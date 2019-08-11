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 Фоторепортаж, За рубежом
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 "Привет четвертый рейх", "ЧеКистан-2019": коридор из ОМОНа перед входом в московское метро. ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЕ ФОТО

В сети опубликовали впечатляющий снимок, как люди идут на одну из станций московского метро через коридор из правоохранителей.

Как передает Цензор.НЕТ, фотографию опубликовал на странице в Facebook Александр Верховский.

Привет четвертый рейх, ЧеКистан-2019: коридор из ОМОНа перед входом в московское метро 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": На акции в Москве задержали больше десяти несовершеннолетних. ФОТОрепортаж

Под фото пользователи активно оставляют комментарии.


Привет четвертый рейх, ЧеКистан-2019: коридор из ОМОНа перед входом в московское метро 02
Привет четвертый рейх, ЧеКистан-2019: коридор из ОМОНа перед входом в московское метро 03
Привет четвертый рейх, ЧеКистан-2019: коридор из ОМОНа перед входом в московское метро 04
Привет четвертый рейх, ЧеКистан-2019: коридор из ОМОНа перед входом в московское метро 05
Привет четвертый рейх, ЧеКистан-2019: коридор из ОМОНа перед входом в московское метро 06
Привет четвертый рейх, ЧеКистан-2019: коридор из ОМОНа перед входом в московское метро 07
Привет четвертый рейх, ЧеКистан-2019: коридор из ОМОНа перед входом в московское метро 08

Напомним, по подсчетам волонтерского проекта "Белый счетчик" на разрешенном властями митинге на проспекте Сахарова в Москве в субботу приняли участие до 60 тыс. лиц. На акциях по всей России задержано 325 человек.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Москве и российских регионах проходят акции в поддержку честных выборов. ВИДЕО

Напомним, с середины июля в Москве проходят акции протеста, участники которых требуют допустить независимых кандидатов на выборы в городскую думу. Полиция и Росгвардия жестко разгоняют демонстрантов. На двух акциях, прошедших 27 июля и 3 августа, задерживали не менее тысячи человек.

Из-за протестных выступлений возбуждено несколько уголовных дел: о воспрепятствовании деятельности московских избиркомов и "московское дело" о массовых беспорядках.

3 августа в Москве состоялись массовые акции протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу. Полиция массово задерживала их участников, журналистов и тех, кто случайно оказался в центре города. По данным СМИ,задержаниями руководил бывший полковник украинского "Беркута" Сергей Кусюк, который занимался разгоном протестов на киевском Майдане, а после революции сбежал в Россию и был взят на работу в российские правоохранительные органы. Такие же акции проходили 27 июля и планируются на каждую субботу.

Источник: https://censor.net.ua/n3142316
 
   
 Топ комментарии
 
Надеюсь понятно для чего нужен был Майдан и ради чего плягла Небесная сотня
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Замість знаку "М" - треба вивісити «Arbeit macht frei».. Адольф Алоїзович з пекла аплодує хуйлу..
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Це вчергове доводить,що кацап- не людина. Він біологічне сміття. Помилка цивілізації...
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Интересно, что они дома рассказывают детям о своей работе.
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Журналісти дратують неправильним викладенням фактів. Бо ці космонавти до правоохоронців жодного відношення не мають. Правильно в реченні написати : "коридор озброєних карателів, вдягнених в повні бойові обладунки.".
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когда стадо хором хрюкает "крымшаш!", то чему удивляться, если фюрер стада хрюкает "моестадо!чтохочутоиделаю!"
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А почему они вдвоем в мужской туалет идут? И так медленно....
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как хорошо что мы с ********** уже не в одной стране
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А как смотрит на это "цивилизованная" гейропа?! Моя хата скраю. Лиш-бы поступало кровавое бабло от кровавого адольфа путлера.
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