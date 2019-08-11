EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
  910  21
Материалы по теме:
Все про:Крым (21716) МИД (5092) Путин (24969)

 МИД Украины выразил протест на визит Путина в оккупированный Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с несогласованным с Киевом визитом президента Российской Федерации Владимира Путина во временно оккупированную Россией Автономную Республику Крым.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте ведомства в воскресенье.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 президентом Российской Федерации В.Путиным временно оккупированных территорий Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь", - сказано в сообщении.

"Эта поездка, как и все предыдущие несогласованные с украинской стороной посещения российскими должностными лицами временно оккупированного региона Украины, является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности нашего государства", – сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин привез на мотоцикле Аксенова и Развожаева на байк-шоу в оккупированный Севастополь. ФОТО

В МИД отметили, что продолжают придерживаться принципиальной позиции о недопустимости несогласованных с украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно-признанных границах, которая включает АР Крым и г.Севастополь.

"Попытка российской стороны и масс-медиа интерпретировать такие "визиты" как "обычные" внутригосударственные поездки российских чиновников являются ничтожными. Крым и Севастополь является неотъемлемой частью суверенной территории Украины. Никакие вояжи российских чиновников не способны изменить определенный Конституцией и законами Украины статус этих территорий, а лишь очередной раз демонстрируют пренебрежение Российской Федерацией общепризнанными принципами и нормами международного права, в том числе Уставом ООН, резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, а также обязательствами РФ по двусторонним и многосторонними договорами, участниками которых являются Российская Федерация и Украина", - подчеркнули в МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявление Эрдогана о непризнании оккупации Крыма очень важно для крымских татар, - Джемилев

Источник: https://censor.net.ua/n3142317
 
   
 Топ комментарии
 
При порошенко такого не было. МИД Украины выразил протест на визит Путина в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 7133
 показать весь комментарий
 
Озабоченность и обеспокоенность
Пук
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
это еще больше доставляет радости самому Пуйло и его кацапам..а надо так
какой то окурок бычок сморча Ху..ло опять *******..ло в Крым....ну что с него возьмешь если воно ****..тое больное дебильное и конченное... МИД Украины выразил протест на визит Путина в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 8884
 показать весь комментарий
 
 
ПЗД МРЖвая на мацацыкле приехала в Крым, зелепуп, стань на колени и напугай ее.
 показать весь комментарий
 
А "визит" граждан Украины в туристических целях оккупированного Крыма, ОРДЛО, страны агрессора и оккупанта, нас значит не смущает в течении всех пяти лет войны. А дип отношения с страной агрессором и оккупантом не смотря на 13 тысяч только погибших. Супер подход. Мир точно сошел с ума, или это только мы потихоньку сходим.
 показать весь комментарий
 
 
Озабоченность и обеспокоенность
Пук
 показать весь комментарий
 
 
С какой гордостью х.йло едет на этом драндулете, а ведь это всего лишь копия немецкого мотоцикла выпускавшегося в 30-х годах 20-го века.
МИД Украины выразил протест на визит Путина в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 9295
 показать весь комментарий
 
 
Гей, восьмипроцентні, може скажете цим бравим кримським поліцаям, що в Криму завівся ***** і пора щось з ним робити МЗС України висловило протест на візит Путіна до окупованого Криму - Цензор.НЕТ 4661
МЗС України висловило протест на візит Путіна до окупованого Криму - Цензор.НЕТ 210
 показать весь комментарий
 
 
Крыма нет а армии полицаев же нужно где то работать. Да и деньги нужно на крым списывать. Там Петя еще говорил что Фирташ и другие предприятия оставшиеся на окупированных территориях платят налоги в Украину. Очень хотелось бы посмотреть бухгалтерию, где ети все так называемяе налоги
 показать весь комментарий
 
 
Хоть отруби ему копыта,
хоть завяжи рога узлом,
хоть накорми его до сыта,
***** останется ******!
 показать весь комментарий
 
 
моциклета) зачотна)), а то по заду), і в колясці))
члени родини ***** - дружина\син)))), чи навпаки )))
кацапи вже Європу) по гендерній) рівності обійшли! ))))
 показать весь комментарий
 
МИД отобрал у "ночных телок" брасматики, косметички, лифчики и польские тени для ресниц.
Горе.
Кацапы, вы там вообще на всю голову долбанутые.
Кстати, кто знает какая версия )(уйла с пиТорами на МТшке каталась?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх