"Зеленский поздравил мусульман Украины с праздником Курбан-Байрам"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Это большой праздник приносит ощущение примирения и милосердия, помогает осознавать праведные установки веры и наполняет сердца верующих светлыми надеждами", - говорится в поздравлении.

Зеленский отметил работу мусульманских организаций, направленную на поддержание межрелигиозного диалога в Украине.

"Высоко ценю работу мусульманских организаций Украины, направленную на утверждение мира и конструктивного взаимодействия между представителями различных религий и этносов, и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество", - подытожил Зеленский.

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