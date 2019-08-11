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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Происшествия
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 ОБСЕ насчитала 35 взрывов на Донбассе 9 августа

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в пятницу, 9 августа, 35 взрывов в Донецкой области, на Луганщине были нарушения в районе Золотого, но без взрывов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в опубликованном в субботу отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на основе информации, поступившей по состоянию на 19:30 9 августа 2019 года.

"В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также больше взрывов (35), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (14 взрывов)", - говорится в отчете.

Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах на юго-восток и юго-юго-восток от н.п. Чермалык (подконтрольный правительству, 31 км на северо-восток от Мариуполя), на юго-запад от н.п. Крутая Балка (неподконтрольный правительству, 16 км к северу от Донецка), в частности район в 1 км на северо-восток от Донецкой фильтровальной станции (ДФС; 15 км на север от Донецка), а также на юго-запад и запад от н.п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продолжается разминирование вокруг разрушенного моста возле Станицы Луганской, - ОБСЕ

"В Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, между тем, не зафиксировав ни одного взрыва, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (ни одного взрыва). Все нарушения режима прекращения огня зафиксированы на участке разведения в районе н.п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км на запад от Луганска)", - сообщили в Миссии.

Согласно отчету, вечером 8 и в ночь на 9 августа камера СММ в Золотом зафиксировала 2 очереди, 2 осветительные ракеты, 2 вспышки дульного пламени и 20 снарядов (преимущественно с севера на восток) — все ориентировочно за 1,5–4 км на юго-восток и юго-юго-восток (по оценке, все в пределах участка разведения).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беспилотник наблюдателей обстреляли в районе оккупированной Новоселовки, - ОБСЕ

Источник: https://censor.net.ua/n3142313
 
 
 Топ комментарии
 
Зебилов обманывают, они ж голосовали за "конец войны". А он почему-то не случается, странно ОБСЕ насчитала 35 взрывов на Донбассе 9 августа - Цензор.НЕТ 1053
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Как это там:" Количество обстрелов сокращается."
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Зебіли отримують отвєтку за таке ж верещання про минулі перемирія. Звикайте.
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Зато штаб сообщает о том что сепары 13 раз нарушили "перемирие". Это еще цветочки, вот когда "закончит" войну, вот это будет веселуха, бенины рейдеры покажут себя.
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Простите.. А причем тут бенины рейдеры и окончание войны? Если таковые есть в природе что им мешает устроить веселуху сейчас?
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Они и сейчас не особо стесняются, но когда можно будет прикрыть это вот все "концом войны". Это будет новый уровень, доселе невиданный. Десятки миллиардов на восстановление донбасян пойдут по нужным потокам.
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Как это там:" Количество обстрелов сокращается."
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Сейчас вот все порохоботы проклинают Зелю за хлебное перемирие.. но тут серьезный вопрос что будет если перемирие отменить? Победят ли *потерьнеты* *настамнетов* если война перейдет в горячую фазу?
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Зебіли отримують отвєтку за таке ж верещання про минулі перемирія. Звикайте.
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Порохоботы бцдцт критиковать абсолютно все, что делает Зеленский. Доходит до смешного: перед выборами Зеленский предложил 3% проходной барьер - и тут же все порохоботы взвыли о Зраде, а больше всех выл Вакарчук, которые 5% с горем пополам преодолел. Вывод: у порохоботов нет своей позиции. Они действуют по ситуации, просто критикуя абсолютно все начинания Зеленского.
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Герхард тут, поки що мовчить, а таких затикателів тут було вже багато, та хутко зникли кудись.
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Поставте акустичний реєстратор і нехай щітає.
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да? и это ж еще как бы перемирие...или что?
статистика... жаль, что нет наказание за... провокации (это ведь не срыв перемирия..да? наши ж не стреляют - значит как бы перемирие продолжается...фуу... гадко то как!)
кого обманываем? Меркель, Макрона, Трампа, хутина, главнокакбыкомандующего... себя???
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Зебилов обманывают, они ж голосовали за "конец войны". А он почему-то не случается, странно ОБСЕ насчитала 35 взрывов на Донбассе 9 августа - Цензор.НЕТ 1053
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ЗЕлеботи "втомилися" від війни і не хочуть про неї чути ( у них погіршуються процеси травлення)! І як правило втомилися від війни особи що не мають жодного до неї відношення!
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Знаете как они считают ? Сидят в уютном кабинетике с кондиционерами , лениво потягивая вискарик и от балды строчат эти методички . А вы думали шо они там носом землю роют , шоб добыть информацию ? Меня другой и более важный вопрос интересует . Хто им гроши платит ?
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...а нарколыге лишь бы шаурма была и фонтаны работали..
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Если наша армия перестала защищать Украину, то отмените налог на армию и распустите ее. То же самое с мусорами, судьями и чиновниками. Пускай люди сами будут себе хозяевами.
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Оце Суров так новина : один з найпалкіших прихильників ЗЕ - переобувся на ходу і критикує
" куміра" ! Ай ай ай !
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Може уже хватить друкувати новини про організацію,яка нічого із себе не представляє для нашої країни,а тільки мовчки спостерігають як убивають наших патріотів?
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Поезд на Москву к убийцам не забыли отправить?
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маасква, 42 рік.
Поїзд на Берлін відправляється через 5 хвилин.
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