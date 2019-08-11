"Зеленский поздравил мусульман Украины с праздником Курбан-Байрам"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
"Это большой праздник приносит ощущение примирения и милосердия, помогает осознавать праведные установки веры и наполняет сердца верующих светлыми надеждами", - говорится в поздравлении.
Зеленский отметил работу мусульманских организаций, направленную на поддержание межрелигиозного диалога в Украине.
"Высоко ценю работу мусульманских организаций Украины, направленную на утверждение мира и конструктивного взаимодействия между представителями различных религий и этносов, и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество", - подытожил Зеленский.
Хотяяяя, Аллах не защитил их почему? - Потому что на все воля Аллаха
То есть, по их вере - надо радоваться, ведь убитые сейчас вечно нахваливают Аллаха.
Но только вот почти никто из мусульман не радуется за ближних своих. Значит - "маловерят")
вітаємо!
А вот от себя я поздравляю всех почитателей Ислама.-
Пускай в этот священный праздник, в ваших душах будет радость, свет и чистота. С праздником Курбан Байрам! Желаю, чтобы Аллах(!) никогда не оставил вас, помогал идти в жизни правильными дорогами, указывал на верные решения и давал мудрости вашим поступкам. Берегите в сердце крепость веры, уважение к старшим и любовь к близким. Пускай благополучными будут ваши дни.
Аллаху(!) Акбар!
бумагу вам не разрешает алах использовать
и только позорят имя Дудаева
родные горы уже не помогают в войне с кацапами???
прятаться за спинами ВСУ оно конечно легче
еще батька Махно показал как дикарей вырезать
и нужно продолжать
пес смердящий
все чурки этого ресурса знают мой ном телефона
и мне насрать на твое мнение, подстилка муслимская
а Махно не спрашивал, а заворачивал в свинячие шкуры
и помогло, слиняли войны обратно в гопы
и в этот раз маненько горных порвали
метут улици у себя в чиче
да ты сцикло)))
мой номер знают все
а чурки первые
а ты свой напиши, я уже устал писать
и тогда покалякаем
джигит обосцанный)))
Где ты там писал ,покаляканый.Может на петухресурсах??))
Ты я так понимаю часто чурок на дегустацию своей норки приглашаешь,падаль)))
И устал ты наверно от дыропхания?))Сцыкливое чмо это ты,пидарок подшконочный.
Сцышся скинуть номерок,Динамо на каких то чурок воротишь.)))
Гандон штопаный.)))Смелый петух Гарис))))
так куда звонить???
ты жывотное меня пугать удумало???)))
Это не из вашего стада в маскаабаде мусора жертву на шашлык брали?))
Из вашего))
Бараны,они везде бараны,да ЗЕушлепки?))
Ну конечно,макаки ЗЕбуины всегда успевают в чью жопу заглянуть))
Ну как запах ,нравится?))Нухай петушара лагерный,)
Сосать это твоя прерогатива,мразь подкацапленнвя.
шо - сам? без Богдана?
"...В Верховной Раде состоялось заседание подготовительной депутатской группы из новоизбранных нардепов, которые определили дату первого заседания новоизбранного парламента 29 августа" *День иловайской трагедии? Странная символичность
Збацає, щоб Кадиркі сподобалось.
Але на роботі не бухати. Бо Мародер вижене
Ізиді нечисть !