ни для кого не секрет, шо минстець набрал ботов из Лахты-2. А у них одни и те же методички - для внутреннего пользования, и для Украины.
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Шмаркля піаріцца. Без нього і сонце не зійшло б.
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Зеленський привітав мусульман України зі святом Курбан-байрам - Цензор.НЕТ 1584Трійця. Зелені свята. 16.06.19 "Зеленский поздравил украинцев с Днем отца."
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А Пеца рычал что кто не за него тот против Путина ,ну и конечно был прав
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А не обещал ли вот этот персонаж, сыграть на рояле? Ну, в честь праздника Курбан-Байрам. Зеленський привітав мусульман України зі святом Курбан-байрам - Цензор.НЕТ 2298
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****... шота знакомое... а это не президент ли 73% стада?????? От ипанууууутый... а шо он у вас без штанов??? Он вас членом покорил, зебельня? Скажите, шимпанЗЕ, оно хоть того стоило?
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А он без обещаний,две дороги коксу внюхает и начнет))
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Я не против ислама, но если уж начинать "любить ислам" то только с введением законов шариата. По типу Ирана. Чтобы ценители однополой любви поднимались повыше (за шею), феминисткам оказывали почет и уважение на площадях (плетью), воров судили и назначали гуманные наказания (в виде усекновений частей тела), разрешили многоженство и отняли избирательные (да и вообще все) права у баб. А если принять шиитскую ветвь ислама, то нужно еще и почитать шестого имама Джафара ас-Садика, и согласно его словам указывать ниграм на их место в этом мире путем сегрегации и депортации. Короче не надо половинчатых мер, либо мы европейцы и шариат не для нас, либо мы "правоверные" и долой дегенеративные ценности. Конечно можно было бы сохранить веру предков и гнать дегенеративные ценности, но в современном мире это называется фашизм((
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О сколько ЗЕбуинов на страничке))))Своего **************** прям в кольцо охраны взяли)))
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Мародерські тролі! Вас зі святом! Зеленський привітав мусульман України зі святом Курбан-байрам - Цензор.НЕТ 2651
Але на роботі не бухати. Бо Мародер вижене Зеленський привітав мусульман України зі святом Курбан-байрам - Цензор.НЕТ 9937
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А ти чому не ріжеш овечку, чи корову, на вашому байрамі?

Зеленський привітав мусульман України зі святом Курбан-байрам - Цензор.НЕТ 1457
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Бо я - християнин. Але у мусульман у Корані є пророк - Ісса. Дуже шанований пророк. Це наш Ісус.
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Вітаю мусульман України зі святом, хоча настрій з 8м вбитим на сході далеко не святковий, вибачте.
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С праздником всех мусульман ! Мира , добра , здоровья им всем хочу пожелать . И ещё хочу вспомнить , и что бы все вспомнили Амину Окуеву , Джохара Дудаева и весь батальон его имени - славных сынов Великого народа Ичкерии , и всех тех мусульман , кто отдал свою жизнь за свободу Украины , борясь с рашизмом далеко от своего дома . Доккха баркалла , украинцы вас не забудут . Ну и конечно же всех Крымских татар с праздником , особенно тех , кто сейчас в камерах мордора , держитесь друзья .
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ОмєрЗєнноє сущєство ця вофка-шмаркля, скажу я вам відверто. Мало того, що зганьбилася по самі роги в Туреччині так ще і набралося нахабства нахамити Вселенському Патріарху.

Ізиді нечисть !
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А шо, клоуну Томос не дали? Хотя, да, он же не выхрыст и не московский дьяк...
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Мечеть в Пакистані під час курбан-байраму\
Зеленський привітав мусульман України зі святом Курбан-байрам - Цензор.НЕТ 5416
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Вам подобаються обличчя дітей на цьому святі?
Зеленський привітав мусульман України зі святом Курбан-байрам - Цензор.НЕТ 6703
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